Spišská Nová Ves predstavila nového legionára. Kanaďan prichádza z Liptova

Kanadský hokejista Xavier Cormier sa stal novou posilou klubu Tipsport Ligy HK Spišská Nová Ves.
V uplynulej sezóne výrazným spôsobom pomohol Liptovskému Mikulášu k postupu do play off po 17-ročnej pauze. Produktívny center nazbieral v 48 zápasoch 40 bodov (18+22).
„Myslím si, že ide o rozdielového centra vo výbornom veku, ktorý už minulú sezónu na Liptove ukázal svoju nespornú kvalitu.
Typologicky sme hľadali hráča, ktorý je výborným korčuliarom a zároveň tvorivým, nebezpečným hokejistom v ofenzívnej zóne.
To všetko Xavier do bodky spĺňa a ja mu želám veľa šťastia, zdravia a čo najviac výhier v našom drese,“ povedal generálny manažér Richard Rapáč pre facebookové konto Spišskej Novej Vsi.