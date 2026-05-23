Kráľova hoľa by bola výzvou aj na Tour de France. Trať Okolo Slovenska roky nebola ťažšia

Päť etáp, 849 kilometrov a najmä záverečný dojazd na Kráľovu hoľu čakajú na účastníkov jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
Tie sa uskutočnia od 16. do 20. septembra 2026 a tradične budú jednými z prípravných podujatí pred MS, ktoré tento raz privíta kanadský Montreal.
"Z historického pohľadu je to ťažké povedať, ale za posledných 15 rokov, odkedy som prezidentom SZC, budeme svedkami najťažšieho ročníka Okolo Slovenska," povedal PETER PRIVARA v rozhovore aj pre Sportnet.
Po rokoch snaženia sa bude Kráľova hoľa súčasťou pretekov Okolo Slovenska. Ako by ste zhrnuli náročný proces, ktorý k tomu viedol?
Bolo to po covide, keď nás predseda Banskobystrického kraja oslovil, že je tu možnosť, že bude urobená nová cesta, takže sme sa pustili do rokovaní.
Bolo to zložité, pretože keď boli povolenia, neboli peniaze a keď boli peniaze, neboli povolenia. Napokon pán primátor povedal, aby sme počkali na 70. ročník a vyvinulo sa naozaj veľké úsilie, aby sa to podarilo.
Na konci augusta má byť cesta hotová, no ak by nám neprialo počasie, máme aj alternatívu B, že sa robí nová cesta na Šachtičky. Je to tiež kvalitné stúpanie, ale oproti Kráľovej holi asi polovičné.
Tešíte sa najviac práve na túto záverečnú etapu?
Možno teraz niekoho sklamem, ale najviac sa teším na etapu cez moje rodné Kysuce. Sú tam stúpania ako Semeteš, Melocík či Bumbálka. Bude to ťažká etapa a teším sa na to, že stretnem veľa známych a rodinu.
Po športovej stránke však nie je o čom. Stúpanie na Kráľovu hoľu bude excelentné a veľmi ma teší, že tam konečne bude viesť cesta, akú si toto miesto zaslúži a cyklisti už nebudú nadávať na to, že sú tam jamy.
Často vravím, že kto nebol na Kráľovej holi, nie je Slovák. Je odtiaľ fantastický výhľad a aj vďaka cyklistike spropagujeme tento región a Slovensko.
Máte ambíciu pravidelne zaraďovať toto stúpanie do itinerára?
Určite to nie je naposledy, ale nemôžeme ho zaradiť každý rok, pretože chceme, aby na Okolo Slovenska mohli víťaziť aj iné typy pretekárov.
Napríklad, keď na naše preteky prišiel Peter Sagan alebo vlani Lukáš Kubiš, tak to by sme im nemohli urobiť, že by sme zaradili takúto etapu.
Kráľova hoľa vrcholí 1 946 metrov nad morom. Bude to vôbec najvyšší bod v bohatej histórii pretekov Okolo Slovenska?
Nepamätám si, že by sa niekedy išlo vyššie a dokonca si ani nemyslím, že je na Slovensku vyšší kopec, kde by sa niečo takéto dalo zorganizovať.
Z histórie viem, že sa jazdilo na Hrebienku, čo je takisto náročný kopec, ale keď sa bavíme o nadmorskej výške, má necelých 1300 m n. m.
Z Tour de France či iných pretekov poznáme, že kopce sú hodnotené podľa dĺžky a priemerného sklonu. Ako by ste kategorizovali Kráľovu hoľu?
Určite je to najvyššia HC kategória (Hors catégorie). Ono sa to nezdá, ale už pred Šumiacom sa 3 km stúpa a je tam aj potrebné prevýšenie.
Trasa Okolo Slovenska 2026
- 1. etapa: Košice - Košice | 163,5 km
- 2. etapa: Levoča - Liptovský Mikuláš | 187,2 km
- 3. etapa: Tvrdošín - Dohňany | 196,0 km
- 4. etapa: Beluša - Trnava | 160,3 km
- 5. etapa: Sliač - Kráľova hoľa | 142,0 km
Ako náročné je zorganizovať takýto horský dojazd? Zrejme cyklisti budú potom zliezať dolu, pretože všetka technika sa tam nedostane.
Samozrejme, všade je to tak. Hore čakajú cyklistov len ich fyzioterapeuti alebo maséri, ktorí im dajú suché oblečenie a keď hlavný rozhodca povie, že sa už nebojuje o celkové poradie, tak sa spúšťajú dole.
Budeme tam mať elektromobily, hybridy, aby sme dodržali aj ekologický rozmer. Dbáme aj na tento faktor, keďže si chceme chrániť našu krásnu prírodu.
Okrem Kráľovej holi sa bude stúpať aj na Štrbské Pleso či na Kohútku, kde sa vlani končilo. Patrí teda 70. ročník medzi tie najťažšie?
Z historického pohľadu je to ťažké povedať, ale za posledných 15 rokov, odkedy som prezidentom SZC, budeme svedkami najťažšieho ročníka.
Predstavili ste tri World Tour tímy, ktoré prídu na Slovensko. Možno ich bude až päť. Ako ste spokojný s predbežnou nomináciou?
Múdrejší budeme dva týždne pred pretekmi, keď budeme mať k dispozícii mená. Avšak, podobne ako po minulé roky nebude chýbať Soudal Quick-Step, ktorý tu vlani vyhral štyri etapy zásluhou Paula Magniera.
Tím Visma-Lease a Bike netreba zvlášť predstavovať, potvrdené máme Lotto Intermarché a rokujeme aj s tímami Groupama - FDJ a Picnic PostNL.
Je to septembrový termín tesne pred MS v Kanade, takže pretekári, ktorí nepôjdu časovku, môžu využiť naše preteky na kvalitný tréning.
Práve pre účasť na MS sa pretekov nezúčastní aktuálny národný šampión Lukáš Kubiš. Na aké slovenské mená sa môžu fanúšikovia tešiť?
V tíme Soudal Quick-Step by mal mať Okolo Slovenska v programe Martin Svrček, pretekov sa tradične zúčastní tím Dukla Banská Bystrica a z ostatných mien by som vypichol Samuela Nováka a Richarda Rišku.
Okrem Lukáša Kubiša bude chýbať aj mladý Matthias Schwarzbacher. Ten pôjde na MS časovku, ktorej termín koliduje s našou záverečnou etapou.
Každoročne máte pripravený aj sprievodný program. Bude pri jubilejnom ročníku bohatší alebo chystáte pre divákov niečo špeciálne?
Samozrejme, chceli by sme, keby nám na Kráľovej holi zaspievali Šumiacki chlopi. To by bolo veľmi pekné. Celkovo sme zástancovia slovenskej kultúry a radi dávame priestor folklórnym súborom po celom Slovensku.
Na preteky chodia aj rodičia s deťmi, mládež, takže musíme mať zabezpečené aj nejaké stánky alebo hudobnú produkciu, aby sme ich zabavili počas toho, ako čakajú na cieľ etapy, respektíve po nej.