2. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2025 - 2. etapa
Dátum:
18. september 2025
Štart:
10:45 h vo Svidníku
Cieľ:
cca 14:45 h v Košiciach
Dĺžka:
169,4 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
3,9 km: horská prémia 3. kategórie - Hrabovčík
7,7 km: horská prémia 3. kategórie - Sedlo Grob
86,6 km: rýchlostná prémia - Sabinov
115,5 km: horská prémia 2. kategórie - Banský vrch
130,2 km: horská prémia 3. kategórie - Folkmár
144,3 km: horská prémia 3. kategórie - Jahodná
SVIDNÍK. Vo štvrtok sa cyklisti postavia na štart vo Svidníku. Toto mesto s takmer 10-tisíc obyvateľmi bude hostiť začiatok etapy šiestykrát.
Už krátko po nultom kilometri budú cyklisti bojovať o body do vrchárskej súťaže, pričom dve stúpania tretej kategórie sú vhodné na vytvorenie úniku.
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2025
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025
Podobne ako deň predtým je na programe prémia Sedlo Grob, opäť sa bude prechádzať cez Bardejov a následne cyklisti vyrazia smerom na juh.
Po rýchlostnej prémii v Sabinove prídu na rad tri stúpania v priebehu necelých 30 km. Dvojkou je označený Banský vrch (8,7 km, sklon 3,6 percenta) a potom nasledujú dve trojky - Folkmár a Jahodná.
Etapa má po 169 km cieľ v Košiciach, kde predvlani zavŕšil 60-kilometrové sólo Rémi Cavagna. Vyhral s veľkým náskokom a potom si žltý dres poľahky udržal. Bol to ročník, v ktorom všetky etapy ovládol Quick-Step.