Slafkovský je pekelne dobrý hráč, no elitný útok Montrealu má stále problém

0+0.
Taká je bilancia Juraja Slafkovského v play-off NHL v hre 5 na 5.
Svoje tri góly a asistenciu získal počas presilových hier.
Bodové suchoty nezažíva len on, ale celý prvý útok.
Druhý najlepší strelec základnej časti, Cole Caufield, v play-off v tomto útoku nedal gól a nezískal ani bod.
Jediný z trojice, ktorý bodoval, keď boli spolu na ľade, je kapitán Suzuki – má gól a asistenciu.
Slafkovský, Suzuki ani Caufield hokej hrať nezabudli. Problém však je, že im to tam nepadá tak často ako v základnej časti.
Gól nestrelili ani počas dvanástich minút, ktoré spolu odohrali v hre 5 na 5 v prvom zápase série na ľade Buffala, ktorý Montreal prehral 2:4.
Bezzubý prvý útok
Tréner Martin St. Louis po rotáciách proti Tampe spojil proti Buffalu opäť dohromady svoju elitnú formáciu.
„Majú skvelý prvý útok, boli ako dynamit celý rok,“ hovoril pred začiatkom zápasu útočník Buffala Zach Benson. „Musíme nájsť spôsob, ako ich spomaliť.“
Z pohľadu produktivity sa im to v nočnom dueli podarilo. Hviezdna trojica nedokázala bodovať pri vyrovnanom počte hráčov ani v prvom stretnutí série a počas ôsmich zápasov play-off tak stále strelila len jeden gól.
Pri nočnej prehre 2:4 bola aktívnejšia ako súper, ale nedokázala rozozvučiť gólovú sirénu.
Keď boli títo traja hráči na ľade v hre 5 na 5, Montreal mal štyri strely na bránu, Buffalo len jednu. Canadiens však tieto strely nevyužili, Sabres tú svoju áno.
„Hralo sa proti ním inak ako proti Tampe, ale stále je to výborný tím, ktorý tvrdo bráni,“ hovoril kapitán Suzuki.
Ruff sa ničomu neprispôsoboval
Tréner domácich Lindy Ruff nenasadzoval proti prvému útoku Montrealu špecifickú formáciu, ako to platilo v prípade Tampy.
Kormidelník Sabres svojich zverencov striedal klasicky, ako je na to zvyknutý. Jediné, na čo dbal, bolo, aby proti ním hral jeden z prvých dvoch obranných párov.
„Je upokojujúce, že môžem povedať, že verím každej formácii, aby nastúpila proti hocikomu,“ povedal Ruff.
„Mám jasno v tom, ako potrebujeme hrať. Je to celkom luxus, pretože sa nemusíme pozerať na striedačku súpera a na to, koho pošlú, aby sme vedeli, koho máme nasadiť my. Máme svoju rotáciu a tej sa držíme.“
Prvý útok Canadiens dokázalo Buffalo ustrážiť. Podarilo sa mu to z hľadiska gólov, nie však z hľadiska herného priestoru.
Caufield mal v zápase dve strely na bránu, Suzuki tri a Slafkovský štyri. Napriek malej efektivite sa do šanci dostávali a mali viac možností s pukom.
Pekelne dobrý Slafkovský
„Páčilo sa mi, že zo zápasu som mal iný pocit ako proti Tampe. Naši najlepší hráči mali viac puku a priestoru. Toľko priestoru nedostali posledné dva týždne,“ hovoril tréner St. Louis.
„Cítili sme, že to tak zrejme bude. Strávili sme dosť času vpredu, ale budeme musieť pracovať na tom, aby sme ten čas efektívnejšie využili. Musím si to pozrieť znova. Mám nejaké nápady. Nie je to začiatok série, aký sme chceli, ale ideme ďalej.“
Zápas vyzeral inak ako tie predošlé proti Tampe. Oba tímy mali viac priestoru a dostávali sa do viacerých rýchlych protiútokov.
„Myslím si, že máme veci, ktoré musíme zlepšiť. Musíme im dať menej času a priestoru,“ hovoril tréner Buffala Ruff.
„Majú dobrý tím a ďalší dobrý tím práve vyradili. Ich prvý útok je skvelý. Slafkovský je pekelne dobrý hráč. Zároveň majú 50-gólového strelca, takže zrejme si budú vytvárať viac príležitostí.“
To bude Montreal potrebovať. Ak prvý útok bodovo neprispeje, táto séria sa môže skončiť rýchlo.
Nad Buffalom sa nedá dominovať celý zápas
Najsvetlejší moment hráčov prvej formácie nastal v prvom zápase série počas presilovej hry. Slafkovský naservíroval puk pre kapitána Suzukiho a doprial mu gól.
Slovenský útočník si pripísal prvú asistenciu v play-off.
Buffalo vyhralo aj napriek tomu, že malo len 16 striel na bránku. Sabres si vytvorili náskok 2:0 po 14 minútach a v polovici zápasu viedli už 4:1.
Montreal nezvládol najmä začiatok druhej tretiny. Na gól do šatne nenadviazal dobrým výkonom a rýchlo inkasoval dva góly.
„Neprekážala mi naša prvá tretina, v tej druhej sme však stratili momentum,“ opisoval tréner St. Louis.
„Bolo tam 10 až 12 minút v druhej tretine, ktoré nám ublížili. Je jasné, že nebudeme dominovať nad Buffalom celý zápas. Je to duel, kde sa momentum prenáša zo strany na stranu. Musíme sa však uistiť, že keď ho stratíme, získame ho čím skôr naspäť a neublíži nám to. Mám pocit, že v tom bol rozdiel v tomto zápase.“
Montreal bol síce strelecky aktívnejším tímom, ale Buffalo nebezpečnejším. Aj keď kanadský tím mal viac striel (28:16), americký si vytvoril 61 percent očakávaných gólov.
Na čom stavať?
Canadiens vždy stav po dvoch góloch domácich len korigovali. Krásnym momentom bol zásah Kirbyho Dacha, ktorý dorážal svoju strelu v páde a bekhendom.
„Bol to otvorenejší zápas ako tie proti Tampe,“ povedal Dach. „Musíme im lepšie brániť v rýchlych útokoch a limitovať ich obrancov.“
Jeho gól dal tímu pred treťou tretinou nádej. V záverečnej časti hry Montreal prestrieľal Buffalo 11:1, ale gólu sa nedočkal a v sérii tak prehráva 0:1.
„Naša tretia tretina bola najlepšia a na tom musíme budovať,“ povedal kapitán Suzuki.
Dôležitú rolu v zápase hrali presilové hry. Buffalo vstúpilo do série s najhoršou úspešnosťou početných výhod a s hrozivou bilanciou – 1 gól z posledných 46 presiloviek.
Proti Montrealu však efektivita rapídne stúpla. „Šable“ využili dve z troch možností. Oba góly dala druhá presilovková formácia a položila tak základy úspechu mužstva.
Druhý duel série je na programe v noci z piatku na sobotu.