Prievan v Košiciach. Skončilo jedenásť hráčov, prichádzajú ligové posily

Mohlo by to tak byť, ale zatiaľ sú tu len pár dní. Chceme mať dvoch veľmi dobrých a rovnocenných brankárov, aby v prípade potreby mohol jeden za druhého zaskočiť.

Pri Gallovičovi zavážilo, že sme potrebovali nahradiť hráčov, ktorí odišli. Takisto je to vhodný typ. Do tímu vnesie kvalitu, stále je to ešte mladý a perspektívny futbalista.

Tiež sú to hráči, ktorí hrali ligu. Guba má skúsenosti z najvyššej úrovne vo viacerých krajinách a typologicky nám zapadá do koncepcie. V ofenzíve môže hrať na viacerých postoch.

Možno ešte očakávať príchod ďalších posíl?

Áno, v kádri zatiaľ nemáme dvadsať stabilných hráčov. Niektorí mladí chlapci sa síce v ňom ocitnú, ale hernú prax budú naberať najmä v devätnástke, ktorá postúpila do najvyššej súťaže.

Bol by som spokojný, ak by sa nám podarilo získať ešte dvoch-troch hráčov. Aspoň jedného do defenzívy i ofenzívy.

Ako sú na tom hráči, ktorých trápili dlhodobé zranenia?

Dávame im dosť času na to, aby sa vrátili do tréningového procesu. U Vancáka, ktorý by mal byť hrajúcim manažérom A-tímu, to zrejme potrvá ešte dlhšie. Kavka už začal s plnohodnotným tréningom a verím, že na ňom budeme môcť stavať.