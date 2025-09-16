5. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2025 - 5. etapa
Dátum:
21. september 2025
Štart:
10:30 h v Novej Dubnici
Cieľ:
cca 13:45 h na Kohútke
Dĺžka:
124 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
24,9 km: horská prémia 2. kategórie - Vršatec
47,8 km: horská prémia 2. kategórie - Vršatec
70,7 km: horská prémia 2. kategórie - Vršatec
101,8 km: rýchlostná prémia - Dohňany
124 km: horská prémia 1. kategórie - Kohútka
NOVÁ DUBNICA. Záverečná etapa sa začne v Novej Dubnici a hoci meria iba 124 km, má potenciál zamiešať kartami v boji o bodkovaný, ale najmä o žltý dres.
V prvých 80 km absolvujú cyklisti okruh, ktorý pôjdu trikrát. To znamená aj tri výstupy na 3,5 km dlhé stúpanie Vršatec s priemerným sklonom 7 percent.
Po tom bude nasledovať necelých 30 km v rovinatom profile a 69. ročník najväčších cyklistických pretekov na Slovensku uzavrie Kohútka.
Viac ako 15-kilometrový kopec so sklonom 3,8 percenta, ktorý sa nachádza blízko hraníc s Českou republikou, môže narobiť rozdiely v celkovom poradí.
V histórii pretekov sa nestávalo často, že by záverečná etapa končila na vrchole kopca, no zrejme je to predzvesť jubilejného 70. ročníka. Je známe, že snom Stanislava Holeca je dojazd na Královej holi.