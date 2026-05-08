Veľká dráma v Sosnovci. Poliaci nezvládli posledný krok, medzi elitu postúpila Ukrajina

Hokejisti Ukrajiny sa pridali ku Kazachstanu a v roku 2027 si na majstrovstvách sveta v Nemecku zahrajú medzi elitou.
Kým Kazachovia už mali istý postup po štvrtkovom 4. kole I. A. divízie, Ukrajinci oslavovali až po poslednom zápase turnaja.
V ňom nastúpili Poliaci proti Litve. Kým domáci hokejisti hrali v zaplnenej aréne v Sosnovci o postup, ich súper o záchranu.
Zverenci fínskeho trénera Pekku Tirkkonena potrebovali zdolať Litvu v riadnom hracom čase, Litovčanom stačil na záchranu bod.
Litovčania strelili v 9. min v presilovke prvý gól. Poliaci sa strelecky dlho trápili, až v 38. min vyrovnal Krezolek.
V tretej tretine mali viac šancí domáci, v závere vyvinuli veľký tlak, hrali bez brankára v šestici proti štyrom Litovčanom, ale ďalší gól už nepridali. Litva sa tešila už po 60 minútach a bonusom bol pre ňu víťazný gól v predĺžení.
Ukrajinci si zahrali v elitnej kategórii MS naposledy v roku 2007 v Moskve, Kazachovia vypadli minulý rok v Herningu.
MS v hokeji 1-A divízie 2026 - výsledky (8. máj):