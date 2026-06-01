Tréner Michaloviec skončil napriek kontraktu. Bude pôsobiť na striedačke majstra z Nitry

Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca v pondelok na svojom webe.
Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.
Čaládi mal s Michalovcami ešte platný dvojročný kontrakt. Klub prevzal vlani v októbri a doviedol ho do štvrťfinále play off. V nej podľahol neskoršiemu majstrovi z Nitry 3:4 na zápasy.
„Erikovi ďakujeme za prácu, ktorú odviedol počas svojho pôsobenia v HK Dukla Michalovce. Vedenie klubu sa zároveň venuje výberu nového hlavného trénera a na jeho príchode intenzívne pracuje.
So skladbou tímu pre novú sezónu sme začali pracovať už v priebehu uplynulého ročníka a ďalšie informácie budeme postupne prinášať v najbližších týždňoch. Už tradične sa budúci utorok uskutoční Galavečer hokeja, na ktorom predstavíme nového hlavného trénera spolu s jeho realizačným tímom a hráčskym kádrom pre nadchádzajúcu sezónu.
Nový tím chceme najskôr exkluzívne predstaviť partnerom a sponzorom klubu ako poďakovanie za ich dlhodobú podporu a dôveru. Následne budeme všetky novinky postupne komunikovať aj prostredníctvom našich sociálnych sietí,“ napísali Michalovčania.
V novej sezóne povedie Čaládi obhajcu titulu z Nitry, kde niekoľko rokov aj hrával. „V prvom rade ďakujem Michalovciam za to, že ma uvoľnili.
Našli sme u nich s rodinou skvelých ľudí, takže to nebolo jednoduché rozhodnutie. Zároveň sa tešíme z toho, že sa vraciame domov.
Teda do prostredia, ktoré dobre poznáme. Ponuku od Nitry vnímam ako skvelú príležitosť na to, aby som trénoval v rodnom meste mužstvo, ktoré je navyše úradujúcim šampiónom.
Čaká nás aj výzva v podobe Ligy majstrov, na čo sa rovnako teším. Som presvedčený a verím, že spolu budeme pokračovať v nastolenom trende dobrých výsledkov a úspechov, ktoré Nitru v poslednom období definujú,“ uviedol Čaládi.