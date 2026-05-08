    VIDEO: Náročné stúpanie zamiešalo poradie. Vuelta má pred poslednou etapou novú líderku

    Anna Van Der Breggenová (Autor: X/Ciclismo a Fondo)
    TASR|8. máj 2026 o 19:11
    Slovenská cyklistka Nora Jenčušová stratila na víťazku cez dvadsať minút.

    La Vuelta Femenina 2026

    Výsledky - 6. etapa (Gijón/Xixón - Les Praeres. Nava, 104,8 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Anna Van Der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx-Protime

    3:01:45 h

    2.

    Paula Blasi Cairolová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    + 8 s

    3.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 29 s

    4.

    Juliette Berthetová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 36 s

    5.

    Monica Trinca Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 38 s

    6.

    Evita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 47 s

    111.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 23:20 min

    Holandská cyklistka Anna van der Breggenová vyhrala predposlednú 6. etapu ženskej edície Vuelty a dostala sa na čelo celkového poradia.

    Pretekárka tímu SD Worx-Protime sa presadila v záverečnom stúpaní na vrhol Les Praeres a finišovala osem sekúnd pred domácou Paulou Blasiovou. Tretia skončila Francúzka Marion Bunelová (+29 s).

    Van der Breggenová má pred záverečnou sobotňajšou etapou s cieľom na vrchole legendárneho stúpania L'Angliru náskok 18 sekúnd pred Blasiovou, tretia Bunelová, ktorá sa v celkovom poradí posunula až o 22 miest, stráca 41 sekúnd.

    VIDEO: Finiš 6. etapy La Vuelta Femenina 2026

    Slovenská pretekárka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink skončila v piatok na 111. mieste s mankom 23 minút na holandskú víťazku a v celkovom poradí figuruje na rovnakej pozícii (+2:03:25 h).

    Priebežné poradie po 6. etape

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Anna Van Der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx-Protime

    18:06:48 h

    2.

    Paula Blasi Cairolová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    + 18 s

    3.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 41 s

    4.

    Monica Trinca Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 54 s

    5.

    Evita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 59 s

    6.

    Katarzyna Niewiadomová

    Poľsko

    Canyon//SRAM zondacrypto

    + 1:25 min

    112.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 2:03:25 h

    Cyklistika

    Anna Van Der Breggenová
