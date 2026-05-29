Spišiaci angažovali kanadského obrancu. Dokáže dirigovať presilovky, povedal generálny manažér

Na snímke radosť hráčov HK Spišská Nová Ves po góle. (Autor: TASR)
TASR|29. máj 2026 o 21:05
Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky.

Extraligový klub HK Spišská Nová Ves angažoval 28-ročného kanadského obrancu Charlesa Martina.

Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky, doterajšiu kariéru strávil prevažne v zámorskej súťaži ECHL. Spišiaci informovali o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Martin odohral v uplynulej sezóne 72 zápasov v drese Trois-Rivieres Lions, v ktorých nazbieral 41 kanadských bodov za 14 gólov a 27 asistencií.

„Ide o najlepšieho strelca spomedzi obrancov v ECHL v uplynulej sezóne. Charles patrí medzi výborne korčuľujúcich pravákov, ktorí dokážu dirigovať presilové hry. Jeho najväčšou prednosťou je strela bez prípravy, o čom svedčí aj 14 gólov v sezóne.

Práve tento atribút nám v minulej sezóne citeľne chýbal, preto sme sa zamerali na typologicky ofenzívneho obrancu s kvalitným zakončením.

Charles je pravák s výbornou strelou, ktorý nám pomôže zvýšiť produktivitu v hre pri rovnovážnom stave aj počas presilových hier.

Veríme, že výraznou mierou prispeje k zvýšeniu našej efektivity a produktivity,“ uviedol generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.

