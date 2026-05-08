Rozpačitý výkon v závere prípravy na MS. Slováci sa proti Dánom na nič nezmohli

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026
Slovensko - Dánsko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Gól: 12. From (Olesen, Koch), 43. Storm (A. True), 59. Olesen
Rozhodcovia: Hronský, Jobbágy – Durmis, Pribula (všetci SR), vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše O. True (Dán.) 5 min. + DKZ za krošček presilovky a oslabenia: 0:0.
SR: Hlavaj - Štrbák, Kňažko, Gajdoš, Rosandič, Královič, Petrovický, Radivojevič, Meliško - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Lacka, Čederle, Cehlárik - Kollár, Minárik, Petrovský - Nauš
Dánsko: Sögaard - Setkov, Bruggisser, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Aabo, Madsen, Baastrup - From, Kjär, Olesen - Russell, A. True, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen - O. True, Scheel, Schultz
Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na MS 2026 pripísali ďalšiu prehru. V Spišskej Novej Vsi podľahli Dánsku 0:3.
Generálku na svetový šampionát absolvujú proti Dánom v sobotu od 16.00 opäť na ľade v Spišskej Novej Vsi.
Z hráčov, ktorí sú súčasť tímu v záverečnom týždni prípravy, nefigurovali v zostave piatkového zápasu brankár Adam Gajan, obrancovia Patrik Koch a Adam Žiak a útočník Šimon Petráš. Reprezentačný debut absolvoval útočník Jakub Lacka.
Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko v príprave pred MS 2026
I. tretina
Slováci mali v úvode duelu dve presilovky, v ktorých sa síce viackrát dostali pred brankára Sögaarda, no nedostali sa do vyložených šancí.
V 12. minúte sa Dáni dostali do prečíslenia, v ktorom Form prestrelil Hlavaja - 0:1.
Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom sa oba tímy prezentovali najmä bojovnosťou. Ofenzívnym akciám často chýbala presnosť aj prekvapujúca finálna prihrávka.
II. tretina
Druhá tretina gól nepriniesla, no blízko k nemu boli Dáni. V jej polovici hrali 110-sekundovú presilovku o dvoch hráčov. Počas nej zovreli súpera, no Slováci zvládli náročnú situáciu a podržal ich aj Hlavaj.
V záverečných sekundách druhej časti trafil Petrovický strelou Martina Pospíšila, ktorý sa ťažko dvíhal z ľadu, no napokon pokračoval v hre.
III. tretina
V 42. minúte mohol vyrovnať Faško-Rudáš, ale v sľubnej šanci neprekonal Sögaarda. Krátko na to ušli Dáni do protiútoku, v ktorom Hlavaj vyrazil strelu Alexandra Truea priamo pred Storma, ktorý trafil odkrytú bránku - 0:2.
Slováci sa následne dostali k presilovke, no bez želaného efektu. V 53. minúte sa Dáni radovali z tretieho gólu, keď Hlavaja prekvapila backhendová strela Schultza, no tréner Országh si vzal trénerskú výzvu na faul.
Uspel a tak namiesto trojgólového manka nasledovala 5-minútová presilovka. Počas nej Storm ušiel slovenskej obrane, no Hlavaja neprekonal. Na opačnej strane nevyužil sľubnú šancu Kollár.
Slováci podporili presilovku stiahnutím brankára, no Olesen strelil po Liškovej chybe tretí gól Dánov - 0:3.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
