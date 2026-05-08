Slováci prihrávali naslepo a fanúšikovia pískali. Viac sa naučíme z prehier, vraví debutant

Slovenskí hokejisti prehrali predposledný prípravný zápas pred MS vo Švajčiarsku. V Spišskej Novej Vsi podľahli Dánsku 0:3.
Fanúšikovia aj hráči ostali z výsledku, ale aj z herného prejavu, sklamaní.
„Nie sme spokojní. Potrebujeme si vytvoriť viac príležitostí, dávať góly, využívať hlavne presilovky a byť silnejší v osobných súbojoch,“ hodnotil duel kapitán Marek Hrivík.
Slováci hrali nemohúco a bez identity. Robili chyby v rozohrávke a nepôsobili zohrato. Problém mali presadiť sa a dostať sa do predbránkového priestoru.
„Na jednej strane tam bolo veľa dobrých vecí, ale na druhej aj veľa zbytočných chýb a strát pukov. Zbytočne sme to niekde tlačili, aj keď sme nemuseli. Jednoducho musíme odstrániť tie chyby,“ hodnotil duel tréner Vladimír Országh.
„Bolo tam veľa situácií, kde sme dúfali, že snáď tam niekto bude, nahadzovali sme puky naslepo. Hlavne v predbránkovom priestore boli Dáni silní, mali tam piatich hráčov, všetko vyhadzovali a chodili z toho do brejkov.“
VIDEO: Vladimír Országh hodnotí zápas s Dánskom
Dáni otvorili skóre zápasu v 13. minúte, keď sa presadil From. Potom udrel po rýchlom protiútoku v tretej tretine Storm a do prázdnej brány uzavrel Olesen, ktorý vytrestal chybu Lišku.
Vypredaný štadión v Spišskej Novej Vsi si ani raz nezakričal „gól“. Slováci mali v závere presilovú hru na päť minút a dobrú šancu duel zdramatizovať. To sa nepodarilo a Dáni pravidelne vyhadzovali puk cez všetky čiary. Na konci tak bolo počuť aj pískanie fanúšikov.
Ani 13 minút presilovky nestačilo
Pozitívom zápasu bolo, že Slováci v ňom ubránili takmer dvojminútové oslabenie 3 na 5. Nemohúci však boli v početnej výhode, v ktorej strávili takmer 13 minút, ale bez gólu.
„V presilovkách tam boli aj dobré veci, ale na druhej strane sme to veľakrát preváhali. Mohli sme viac strieľať, byť aktívnejší, potrebujeme to zjednodušiť,“ povedal tréner mužstva.
„Samozrejme, tým, že hráči prichádzajú a odchádzajú, skúšame rôzne zloženia, aby sme videli, čo nám bude pasovať. Pri niektorých hráčoch ešte stále nie sme úplne rozhodnutí, či sú na pozícii, na ktorej ich chceme vidieť.“
Slováci zvíťazili na strely 24:17, ale trápili sa v koncovke. Nespokojnosť s podaným výkonom bola zreteľná aj z tváre kapitána Hrivíka:
„Mám pocit, že musíme byť dôraznejší hlavne v presilovkách. Samozrejme, boli tam nejaké akcie, ktoré sme skúšali, puk nám odskočil alebo to nevyšlo, ale jednoducho musíme byť lepší. A to platí pre nás všetkých.“
Debutant Lacka: Veľká škola
Slovensko prehralo už piaty zo siedmich prípravných zápasov.
„Určite by som bol radšej, keby sme vyhrali, ale človek sa viac naučí z prehier,“ komentoval prehru útočník Jakub Lacku, ktorý zažil debut v seniorskom reprezentačnom drese.
„Bolo to veľmi náročné a určite veľká škola. Videl som veľa vecí, ktoré som doteraz nemal šancu zažiť, a viem, na čom musím pracovať. Som veľmi rád za túto príležitosť.“
VIDEO: Jakub Lacka hodnotí zápas s Dánskom
Lacka len 30. apríla oslávil ligový titul s Nitrou, kde patril medzi najproduktívnejších hráčov play-off. Získal v ňom 16 bodov.
V reprezentácii pôvodne nemal byť, ale nahradil chorého Samuela Takáča. Ako porovnal úroveň finále s reprezentáciou?
„Je to úplne iné. Tí hráči sú vyspelejší, rozumnejší a ťažšie sa proti nim presadzuje. Na druhej strane aj vaši spoluhráči sú trochu iní ako na klubovej úrovni. Síce ich ešte až tak nepoznám, ale vedia, kde sa majú pohybovať, aby vám pomohli,“ hodnotil Lacka.
Nad svojimi šancami dostať sa do finálnej nominácie príliš nepremýšľa.
„Chcem každý deň podať čo najlepší výkon, zlepšovať sa odo dňa ku dňu a pokiaľ budem tímu prinášať niečo pozitívne, budem rád za každú ďalšiu šancu.“
Dáni ako kľúčový súper na MS
Slováci sa s Dánmi stretnú aj v základnej B-skupine na svetovom šampionáte. Práve tento duel môže byť kľúčový v hre o štvrté postupové miesto.
„Dáni majú veľmi skúsené mužstvo. Sú tam starší hráči, hráči, ktorí spolu hrajú dlhodobo. Minulý rok sa dostali do semifinále a nebola to náhoda. Majú naozaj veľmi silnú generáciu. Hrali veľmi rozumne, čakali na naše chyby. Tie prišli a preto vyhrali,“ hovoril tréner Országh.
Duel s Dánskom bude pre Slovensko štvrtým na MS. Nastúpia naň po stretnutiach s outsidermi z Nórska, Talianska a Slovinska.
„Videli sme, že majú technických hráčov, vedia hrať aj do tela, majú veľkých obrancov a hrajú tvrdo. Myslím si, že sa musíme na to adaptovať,“ hovoril o Dánoch kapitán slovenského výberu Hrivík.
VIDEO: Marek Hrivík hodnotí zápas s Dánskom
Slovákov čaká v sobotu o 16:00 opäť v Spišskej Novej Vsi odveta proti Dánom.
„Zlyhali sme v premieňaní šancí. Musíme byť zdravo sebeckí, viac ísť do brány, tlačiť to tam a dať aj škaredé góly. Niečo sa tam odrazí,“ hľadal recept na úspech Lacka a doplnil ho Hrivík:
„Určite musíme byť dôraznejší, snažiť sa premieňať naše šance a využívať prečíslenia. Takisto, keď máme možnosť prihrať puk, musíme si ho presne posunúť a vytvoriť si čo najlepšiu streleckú pozíciu. Každý z nás musí urobiť o niečo viac pre spoluhráča vedľa seba na ľade.“
Slováci sa po poslednom prípravnom zápase presunú do Bratislavy a odtiaľ vo štvrtok odletia do Švajčiarska, kde turnaj odštartujú v sobotu proti Nórsku.
