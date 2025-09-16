4. etapa na Okolo Slovenska 2025 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2025 - 4. etapa
Dátum:
20. september 2025
Štart:
12:50 h vo Vrábľoch
Cieľ:
cca 16:45 h v Sládkovičove
Dĺžka:
169,1 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
58,8 km: rýchlostná prémia - Nové Zámky
80,1 km: rýchlostná prémia - Kolárovo
VRÁBLE. Štvrtá etapa z Vrábľov do Sládkovičovo bude z diváckeho pohľadu najmenej atraktívna. Profil nahráva tomu, že sa všetko podstatné udeje v závere.
Na trase nie je ani jedna horská prémia, profil je takmer úplne rovinatý, a tak sa na 99 percent rozhodne o víťazovi v hromadnom dojazde.
V tom by nemal chýbať ani slovenský majster Lukáš Kubiš, ktorý v prebiehajúcej sezóne dosiahol už dve desiatky umiestnení v elitnej desiatke.
Zaujímavosťou je, že účasť na autogramiáde v cieľovom meste prisľúbil trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý Okolo Slovenska vyhral v roku 2021. Aj preto možno očakávať veľké množstvo fanúšikov.