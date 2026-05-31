Spišská Nová Ves predstavila nového legionára. Kanaďan prichádza z Liptova

zľava Michal Krištof (Nitra) a Xavier Cormier (Liptovský Mikuláš) (Autor: TASR)
TASR|31. máj 2026 o 15:11
Rapáč ho považuje za rozdielového centra.

Kanadský hokejista Xavier Cormier sa stal novou posilou klubu Tipsport Ligy HK Spišská Nová Ves.

V uplynulej sezóne výrazným spôsobom pomohol Liptovskému Mikulášu k postupu do play off po 17-ročnej pauze. Produktívny center nazbieral v 48 zápasoch 40 bodov (18+22).

„Myslím si, že ide o rozdielového centra vo výbornom veku, ktorý už minulú sezónu na Liptove ukázal svoju nespornú kvalitu.

Typologicky sme hľadali hráča, ktorý je výborným korčuliarom a zároveň tvorivým, nebezpečným hokejistom v ofenzívnej zóne.

To všetko Xavier do bodky spĺňa a ja mu želám veľa šťastia, zdravia a čo najviac výhier v našom drese,“ povedal generálny manažér Richard Rapáč pre facebookové konto Spišskej Novej Vsi.

