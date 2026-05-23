ONLINE: 14. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 133 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe štrnástu etapu, ktorá štartuje v meste Aosta a po 133 kilometroch bude finišovať v lyžiarskom stredisku Pila.
Dnešná etapa patrí medzi vôbec najťažšie v itinerári tohtoročného Gira, jazdci sa budú musieť popasovať s piatimi vrchárskymi prémiami a horským dojazdom, ktorý má 16 km.
23.05.2026 o 13:05
14. etapa: Aosta – Pila
Etapa začne zostra. Prakticky od úvodu se pojede na Saint-Barthélémy (15.7 km à 6.2%), dlouhé stoupání, které může okamžitě rozdělit peloton a pustit dopředu silný únik. Po rychlém sjezdu ale nepřijde žádná delší rovina a odpočinek. Následují další kopce směrem na Doues (5.8 km à 6.2%), Lin Noir (7.5 km à 7.8%) a Verrogne Verrogne (5.6 km à 6.9%), a celkem dva dlouhé sjezdy, takže půjde skutečně o den bez prostoru na oddech.
Rozhodující část přijde v závěru. Cílové stoupání do Pily měří zhruba 16,5 až 16,6 kilometru a průměr se pohybuje okolo sedmi procent. To je dost dlouhé na to, aby se tvořily rozdíly mezi favority na celkové pořadí. Pokud některý z lídrů nebude mít dobrý den, draze za to v této etapě zaplatí.
Do etapy vstupuje v růžovém dresu Afonso Eulálio, před Jonasem Vingegaardem má po 13. etapě náskok 33 sekund. Právě Vingegaard patří k hlavním mužům, které budou týmy dalších favoritů hlídat. Ale v podobném profilu mohou být hodně nebezpeční také Thymen Arensman, Felix Gall, Giulio Ciccone, Enric Mas, Einer Rubio, Jai Hindley nebo Michael Storer. Pro uprchlíky to ale bude těžké, protože etapa je příliš důležitá pro celkové pořadí. Spíš se dá čekat, že favorité na růžový dres budou chtít mít závod pod kontrolou a v závěrečném stoupání si to rozdají mezi sebou.
Celkové pořadí po 13. etapě (růžový trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 48:10:38
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike +0:33
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +2:03
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:30
5. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +2:50
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:12
7. Michael Storer (AUS) Tudor Pro Cycling +3:34
8. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek + 3:40
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:42
10. Chris Harper (AUS) Pinarello Q36.5 +4:15
....
17. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling +7:53
140. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +2:39:01
144. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +2:45:42
147. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +2:48:18
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 48:10:38
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:42
3. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +4:20
4. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling +4:51
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +5:33
Pořadí vrchařské soutěže (modrý trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 111 bodů
2. Diego Sevilla (ESP) Polti VisitMalta 63
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 48
4. Mattia Bais (ITA) Polti VisitMalta 30
5. Einer Rubio (COL) Movistar 27
Pořadí bodovací soutěže (fialový trikot)
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 130 bodů
2. Jonathan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 119
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 76
4. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 71
5. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 70
Čtrnáctá etapa Gira d’Italia zavede peloton do Alp a na papíře jde o jeden z nejnáročnějších dnů celého závodu. Trasa z Aosty do Pily měří jen 133 kilometrů, ale její profil je mimořádně náročný: podle oficiálního itineráře čeká jezdce horská etapa v údolí Aosty a cílový dojezd do střediska Pila. Jedná se o krátkou, ale brutální zkoušku s přibližně 4350 nastoupanými metry.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:05.