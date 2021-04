Košická senzácia pokračuje. Aký recept ich môže dostať až do finále?

KOŠICE. Poriadne frustrovaní schádzali futbalisti AS Trenčín z trávnika v košickom Čermeli. V utorkovom štvrťfinálovom stretnutí Slovnaft Cupu zahadzovali jednu obrovskú príležitosť za druhou a kruto sa im to vypomstilo. Účastník fortnaligovej nadstavby o titul prehral na ihrisku druholigistu hladko 0:3. Všetko pritom mohlo byť úplne inak.

Načal ich darovaný gól Favorizovaní hostia začali aktívne, ale prvý úder si uštedrili prakticky sami. V 18. min brankár Michal Kukučka pri rozohrávke nepochopiteľne minul loptu a dobiedzajúci Boris Gáll ju poľahky zasunul do siete.

„Chcel som si loptu prebrať a hrať konštruktívne. Bohužiaľ, pošmykli sa mi obe nohy a dopadlo to tak, ako dopadlo,“ smutne konštatoval 19-ročný mladík v trenčianskej bráne. „Je to pre nás veľké sklamanie. Pripravovali sme sa na tento zápas, išli do Košíc deň vopred. A teraz môžeme ísť smutní domov,“ povzdychol si Kukučka.

Trenčania si zápas prehrali predovšetkým na opačnom konci ihriska. Toľko nepremenených tutoviek sa často nevidí. Niet divu, že urazili šťastenu a domáci tím ich v záverečnej dvadsaťminútovke knokautoval ďalšími dvoma gólmi. „Nevyužili sme strašne veľa šancí. Súper naopak všetky premenil a veľmi dobre mu zachytal brankár. Chýbalo nám viac šťastia, lietalo to okolo žrdí, ale ani raz nespadlo do brány,“ vravel najväčší smoliar trenčianskej ofenzívy Hamza Čatakovič, ktorý to márne skúšal z hry i štandardných situácií. V jasných pozíciách sa nepresadili ani Pirinen či Corryn. „Sme z toho veľmi nešťastní, musíme však pokračovať ďalej. Našim cieľom teraz bude zahrať si baráž o pohárovú Európu,“ poznamenal Čatakovič.

Kira to v bráne zavrel Ústrednou postavou duelu bol gólman FC Košice Matúš Kira, ktorý predviedol viacero brilantných zákrokov. A keď už bol prekonaný, pomohlo mu po Čatakovičovej strele brvno. Jedenásť minút pred koncom z toho mohol byť kontaktný gól. „Necítim sa ako hrdina, brali ma tu na to, aby som niečo chytil. Dnes sa mi to podarilo zavrieť a som rád, že som tým pomohol mužstvu. Kompaktná hra nám priniesla úspech,“ chválil tímový výkon Kira, ktorý by sa nestratil ani ako hádzanársky brankár. Reflexívnymi zákrokmi nohami zneškodnil minimálne dva góly súpera.

Košickí futbalisti už v pohári vyradili tri tímy z Fortuna ligy. (Zdroj: TASR)

Svoj posledný zápas proti Trenčínu ešte v drese Michaloviec mal Kira v živej pamäti. „Pamätám si naň veľmi dobre, keďže sme v ňom dostali osmičku. Vedel som, že súper má v tíme veľkú kvalitu, ale veril som, že doma ho môžeme prekvapiť. To sa aj podarilo,“ pochvaľoval si. „Nielen výsledok, ale aj hra už vyzerala podľa našich predstáv. Trenčín je silný na lopte, máme však brankára, ktorý nás podržal,“ súhlasil krídelník Erik Pačinda, ktorý mal takisto výrazný podiel na košickom víťazstve. V druhom polčase otupil trenčiansku snahu o vyrovnanie nádherným gólom z priameho kopu a v závere zápasu po jeho finálke pečatil skóre na 3:0 Erik Liener. Chcú ukázať Slovensku, že sú vážne mužstvo Košická spanilá jazda v tohtoročnom Slovnaft Cupe naberá na obrátkach. Po Michalovciach a Seredi vyradil tím z metropoly východu tretieho účastníka Fortuna ligy a postúpil už do semifinále pohárovej súťaže.

„Účinkovanie v pohári si užívame. Radi by sme v ňom celému Slovensku ukázali, že sme jedno vážne mužstvo, ktoré sa chce dostať vyššie," tvrdí Liener. „Dúfam, že v ďalšom kole dostaneme súpera rangu Slovana Bratislava či Dunajskej Stredy. Bola by to dobrá škola a ukázalo by nám to veľa do budúcna,“ doplnil. „Facku, ktorú sme v ligovej súťaži dostali od Petržalky, sme si v kabíne vydiskutovali a asi nám to pomohlo. V pohári sme už ďaleko, ale chceli by sme ísť ešte ďalej. Na Slovan si počkáme až vo finále,“ zasmial sa Pačinda.

„Sme jeden zápas od finále, ale sú tam veľmi silné mužstvá. Berieme to reálne, určite však do ďalšieho zápasu nepôjdeme s porazeneckou náladou," vyhlásil košický tréner Jozef Vukušič. „Potrebujeme hrať na hranici svojich možností a k tomu namiešať správnu taktiku. Presne tak sa nám podarilo dosiahnuť doterajšie výsledky,“ dodal Vukušič. Fakty zo štvrťfinálového stretnutia Slovnaft Cupu FC Košice - AS Trenčín