1. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2025 - 1. etapa
Dátum:
17. september 2025
Štart:
13:30 h v Bardejove
Cieľ:
cca 16:45 h v Bardejove
Dĺžka:
141,2 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
38,3 km: horská prémia 3. kategórie - Kožany
55 km: rýchlostná prémia - Stropkov
72,1 km: horská prémia 3. kategórie - Sedlo Grob
116,3 km: horská prémia 3. kategórie - Kurov
BARDEJOV. Úvodná etapa so štartom aj cieľom v Bardejove by mala svedčať šprintérom. Na vyše 140 km trase sú tri stúpania, no len tretej kategórie.
Stúpania Sedlo Grob a Kurov majú približne rovnaké parametre, a teda niečo vyše tri kilometre s priemerným sklonom päť percent. Kurov však vrcholí už 25 km pred cieľom, čo je príliš ďaleko na dynamický útok.
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2025
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025
Kým Bardejov je na trase pretekov Okolo Slovenska pravidelne, cyklisti budú po 11 rokoch prechádzať aj cez Stropkov. Je to zároveň najvýchodnejšia lokalita 69. ročníka podujatia, ktorého celková dĺžka je 795,4 km.
Bardejov hostil úvodnú etapu aj v roku 2019. Vtedy najskôr na Radničnom námestí vyhral šprint Alexander Kristoff, no ešte v ten deň o žltý dres prišiel, keďže v 7,4 km dlhej časovke ukázal svoje majstrovstvo Stefan Küng.