VIDEO: Náročné stúpanie zamiešalo poradie. Vuelta má pred poslednou etapou novú líderku

La Vuelta Femenina 2026
Výsledky - 6. etapa (Gijón/Xixón - Les Praeres. Nava, 104,8 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Anna Van Der Breggenová
Holandsko
SD Worx-Protime
3:01:45 h
2.
Paula Blasi Cairolová
Španielsko
UAE Team ADQ
+ 8 s
3.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 29 s
4.
Juliette Berthetová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 36 s
5.
Monica Trinca Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 38 s
6.
Evita Muzicová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 47 s
111.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 23:20 min
Holandská cyklistka Anna van der Breggenová vyhrala predposlednú 6. etapu ženskej edície Vuelty a dostala sa na čelo celkového poradia.
Pretekárka tímu SD Worx-Protime sa presadila v záverečnom stúpaní na vrhol Les Praeres a finišovala osem sekúnd pred domácou Paulou Blasiovou. Tretia skončila Francúzka Marion Bunelová (+29 s).
Van der Breggenová má pred záverečnou sobotňajšou etapou s cieľom na vrchole legendárneho stúpania L'Angliru náskok 18 sekúnd pred Blasiovou, tretia Bunelová, ktorá sa v celkovom poradí posunula až o 22 miest, stráca 41 sekúnd.
VIDEO: Finiš 6. etapy La Vuelta Femenina 2026
Slovenská pretekárka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink skončila v piatok na 111. mieste s mankom 23 minút na holandskú víťazku a v celkovom poradí figuruje na rovnakej pozícii (+2:03:25 h).
Priebežné poradie po 6. etape
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Anna Van Der Breggenová
Holandsko
SD Worx-Protime
18:06:48 h
2.
Paula Blasi Cairolová
Španielsko
UAE Team ADQ
+ 18 s
3.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 41 s
4.
Monica Trinca Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 54 s
5.
Evita Muzicová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 59 s
6.
Katarzyna Niewiadomová
Poľsko
Canyon//SRAM zondacrypto
+ 1:25 min
112.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 2:03:25 h