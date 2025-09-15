Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025.

BRATISLAVA. V poradí 69. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční od 17. do 21. septembra, pričom na programe je päť etáp.
Najskôr sa pelotón predstaví na východe republiky. Prvú etapu bude hostiť Bardejov a tá nasledujúca so štartom vo Svidníku bude finišovať v Košiciach.
V piatok si prvýkrát vyskúša rolu hostiteľského mesta Kežmarok, z ktorého sa cyklisti presunú na Námestie SNP v Banskej Bystrici - cieľa tretej etapy.
Jediná rovinatá etapa bude na trase z Vrábľov do Sládkovičova a na záver pretekov čaká pelotón trikrát výstup na Vršatec a napokon na Kohútku.
"V tejto funkcii som už nejaký ten rok, ale tento ročník bude možno vôbec najkrajší zo všetkých. Som očarený prírodou, ktorou budeme prechádzať.
Tento rok sa síce vyhneme Vysokým Tatrám, no na trase si prídu na svoje všetky typy pretekárov - skvelí klasikári, vrchári aj šprintéri," uviedol dlhoročný zostavovateľ trate pretekov Okolo Slovenska Stanislav Holec.
VIDEO: Peter Privara pred 69. ročníkom Okolo Slovenska
Celková dĺžka trate je takmer 800 km. Pretekári z 20 tímov budú prechádzať viac než 80 slovenskými mestami a obcami a naprieč šiestimi krajmi.
Jedným z favoritov bude slovenský majster a víťaz pretekov Cholet Agglo Tour Lukáš Kubiš. Zdatnou konkurenciou mu však bude trojica tímov World Tour - Soudal Quick-Step, Visma-Lease a Bike a Jayco AlUla.
Spomenúť možno vrchára Ciana Uijtdebroeksa, majstra sveta do 23 rokov Niklasa Behrensa, šprintéra Paula Magniera či tretieho muža z predošlého ročníka Okolo Slovenska Felixa Engelhardta.
Pozrite si program, profily a víťazov etáp na Okolo Slovenska 2025.
Okolo Slovenska 2025 - program, etapy a víťazi
Etapa
Dátum
Deň
Dĺžka
Trasa
Víťaz
Detail
1
17. september
streda
141,2 km
Bardejov - Bardejov
2
18. september
štvrtok
169,4 km
Svidník - Košice
3
19. september
piatok
191,7 km
Kežmarok - Banská Bystrica
4
20. september
sobota
169,1 km
Vráble - Sládkovičovo
5
21. september
nedeľa
124 km
Nová Dubnica - Kohútka