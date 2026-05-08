ONLINE: 1. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (rovinatá - 147 km)

ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 1. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Giro d’Italia 2025
08.05.2026 o 14:00
1. etapa: Nesebar – Burgas
Plánovaný
Prenos
První den závodu jezdce čeká 147 kilometrů dlouhá trasa z Nesebaru do Burgasu. Etapa vede podél pobřeží Černého moře, je tedy rovinatá a dá se předpokládat souboj o etapové vítězství mezi sprintery.
Do závodu se vydá celkem 23 týmů po 8 cyklistech. Největší hvězdou bude jednoznačně Jonas Vingegaard. Dvojnásobný vítěz Tour de France se na Giru představí poprvé a hned jako největší favorit na celkový triumf. V boji o růžový trikot ho vyzvou Egan Bernal, Felix Gall, Giulio Pelizzari, Adam Yates či další.
Nebudou chybět ani hvězdní sprinteři a klasikáři – Jonathan Milan, Arnaud de Lie, Kaden Groves či Filippo Ganna.
Závod bude mít také silnou českou stopu. Na svém oblíbeném závodě, kde vyhrál v roce 2022 etapu, nebude chybět Jan Hirt. Svou první Grand Tour v kariéře pojedou bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí. Ve startovní listině je také Slovák Lukáš Kubiš.
Začíná 109. ročník závodu Giro d'Italia, první ze tří Grand Tour sezóny. Letošní start Gira proběhne opět zahraničí. Po loňské návštěvě Albánie se peloton vydá opět na Balkán – první tři etapy se pojedou v Bulharsku.
Příští týden se závod vrátí do své domoviny, kde se uskuteční 17 z 18 zbylých etap. Jeden závodní den cyklisté stráví ve Švýcarsku. Po celkově 3459 kilometrech poznáme v Římě vítěze růžového trikotu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.