    2. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|16. sep 2025 o 06:00
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2025 - 2. etapa

    Dátum:

    18. september 2025

    Štart:

    10:45 h vo Svidníku

    Cieľ:

    cca 14:45 h v Košiciach

    Dĺžka:

    169,4 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    3,9 km: horská prémia 3. kategórie - Hrabovčík

    7,7 km: horská prémia 3. kategórie - Sedlo Grob

    86,6 km: rýchlostná prémia - Sabinov


    115,5 km: horská prémia 2. kategórie - Banský vrch

    130,2 km: horská prémia 3. kategórie - Folkmár

    144,3 km: horská prémia 3. kategórie - Jahodná

    SVIDNÍK. Vo štvrtok sa cyklisti postavia na štart vo Svidníku. Toto mesto s takmer 10-tisíc obyvateľmi bude hostiť začiatok etapy šiestykrát.

    Už krátko po nultom kilometri budú cyklisti bojovať o body do vrchárskej súťaže, pričom dve stúpania tretej kategórie sú vhodné na vytvorenie úniku.

    • Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2025
    • Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025

    Podobne ako deň predtým je na programe prémia Sedlo Grob, opäť sa bude prechádzať cez Bardejov a následne cyklisti vyrazia smerom na juh.

    Po rýchlostnej prémii v Sabinove prídu na rad tri stúpania v priebehu necelých 30 km. Dvojkou je označený Banský vrch (8,7 km, sklon 3,6 percenta) a potom nasledujú dve trojky - Folkmár a Jahodná. 

    Etapa má po 169 km cieľ v Košiciach, kde predvlani zavŕšil 60-kilometrové sólo Rémi Cavagna. Vyhral s veľkým náskokom a potom si žltý dres poľahky udržal. Bol to ročník, v ktorom všetky etapy ovládol Quick-Step.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2025

    1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa

    Profil: 2. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Profil 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Profil 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: 2. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Mapa 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Mapa 2. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Olympijský šampión aj synovia cyklistických legiend. Okolo Slovenska prinesie atraktívne mená
    dnes 08:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»2. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie