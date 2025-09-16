    4. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Celková trasa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|16. sep 2025 o 06:00
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2025 - 4. etapa

    Dátum:

    20. september 2025

    Štart:

    12:50 h vo Vrábľoch

    Cieľ:

    cca 16:45 h v Sládkovičove

    Dĺžka:

    169,1 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    58,8 km: rýchlostná prémia - Nové Zámky

    80,1 km: rýchlostná prémia - Kolárovo

    VRÁBLE. Štvrtá etapa z Vrábľov do Sládkovičovo bude z diváckeho pohľadu najmenej atraktívna. Profil nahráva tomu, že sa všetko podstatné udeje v závere.

    Na trase nie je ani jedna horská prémia, profil je takmer úplne rovinatý, a tak sa na 99 percent rozhodne o víťazovi v hromadnom dojazde. 

    • Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2025
    • Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2025

    V tom by nemal chýbať ani slovenský majster Lukáš Kubiš, ktorý v prebiehajúcej sezóne dosiahol už dve desiatky umiestnení v elitnej desiatke. 

    Zaujímavosťou je, že účasť na autogramiáde v cieľovom meste prisľúbil trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý Okolo Slovenska vyhral v roku 2021. Aj preto možno očakávať veľké množstvo fanúšikov. 

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2025

    1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa

    Profil: 4. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Profil 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Profil 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: 4. etapa na Okolo Slovenska 2025

    Mapa 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
    Mapa 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: okoloslovenska.com)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Olympijský šampión aj synovia cyklistických legiend. Okolo Slovenska prinesie atraktívne mená
    dnes 08:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»4. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie