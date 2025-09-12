Diváci sa tešia na Kubiša aj Sagana. Ide trasa Okolo Slovenska 2025 aj cez vašu obec?

BRATISLAVA. Tri World Tour tímy, dvaja niekdajší víťazi či 14 domácich cyklistov sa od 17. do 21. septembra predstaví na pretekoch Okolo Slovenska.
Podujatie, ktoré každým rokom naberá na prestíži, bude pozostávať z piatich etáp, pričom sa pelotón bude presúvať od východu až na Považie.
Prvá etapa sa začne v Bardejove a po takmer 800 kilometroch a o päť dní neskôr sa bude finišovať na vrchole stúpania Kohútka v Javorníkoch.
Organizátorov teší, že každoročne lemujú trať pretekov tisíce fanúšikov a inak tomu nebude ani tento raz. Živo bude najmä v Detvianskej Hute, no prekvapenie čaká aj tých, ktorí dorazia do cieľa štvrtej etapy.
Pozrite si kompletný itinerár 69. ročníka Okolo Slovenska.
1. etapa: Bardejov - Bardejov (141,2 km)
/streda 17. september od 13.30 h do cca 16.45 h/
Úvodná etapa so štartom aj cieľom v Bardejove by mala svedčať šprintérom. Na vyše 140 km trase sú tri kategorizované stúpania, no len tretej kategórie.
Stúpania Sedlo Grob a Kurov majú približne rovnaké parametre, a teda niečo vyše tri kilometre s priemerným sklonom päť percent. Kurov však vrcholí už 25 km pred cieľom, čo je príliš ďaleko na dynamický útok.
Kým Bardejov je na trase pretekov pravidelne, cyklisti budú po 11 rokoch prechádzať cez Stropkov. Je to zároveň najvýchodnejšia lokalita tohto ročníka.
Bardejov hostil úvod aj v roku 2019. Vtedy najskôr na Radničnom námestí vyhral šprint Alexander Kristoff, no ešte v ten deň o žltý dres prišiel, keďže v 7,4 km dlhej časovke ukázal svoje majstrovstvo Stefan Küng.
2. etapa: Svidník - Košice (169,4 km)
/štvrtok 18. september od 10.45 h do cca 14.45 h/
Vo štvrtok sa cyklisti postavia na štart vo Svidníku. Toto mesto s takmer 10-tisíc obyvateľmi bude hostiť začiatok etapy Okolo Slovenska šiestykrát.
Už krátko po nultom kilometri budú cyklisti bojovať o body do vrchárskej súťaže, pričom dve stúpania tretej kategórie sú vhodné na vytvorenie úniku.
Podobne ako deň predtým je na programe prémia Sedlo Grob, opäť sa bude prechádzať cez Bardejov a následne cyklisti vyrazia smerom na juh.
Po rýchlostnej prémii v Sabinove prídu na rad tri stúpania v priebehu necelých 30 km. Dvojkou je označený Banský vrch (8,7 km, sklon 3,6 percenta) a potom nasledujú dve trojky - Veľký Folkmár a Jahodná.
Etapa má po 169 km cieľ v Košiciach, kde predvlani zavŕšil 60-kilometrové sólo Rémi Cavagna. Vyhral s veľkým náskokom a potom si žltý dres poľahky udržal. Bol to ročník, v ktorom všetky etapy ovládol Quick-Step.
3. etapa: Kežmarok - Banská Bystrica (191,7 km)
/piatok 19. september od 10.00 h do cca 14.45 h/
Počas tretej etapy Okolo Slovenska 2025 zažije premiéru mesto Kežmarok, keďže doteraz nikdy nehostilo ani začiatok, ani záver etapy.
Profil je veľmi členitý a cyklisti budú zdolávať aj najvyšší bod pretekov. Po približne 35 km vrcholí stúpanie Popová (1053 m.n.m.), kde sa bude udeľovať aj cena Mateja Laca, dlhoročného účastníka týchto pretekov.
Za zmienku stojí spomenúť Sedlo Prašivá, ktoré je jedným z dvoch kopcov prvej kategórie v rámci celého podujatia. Po 17-kilometrovom lezení príde šprintérska prémia v Detvianskej Hute, kde vyrastal Lukáš Kubiš.
"Lukáš nám robí svojimi výkonmi obrovskú radosť a preto som si dovolil, že sa bude prechádzať aj cez jeho rodnú obec. Všetci sa na to tešia a aj takto mu chceme poďakovať," hovoril dlhoročný zostavovateľ trate Stanislav Holec.
Cyklisti budú ďalej pokračovať až do Banskej Bystrice, pričom stúpanie Mičinský vrch môže byť 13 km pred cieľom zaujímavým miestom na útok.
Námestie SNP bolo cieľom aj pred piatimi rokmi. Z víťazstva sa tešil Nemec Nico Denz, v ktorého životopise sa vynímajú najmä tri víťazstvá na Gire.
4. etapa: Vráble - Sládkovičovo (169,1 km)
/sobota 20. september od 12.50 h do cca 16.45 h/
Štvrtá etapa z Vrábľov do Sládkovičovo bude z diváckeho pohľadu najmenej atraktívna. Jej profil nahráva tomu, že sa všetko podstatné udeje až v závere.
Na trase nie je ani jedna horská prémia, profil je takmer úplne rovinatý, a tak sa na 99 percent rozhodne o víťazovi v hromadnom dojazde.
V tom by nemal chýbať ani slovenský majster Lukáš Kubiš, ktorý v prebiehajúcej sezóne dosiahol už dve desiatky umiestnení v elitnej desiatke.
Zaujímavosťou je, že účasť na autogramiáde v cieľovom meste prisľúbil trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý Okolo Slovenska vyhral v roku 2021. Aj preto možno očakávať veľké množstvo fanúšikov.
5. etapa: Nová Dubnica - Kohútka (124 km)
/nedeľa 21. september od 10.30 h do cca 13.45 h/
Záverečná etapa sa začne v Novej Dubnici a hoci meria iba 124 km, má potenciál výrazne zamiešať kartami v boji o bodkovaný, ale najmä o žltý dres.
V prvých 80 km absolvujú cyklisti okruh, ktorý pôjdu trikrát. To znamená aj tri výstupy na 3,5 km dlhé stúpanie Vršatec s priemerným sklonom 7 percent.
Po tom bude nasledovať necelých 30 km v rovinatom profile a 69. ročník najväčších cyklistických pretekov na Slovensku uzavrie Kohútka.
Viac ako 15-kilometrový kopec so sklonom 3,8 percenta, ktorý sa nachádza blízko hraníc s Českou republikou, môže narobiť rozdiely v celkovom poradí.
V histórii pretekov sa nestávalo často, že by záverečná etapa končila na vrchole kopca, no zrejme je to predzvesť jubilejného 70. ročníka. Je známe, že snom Stanislava Holeca je dojazd na Královej holi.