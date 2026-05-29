Poprad udržal kvalitného slovenského brankára. Stehlík: Neustále pracuje a rozvíja sa

Filip Belányi.
Filip Belányi. (Autor: Facebook/HK Poprad)
Sportnet, TASR|29. máj 2026 o 22:08
ShareTweet0

V základnej časti mal 90,9-percentnú úspešnosť zákrokov.

Slovenský hokejový brankár Filip Belányi bude aj v nasledujúcej sezóne 2026/2027 pôsobiť v HK Poprad. S vedením klubu podpísal ročný kontrakt. „Kamzíci“ o tom informovali na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťpäťročný Belányi nastúpil v uplynulej sezóne 2025/2026 do celkovo 38 zápasov, z nich sa 21 skončilo víťazstvom.

Dvakrát si udržal čisté konto. V základnej časti mal 90,9-percentnú úspešnosť zákrokov, v play off si polepšil na 94,4 percent.

„Filip je mladý a veľmi perspektívny brankár, ktorý na sebe neustále pracuje a rozvíja sa. Sme veľmi radi, že zostáva v našej organizácii,“ uviedol športový riaditeľ HK Poprad Richard Stehlík.

Spokojnosť so službami potvrdzuje aj tréner brankárov Kamil Paciga, ktorý si Belányiho pôsobenie v Poprade veľmi želal: „Som veľmi rád, že Filip zostáva v Poprade.

Úprimne, bol som jeden z tých, ktorí si veľmi želali, aby predĺžil zmluvu. Je to mladý, talentovaný a perspektívny brankár, ktorý má pred sebou veľkú budúcnosť. Máme výborný vzťah a veľmi dobre sa nám spolupracuje.“

Tipsport liga

Filip Belányi.
Filip Belányi.
Poprad udržal kvalitného slovenského brankára. Stehlík: Neustále pracuje a rozvíja sa
dnes 22:08
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Poprad udržal kvalitného slovenského brankára. Stehlík: Neustále pracuje a rozvíja sa