Kubiš bude jedným z favoritov Okolo Slovenska 2025. Kto sú jeho hlavní súperi?

BRATISLAVA. Od roku 2019 Lukáš Kubiš nepretržite štartuje na domácich cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, no pred blížiacim sa 69. ročníkom je v inej pozícii než v predošlých edíciách.
Jazdec tímu Unibet Tietema Rockets patrí nielen k favoritom jednotlivých etáp, no v konkurencii World Tour tímov môže pomýšľať aj na žltý dres.
Posledným Slovákom, ktorý doposiaľ vyhral domáce cyklistické preteky, je Peter Sagan. Ten ovládol covidový ročník 2021, hoci etapu nevyhral.
Kubišovi trať vyhovuje
Tohtoročná trasa Okolo Slovenska pozostáva z piatich etáp, pričom väčšina z nich má klasikársky profil, respektíve by sa mala rozhodovať v šprinte.
Podujatie vyvrcholí v nedeľu 21. septembra stúpaním na Kohútku, ktoré môže v záverečný súťažný deň premiešať celkovým poradím.
Kubiš potvrdil výbornú formu aj na nedávnych pretekoch Okolo Dánska, kde bojoval aj s bývalým majstrom sveta Madsom Pedersenom. Napokon v konečnom hodnotení skončil tesne na 4. mieste.
VIDEO: Stanislav Holec predstavuje trasu Okolo Slovenska 2025
"Lukáš príde so silným tímom. Ten mal už vlani záujem štartovať na našich pretekoch, ale napokon sa tak pre nejakú termínovú kolíziu nestalo. Tentokrát majú Okolo Slovenska ako prioritu, najmä vďaka Lukášovi.
Verím, že bude bojovať o celkové víťazstvo. Trať mu vyhovuje, no určite sa budú chcieť vytiahnuť aj viacerí mladí jazdci. Myslím si, že sa o víťazovi rozhodne až na Kohútke," povedal športový riaditeľ Ľudovít Lučanič.
Aj s dvoma bývalými víťazmi
Pre dvojnásobného národného šampióna budú preteky špecifické aj tým, že sa v tretej etape bude prechádzať cez jeho rodnú obec Detviansku Hutu.
K jeho hlavným súperom by mali patriť najmä jazdci z World Tour tímov.
Lídrom Visma-Lease a Bike bude vrchár Cian Uijtdebroeks, ktorý v minulosti vyhral mládežnícku Tour de France, na seniorskej Vuelte obsadil ôsme miesto a nedávno skončil druhý na Czech Tour.
Dlhoročný účastník pretekov Soudal Quick-Step bude v šprintérskych etapách cieliť na víťazstvá 21-ročného francúzskeho rýchlika Paula Magniera.
Okrem toho príde na Slovensko s dvoma predošlými víťazmi Josefom Černým a Yvesom Lampaertom a v nominácii figuruje aj Slovák Martin Svrček.
Tretím tímom najvyššej kategórie bude Jayco AlUla, pričom číslo jeden bude nosiť víťaz troch etáp na Vuelte Alessandro De Marchi, pre ktorého to budú jedny z posledných pretekov v kariére.
„Trasa nie je extrémne ťažká. Rozhodli sme sa tak z viacerých dôvodov, ale hlavne pre to, že majstrovstvá sveta vo Rwande budú čisto pre vrchárov.
U nás dostanú šancu aj klasikári a šprintéri. Trať bude veľmi technická a bude sa na čo pozerať,“ uviedol veliteľ konvoja a zostavovateľ trate Stanislav Holec.
O rok na Kráľovej holi?
Podujatie štartuje 17. septembra v Bardejove a vyvrcholí piatou etapou na Kohútke. Diváci sa po dvoch rokoch môžu tešiť na priame prenosy.
Každý deň bude na Dvojke STVR a tiež na Eurosporte najprv štvrťhodinový zostrih predchádzajúcej etapy, následne hodinu a pol priamy prenos a na záver vyhlásenie víťazov a rozhovory.
VIDEO: Prezident SZC Peter Privara pred 69. ročníkom Okolo Slovenska
Zmenou dizajnu si po vzore Tour de France prešiel zelený dres sponzorovaný Škodou pre víťaza bodovacej súťaže, ktorý má už viac tmavozelenú farbu.
Takisto sa nebude iba v cieli vyhlasovať, ale tiež sa bude počas etáp aj nosiť dres pre najlepšieho Slováka, ktorý má tradičnú trikolóru.
Organizátori sa už teraz pripravujú aj na budúcoročný jubilejný 70. ročník, ktorý by chceli predĺžiť o ďalšiu etapu.
„Chceme dať jeden deň navyše, ale musí nám to schváliť UCI. Aby sme mali nejakú kratšiu časovku alebo prológ a päť etáp.
Taktiež chceme, aby sa 70. ročník skončil na Kráľovej holi. Je to ikonické stúpanie a keď sa tam podarí spraviť asfaltová cesta, tak budeme šťastní. Výhľad odtiaľ je nádherný,“ dodal Privara.
Okolo Slovenska 2025
Trasa:
- 1. etapa: Bardejov - Bardejov, 141,2 km
- 2. etapa: Svidník - Košice, 169,4 km
- 3. etapa: Kežmarok - Banská Bystrica, 191,7 km
- 4. etapa: Vráble - Sládkovičovo, 169,1 km
- 5. etapa: Nová Dubnica - Kohútka, 124 km
Tímy:
UCI WorldTeams: Soudal Quick-Step (Belg.), Visma Lease a Bike (Hol.), Jaco AlUla (Aus.)
UCI ProTeams: Lotto DSTNY (Belg.), Unibet Tietema Rockets (Fr.), Solution Tech Vini Fantini (Tal.), Novo Nordisk (USA)
UCI Continental Team: Dukla Banská Bystrica (SR), Pierre Baguette Cycling (SR), ATT Investments (ČR), Elkov Kasper (ČR), Groupama FDJ (Fr.), XDS Astana Development (Kaz.), Biesse Carrera Premac (Tal.), Volkerwessels Cycling (Hol.), Adria Mobil (Slovin.), Karcag Cycling Épkar Team (Maď.), Diftar Continental Cyclingteam (Hol.), Illes Balears Arabay (Šp.), Mazowsze Serce Polski (Poľ.)