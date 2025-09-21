    Záverečná etapa bola nad sily Kubiša. Preteky Okolo Slovenska majú nečakaného víťaza

    Lukáš Kubiš v 5. etape Okolo Slovenska 2025
    Fotogaléria (6)
    Lukáš Kubiš v 5. etape Okolo Slovenska 2025 (Autor: Ján Melicher)
    Sportnet, TASR|21. sep 2025 o 13:56
    ShareTweet0

    Slovenský cyklista skončil celkovo šiesty.

    Okolo Slovenska 2025

    Výsledky 5. etapy (Nová Dubnica - Kohútka, 124 km):

    1.

    Paul Double

    Veľká Británia

    Team Jayco AlUla

    2:58:31 h

    2.

    Bart Lemmen

    Holandsko

    Visma Lease a Bike

    + 30 s

    3.

    Thomas Gloag

    Veľká Británia

    Visma Lease a Bike

    + 34 s

    10.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 1:18 min

    NOVÁ DUBNICA. Brit Paul Double z tímu Jayco AlUla sa stal celkovým víťazom 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025

    V záverečnej piatej etape z Novej Dubnice na Kohútku si 29-ročný jazdec vybojoval okrem etapového triumfu aj prvenstvo v celkovom poradí.

    Slovák Lukáš Kubiš finišoval na desiatom mieste so stratou jednej minúty a 18 sekúnd, celkovo sa umiestnil na šiestej priečke.

    Záverečná etapa s prívlastkom kráľovská priniesla hneď od úvodu veľkú aktivitu, napokon sa od pelotónu odtrhla 15-členná skupinka s takmer dvojminútovým náskokom.

    K ďalšiemu deleniu prišlo pred prvým stúpaním na Vršatec, vrchárska prémia sa stala napokon korisťou Čecha Voltra.

    Fotogaléria z 5. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025
    Lukáš Kubiš v 5. etape Okolo Slovenska 2025
    Stúpanie Vršatec v 5. etape Okolo Slovenska 2025
    Štart 5. etapy Okolo Slovenska 2025 v Novej Dubnici
    Boj o únik v 5. etape Okolo Slovenska 2025
    6 fotografií
    Pelotón v 5. etape Okolo SlovenskaŠprintérska prémia v 5. etape Okolo Slovenska 2025

    Druhý výstup na Vršatec priniesol zmenu na čele, favoriti na úspech pokryli únik a víťazom vrchárskej prémie sa tentoraz stal Poliak Pekala.

    Naďalej sa toho dialo viac ako dosť, pred záverečným stúpaním na Vršatec sa odtrhli od pelotónu Double a Belgičan Uijtdebroeks. Práve britský cyklista si ukradol na záver body z Vršatca.

    Dôležitý okamih sa udial približne 40 kilometrov pred cieľovou páskou, keď skupinka okolo Magniera vzdala možnosť zabojovať o etapový triumf.

    Bolo tak isté, že Francúz nepridá piaty triumf v rade a nestane sa celkovým víťazom Okolo Slovenska. Do dobrej situácie sa dostal naopak Kubiš, nielenže sa držal na čele pretekov, ale bol blízko k dresu pre lídra konečného poradia.

    V úplnej koncovke sa vyformovala takmer 20-členná skupina, z ktorej napokon vzišiel víťaz poslednej etapy.

    Kubiš si síce v šprinte vybojoval časovú bonifikáciu, ale záver bol v réžii Doublea. Ten si vyčkal na svoju šancu pri stúpaní Kohútku a skvelým finišom si vybojoval nielen triumf, ale aj celkové prvenstvo.

    Celkové poradie Okolo Slovenska 2025

    1.

    Paul Double

    Veľká Británia

    Team Jayco AlUla

    18:12:22 h

    2.

    Bart Lemmen

    Holandsko

    Visma Lease a Bike

    + 33 s

    3.

    Thomas Gloag

    Veľká Británia

    Visma Lease a Bike

    + 35 s

    4.

    Felix Engelhardt

    Nemecko

    Team Jayco AlUla

    + 51 s

    5.

    Cian Uijtdebroeks

    Belgicko

    Visma Lease a Bike

    + 1:00 min

    6.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 1:01 min

    Okolo Slovenska 2025

    Cyklistika

    Cyklistika

    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.
    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.
    Švajčiarka Reusserová na MS ovládla časovku, štartovala aj jedna Slovenka
    dnes 14:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Záverečná etapa bola nad sily Kubiša. Preteky Okolo Slovenska majú nečakaného víťaza