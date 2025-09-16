    3. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Pozrite si podrobný profil 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2025 - 3. etapa

    Dátum:

    19. september 2025

    Štart:

    10:00 h v Kežmarku

    Cieľ:

    cca 14:45 h v Banskej Bystrici

    Dĺžka:

    191,7 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    35,6 km: horská prémia 2. kategórie - Popová

    86,3 km: rýchlostná prémia - Hnúšťa


    96,3 km: horská prémia 3. kategórie - Chorepa

    118,2 km: horská prémia 1. kategórie - Sedlo Prašivá

    125,7 km: rýchlostná prémia - Detvianska Huta

    137,8 km: horská prémia 3. kategórie - Raticov vrch

    157,8 km: rýchlostná prémia - Očová


    178,9 km: horská prémia 3. kategórie - Mičinský vrch

    KEŽMAROK. Počas tretej etapy Okolo Slovenska 2025 zažije premiéru mesto Kežmarok, keďže doteraz nikdy nehostilo ani začiatok, ani záver etapy. 

    Profil je veľmi členitý a cyklisti budú zdolávať aj najvyšší bod pretekov. Po približne 35 km vrcholí stúpanie Popová (1053 m.n.m.), kde sa bude udeľovať aj cena Mateja Laca, dlhoročného účastníka týchto pretekov. 

    • Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2025
    • Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025

    Za zmienku stojí spomenúť Sedlo Prašivá, ktoré je jedným z dvoch kopcov prvej kategórie v rámci celého podujatia. Po 17-kilometrovom lezení príde šprintérska prémia v Detvianskej Hute, kde vyrastal Lukáš Kubiš.

    "Lukáš nám robí svojimi výkonmi obrovskú radosť a preto som si dovolil, že sa bude prechádzať aj cez jeho rodnú obec. Všetci sa na to tešia a aj takto mu chceme poďakovať," hovoril dlhoročný zostavovateľ trate Stanislav Holec.

    Cyklisti budú ďalej pokračovať až do Banskej Bystrice, pričom stúpanie Mičinský vrch môže byť 13 km pred cieľom zaujímavým miestom na útok. 

    Námestie SNP bolo cieľom aj pred piatimi rokmi. Z víťazstva sa tešil Nemec Nico Denz, v ktorého životopise sa vynímajú najmä tri víťazstvá na Gire.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2025

    1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa

    Profil: 3. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Profil 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Profil 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: 3. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Mapa 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Mapa 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Olympijský šampión aj synovia cyklistických legiend. Okolo Slovenska prinesie atraktívne mená
    dnes 08:49
