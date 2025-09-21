Záverečná etapa bola nad sily Kubiša. Preteky Okolo Slovenska majú nečakaného víťaza

Okolo Slovenska 2025
Výsledky 5. etapy (Nová Dubnica - Kohútka, 124 km):
1.
Paul Double
Veľká Británia
Team Jayco AlUla
2:58:31 h
2.
Bart Lemmen
Holandsko
Visma Lease a Bike
+ 30 s
3.
Thomas Gloag
Veľká Británia
Visma Lease a Bike
+ 34 s
10.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 1:18 min
NOVÁ DUBNICA. Brit Paul Double z tímu Jayco AlUla sa stal celkovým víťazom 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
V záverečnej piatej etape z Novej Dubnice na Kohútku si 29-ročný jazdec vybojoval okrem etapového triumfu aj prvenstvo v celkovom poradí.
Slovák Lukáš Kubiš finišoval na desiatom mieste so stratou jednej minúty a 18 sekúnd, celkovo sa umiestnil na šiestej priečke.
Záverečná etapa s prívlastkom kráľovská priniesla hneď od úvodu veľkú aktivitu, napokon sa od pelotónu odtrhla 15-členná skupinka s takmer dvojminútovým náskokom.
K ďalšiemu deleniu prišlo pred prvým stúpaním na Vršatec, vrchárska prémia sa stala napokon korisťou Čecha Voltra.
Druhý výstup na Vršatec priniesol zmenu na čele, favoriti na úspech pokryli únik a víťazom vrchárskej prémie sa tentoraz stal Poliak Pekala.
Naďalej sa toho dialo viac ako dosť, pred záverečným stúpaním na Vršatec sa odtrhli od pelotónu Double a Belgičan Uijtdebroeks. Práve britský cyklista si ukradol na záver body z Vršatca.
Dôležitý okamih sa udial približne 40 kilometrov pred cieľovou páskou, keď skupinka okolo Magniera vzdala možnosť zabojovať o etapový triumf.
Bolo tak isté, že Francúz nepridá piaty triumf v rade a nestane sa celkovým víťazom Okolo Slovenska. Do dobrej situácie sa dostal naopak Kubiš, nielenže sa držal na čele pretekov, ale bol blízko k dresu pre lídra konečného poradia.
V úplnej koncovke sa vyformovala takmer 20-členná skupina, z ktorej napokon vzišiel víťaz poslednej etapy.
Kubiš si síce v šprinte vybojoval časovú bonifikáciu, ale záver bol v réžii Doublea. Ten si vyčkal na svoju šancu pri stúpaní Kohútku a skvelým finišom si vybojoval nielen triumf, ale aj celkové prvenstvo.
Celkové poradie Okolo Slovenska 2025
1.
Paul Double
Veľká Británia
Team Jayco AlUla
18:12:22 h
2.
Bart Lemmen
Holandsko
Visma Lease a Bike
+ 33 s
3.
Thomas Gloag
Veľká Británia
Visma Lease a Bike
+ 35 s
4.
Felix Engelhardt
Nemecko
Team Jayco AlUla
+ 51 s
5.
Cian Uijtdebroeks
Belgicko
Visma Lease a Bike
+ 1:00 min
6.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 1:01 min