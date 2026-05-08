Túžbu zastavilo zranenie. Slovensko na MS v hokeji neposilní dôležitý obranca

Erik Černák neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Hlavný tréner Vladimír Országh to oznámil po piatkovej prehre v prípravnom zápase s Dánskom 0:3.
Černákovi sa sezóna skončila po vypadnutí Tampy hneď v prvom kole play off NHL s Montrealom po výsledku 3:4 na zápasy.
„S Erikom som volal, bol nachystaný, ale žiaľbohu, v jednom z posledných zápasov mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili minimálne na mesiac. Aj ak by postúpili ďalej, Erik by nemohol hrať.
Bola to preňho dosť krátka sezóna a vedel si predstaviť, že by nás prišiel posilniť, ale jeho zdravotný stav po poslednom zápase nebol dobrý a nakoniec nás neposilní,“ vysvetlil kouč slovenskej reprezentácie.
Jeho zverenci odohrajú v sobotu 9. mája posledný prípravný zápas pred MS. V Spišskej Novej Vsi nastúpia od 16:00 h na odvetu proti Dánsku