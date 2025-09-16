    1. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|16. sep 2025 o 06:00
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2025 - 1. etapa

    Dátum:

    17. september 2025

    Štart:

    13:30 h v Bardejove

    Cieľ:

    cca 16:45 h v Bardejove

    Dĺžka:

    141,2 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    38,3 km: horská prémia 3. kategórie - Kožany

    55 km: rýchlostná prémia - Stropkov

    72,1 km: horská prémia 3. kategórie - Sedlo Grob


    116,3 km: horská prémia 3. kategórie - Kurov

    BARDEJOV. Úvodná etapa so štartom aj cieľom v Bardejove by mala svedčať šprintérom. Na vyše 140 km trase sú tri stúpania, no len tretej kategórie. 

    Stúpania Sedlo Grob a Kurov majú približne rovnaké parametre, a teda niečo vyše tri kilometre s priemerným sklonom päť percent. Kurov však vrcholí už 25 km pred cieľom, čo je príliš ďaleko na dynamický útok.

    • Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2025
    • Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025

    Kým Bardejov je na trase pretekov Okolo Slovenska pravidelne, cyklisti budú po 11 rokoch prechádzať aj cez Stropkov. Je to zároveň najvýchodnejšia lokalita 69. ročníka podujatia, ktorého celková dĺžka je 795,4 km.

    Bardejov hostil úvodnú etapu aj v roku 2019. Vtedy najskôr na Radničnom námestí vyhral šprint Alexander Kristoff, no ešte v ten deň o žltý dres prišiel, keďže v 7,4 km dlhej časovke ukázal svoje majstrovstvo Stefan Küng.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2025

    1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa

    Profil: 1. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Profil 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Profil 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: 1. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Mapa 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Mapa 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Olympijský šampión aj synovia cyklistických legiend. Okolo Slovenska prinesie atraktívne mená
    dnes 08:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»1. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie