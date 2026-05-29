Poprad udržal kvalitného slovenského brankára. Stehlík: Neustále pracuje a rozvíja sa

Slovenský hokejový brankár Filip Belányi bude aj v nasledujúcej sezóne 2026/2027 pôsobiť v HK Poprad. S vedením klubu podpísal ročný kontrakt. „Kamzíci“ o tom informovali na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťpäťročný Belányi nastúpil v uplynulej sezóne 2025/2026 do celkovo 38 zápasov, z nich sa 21 skončilo víťazstvom.
Dvakrát si udržal čisté konto. V základnej časti mal 90,9-percentnú úspešnosť zákrokov, v play off si polepšil na 94,4 percent.
„Filip je mladý a veľmi perspektívny brankár, ktorý na sebe neustále pracuje a rozvíja sa. Sme veľmi radi, že zostáva v našej organizácii,“ uviedol športový riaditeľ HK Poprad Richard Stehlík.
Spokojnosť so službami potvrdzuje aj tréner brankárov Kamil Paciga, ktorý si Belányiho pôsobenie v Poprade veľmi želal: „Som veľmi rád, že Filip zostáva v Poprade.
Úprimne, bol som jeden z tých, ktorí si veľmi želali, aby predĺžil zmluvu. Je to mladý, talentovaný a perspektívny brankár, ktorý má pred sebou veľkú budúcnosť. Máme výborný vzťah a veľmi dobre sa nám spolupracuje.“