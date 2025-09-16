3. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2025 - 3. etapa
Dátum:
19. september 2025
Štart:
10:00 h v Kežmarku
Cieľ:
cca 14:45 h v Banskej Bystrici
Dĺžka:
191,7 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
35,6 km: horská prémia 2. kategórie - Popová
86,3 km: rýchlostná prémia - Hnúšťa
96,3 km: horská prémia 3. kategórie - Chorepa
118,2 km: horská prémia 1. kategórie - Sedlo Prašivá
125,7 km: rýchlostná prémia - Detvianska Huta
137,8 km: horská prémia 3. kategórie - Raticov vrch
157,8 km: rýchlostná prémia - Očová
178,9 km: horská prémia 3. kategórie - Mičinský vrch
KEŽMAROK. Počas tretej etapy Okolo Slovenska 2025 zažije premiéru mesto Kežmarok, keďže doteraz nikdy nehostilo ani začiatok, ani záver etapy.
Profil je veľmi členitý a cyklisti budú zdolávať aj najvyšší bod pretekov. Po približne 35 km vrcholí stúpanie Popová (1053 m.n.m.), kde sa bude udeľovať aj cena Mateja Laca, dlhoročného účastníka týchto pretekov.
Za zmienku stojí spomenúť Sedlo Prašivá, ktoré je jedným z dvoch kopcov prvej kategórie v rámci celého podujatia. Po 17-kilometrovom lezení príde šprintérska prémia v Detvianskej Hute, kde vyrastal Lukáš Kubiš.
"Lukáš nám robí svojimi výkonmi obrovskú radosť a preto som si dovolil, že sa bude prechádzať aj cez jeho rodnú obec. Všetci sa na to tešia a aj takto mu chceme poďakovať," hovoril dlhoročný zostavovateľ trate Stanislav Holec.
Cyklisti budú ďalej pokračovať až do Banskej Bystrice, pričom stúpanie Mičinský vrch môže byť 13 km pred cieľom zaujímavým miestom na útok.
Námestie SNP bolo cieľom aj pred piatimi rokmi. Z víťazstva sa tešil Nemec Nico Denz, v ktorého životopise sa vynímajú najmä tri víťazstvá na Gire.