    Túžbu zastavilo zranenie. Slovensko na MS v hokeji neposilní dôležitý obranca

    Erik Černák
    Sportnet, TASR|8. máj 2026 o 20:51 (aktualizované 8. máj 2026 o 21:00)
    Zranil sa v závere sezóny.

    Erik Černák neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

    Hlavný tréner Vladimír Országh to oznámil po piatkovej prehre v prípravnom zápase s Dánskom 0:3.

    Černákovi sa sezóna skončila po vypadnutí Tampy hneď v prvom kole play off NHL s Montrealom po výsledku 3:4 na zápasy.

    „S Erikom som volal, bol nachystaný, ale žiaľbohu, v jednom z posledných zápasov mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili minimálne na mesiac. Aj ak by postúpili ďalej, Erik by nemohol hrať.

    Bola to preňho dosť krátka sezóna a vedel si predstaviť, že by nás prišiel posilniť, ale jeho zdravotný stav po poslednom zápase nebol dobrý a nakoniec nás neposilní,“ vysvetlil kouč slovenskej reprezentácie.

    Jeho zverenci odohrajú v sobotu 9. mája posledný prípravný zápas pred MS. V Spišskej Novej Vsi nastúpia od 16:00 h na odvetu proti Dánsku

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

