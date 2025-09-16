    5. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Pozrite si podrobný profil 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2025 - 5. etapa

    Dátum:

    21. september 2025

    Štart:

    10:30 h v Novej Dubnici

    Cieľ:

    cca 13:45 h na Kohútke

    Dĺžka:

    124 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    24,9 km: horská prémia 2. kategórie - Vršatec

    47,8 km: horská prémia 2. kategórie - Vršatec


    70,7 km: horská prémia 2. kategórie - Vršatec


    101,8 km: rýchlostná prémia - Dohňany


    124 km: horská prémia 1. kategórie - Kohútka

    NOVÁ DUBNICA. Záverečná etapa sa začne v Novej Dubnici a hoci meria iba 124 km, má potenciál zamiešať kartami v boji o bodkovaný, ale najmä o žltý dres.

    V prvých 80 km absolvujú cyklisti okruh, ktorý pôjdu trikrát. To znamená aj tri výstupy na 3,5 km dlhé stúpanie Vršatec s priemerným sklonom 7 percent.

    Po tom bude nasledovať necelých 30 km v rovinatom profile a 69. ročník najväčších cyklistických pretekov na Slovensku uzavrie Kohútka.

    Viac ako 15-kilometrový kopec so sklonom 3,8 percenta, ktorý sa nachádza blízko hraníc s Českou republikou, môže narobiť rozdiely v celkovom poradí.

    V histórii pretekov sa nestávalo často, že by záverečná etapa končila na vrchole kopca, no zrejme je to predzvesť jubilejného 70. ročníka. Je známe, že snom Stanislava Holeca je dojazd na Královej holi.

    Profil: 5. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Profil 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Profil 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: 5. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Mapa 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Mapa 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
