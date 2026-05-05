Keď unikol jeho plat, tak pritvrdil: Zarábam viac. Čo bude s Weissom?

Slovenská reprezentácia nehľadá len trénera. Hľadá smer. A práve preto nie je náhoda, že sa najčastejšie skloňujú mená Vladimír Weiss a Adrián Guľa. Dve filozofie. A medzi nimi realita slovenského futbalu, ktorá je oveľa komplikovanejšia než samotná voľba.
Weiss dnes nepôsobí ako muž, ktorý by bez váhania zdvihol telefón a povedal „idem“. Naopak, je rozpoltený.
Na jednej strane cíti, že reprezentácia je stále „snom každého trénera“. Na druhej strane má silné väzby v ŠK Slovan Bratislava, kde otvorene hovorí o citovom vzťahu k ľuďom aj k majiteľovi Ivanovi Kmotríkovi staršiemu.
Lenže práve Slovan je dnes mikrosvetom väčšieho problému. Navonok úspech – titul. Vnútri otázky.
Herne opatrný prejav, kritika časti fanúšikov, napätie vo vedení. Keď generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. pochybuje o tom, či je Weiss pre klub stále najlepšia voľba, nie je to len interná debata. Je to signál.
Stojí mu to za to?
Weiss totiž nie je „len tréner“. Je osobnosť. Emotívna, priamočiara, často nekomfortná pre vlastné prostredie. A presne to je jeho najväčšia sila aj slabina zároveň.
Ak by prišiel na lavičku reprezentácie, nepriniesol by len taktiku. Priniesol by tlak. Na hráčov, na zväz, na systém. A tu sa dostávame k jadru problému.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) dnes nevyzerá ako stabilná inštitúcia pripravená zvládnuť silnú osobnosť.
Finančné problémy, meškajúce výplaty, staré dlhy – to nie je prostredie, v ktorom sa buduje kontinuita. Skôr prostredie, v ktorom sa testuje trpezlivosť.
A je tu ešte jedna podstatná vec – bude chcieť ísť do tohto prostredia Vladimír Weiss? Stojí mu to za to? Pripomeňme si, že už v minulosti mal Weiss so zväzom komplikovaný vzťah.
Priznal kontakt
Weiss posledný víkend otvorene priznal, že kontakt so SFZ nedávno opäť prebehol:
„Som jeden z kandidátov. Klamal by som, ak by som povedal, že neprebehol žiaden kontakt. Je nejaká debata medzi SFZ a klubom a medzi mnou.
Zatiaľ nikde neodchádzam, ešte som nedostal žiadnu oficiálnu ponuku. Vyjadrím sa k tomu v priebehu týždňa, ak to bude oficiálne,“ dodal Weiss.
Jeho slová však okamžite vyvažuje dôraz na ŠK Slovan Bratislava:
„Ja však urobím všetko pre to, aby bol Slovan silnejší. Ak mám odísť, aby bol Slovan silnejší, tak odídem.
Mám tu citový vzťah k ľuďom, mám osobný vzťah s Ivanom Kmotríkom starším,“ tvrdil Weiss.
Zároveň priznáva aj vnútorný rozpor: v Slovane bol šťastný – a je aj teraz, „ale relatívne“.
Podpora aj pochybnosti
Weiss váha. Cíti podporu majiteľa, no slová generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka ml. v ňom vyvolávajú pochybnosti:
„Je to predovšetkým o tom, aby sme si vyhodnotili, čo je pre klub najlepšie. Či je pre klub najlepšie, aby tréner Weiss zostal, alebo aby sme sa vydali inou cestou. Trénerská otázka bude určite jednou z hlavných tém nasledujúcich týždňov,“ vyhlásil Kmotrík ml.
Slovan síce opäť obhájil titul, no časť fanúšikov mu vyčíta herný prejav – príliš opatrný a defenzívny. Weiss nedávno vyhlásil, že niektorí ľudia v Slovane idú od začiatku proti nemu, čo Kmotrík ml. rázne odmietol.
„Niekto povie choď, niekto nechoď. Uvidíme, ako sa rozhodneme. Musíme sa riadiť zdravým rozumom, aby boli všetci spokojní,“ dodal Weiss.
Reprezentácia ako nevyhasnutý sen
Weiss o národnom tíme hovorí s citeľným nadšením. Na otázku, či ešte túži viesť reprezentáciu, odpovedal koncom marca na galavečere Futbalista roka:
„Reprezentácia je snom každého trénera. Už ide mladá generácia, už idú mladí tréneri, ale myslím, že ešte nie som taký starý.“
O kvalite tímu nepochybuje:
„Máme vynikajúcich hráčov. David Strelec a Lukáš Haraslín môžu rozhodnúť,“ vravel.
A ešte konkrétnejšie pomenoval lídrov:
„Stanislav Lobotka je mozog tímu aj SSC Neapol. Fanúšikovia sa musia modliť, aby bol ešte dlho zdravý a dlho hral. Na svojom poste patrí medzi troch najlepších hráčov sveta. Dávid Hancko je fantastický na poste stopéra aj na kraji obrany.
Hrá za Atlético Madrid, čo je niečo výnimočné. Obetoval sa futbalu, nie pre peniaze. Sú to fenoméni dnešnej doby,“ opisoval Weiss.
Dedičstvo po Calzonovi
Weiss si uvedomuje, že prípadný nástup nebude jednoduchý:
„Ten, kto príde po Francesco Calzona, to nebude mať ľahké,“ priznal.
„Calzona je z taktickej stránky výborný tréner a za tri a pol roka si vybudoval silnú väzbu s hráčmi,“ zopakoval dvakrát.
Zo súčasného kádra viedol Weiss iba Davida Strelca a brankársku trojku Dominika Takáča. Naopak, Guľa má oveľa bližšie a osobnejšie väzby na lídrov ako Lobotka, Hancko či Milan Škriniar.
Z pohľadu herného štýlu ide o kontrast: Calzona je proaktívny tréner so systémom, ktorého sa drží za každú cenu – aj proti silnému súperovi. Weiss je pragmatickejší stratég, ktorý vie mužstvo pripraviť na konkrétneho súpera. Guľa má v tomto bližšie ku Calzonovi.
„Je veľa otázok v Slovane a veľa otázok súvisiacich so Slovenským futbalovým zväzom,“ dodal Weiss.
Emócie ako faktor
Weiss je emotívny človek, ktorý sa pred médiami často otvorí a ešte častejšie naznačuje medzi riadkami. Práve to môže byť výhoda aj riziko – najmä v čase, keď zväz čelí problémom a meškajú výplaty.
Ako bude reagovať v takejto situácii ako tréner národného tímu?
Veľkou témou sú financie. Slovenský futbalový zväz sa topí v dlhoch a otázka znie: môže si dovoliť trénera, ktorý bol už pred 15 rokmi považovaný za drahého?
Slová prezidenta Jána Kováčika z jesene 2011 sú výrečné:
„Bojujeme s problémami, ktoré nám tu zanechalo predchádzajúce vedenie. Sme v mínuse a aj trénerovi Weissovi vyplácame jeho plat oneskorene. Dlhujeme mu niekoľko splátok, rovnako ako dlhujeme aj hráčom za štartovné. Máme totiž problémy vyplácať financie na bežný chod zväzu. Dlžní sme aj regionálnym zväzom.“
Návrat do rokov 2008 – 2012
Weiss viedol reprezentáciu v rokoch 2008 až 2012. Prvá časť bola famózna, vrcholom bolo osemfinále MS 2010. No druhá časť angažmánu už taká úspešná nebola.
Kvalifikácia na ME 2012 dopadla neúspešne – Slovensko skončilo vo svoje skupine až štvrté. Prehry, slabé výkony a iba sedem strelených gólov – najmenej v histórii samostatnosti. Výrazným momentom bola domáca prehra s Arménskom 0:4.
Po prehre s Ruskom 0:1 ukončil Weiss tlačovú konferenciu emotívne:
„Ešte mám dva roky zmluvu, ešte sa so mnou potrápiš, ty ....,“ reagoval vulgárne na adresu jedného novinára. Dostal za to pokutu 10 – tisíc eur.
Po úniku informácií o plate reagoval ironicky, bolo to o dva mesiace neskôr.
„Možno vás poteším, tie informácie nie sú pravdivé. Zarábam viac. Média zo mňa pomaly urobili zlodeja, cítim sa, ako keby som vykradol banku, alebo zabil človeka,“ tvrdil Weiss.
Nič som neukradol
„Nevadí mi zverejnenie financií, lebo ja som nič neukradol. Naopak, do tejto republiky sme priniesli peniaze, ktoré sa tu zdaňujú. Priniesol som 150 miliónov z Ruska po mojom pôsobení v Saturne Moskovská oblasť a pomohol som slovenským klubom.“
Podľa denníka Trend zarábal 34-tisíc eur mesačne.
„Zmluvu som podpísal na štyri roky, nikam neodchádzam, pokiaľ bude v mojich silách, tak ju dodržím. Ale nasilu sa tu nebudem držať. Zhodnotenie kvalifikácie predložím prezidentovi zväzu a Výkonnému výboru SFZ,“ uviedol v novembri 2011.
Weiss označil vtedajšie vzťahy s prezidentom Kováčikom a ďalšími ľuďmi vo zväze za pracovné a tiež priznal: „ Nie su ružové.“
„Zverejnenie môjho platu a porušenie zmluvy, ktorá mala byť diskrétna, vidím ako účelovú a sofistikovanú vec. Mohlo to prísť oveľa skôr,“ vyhlásil Weiss. Začiatkom januára 2012, skončil.
Dohoda a drahá zmluva
„Dôvod jeho odchodu je veľmi jednoduchý. Neúspešná kvalifikácia o postup na ME. Ak by sme boli úspešnejší, tak by sme túto situáciu neriešili,“ vyhlásil vtedy Kováčik.
Zväz sa s Weissom dohodol na ukončení zmluvy k 31. januáru 2012:
„Tréner dostane tri mesačné odmeny a týmto budú naše vzťahy vysporiadané,“ povedal Kováčik.
„Vo finále sme dospeli k rozumnej dohode, ktorú považujem za ideálnu pre všetky zainteresované strany. Pre zväz, trénera Weissa aj pre mňa osobne. A v prvom rade pre slovenský futbal,“ dodal.
Zmluva, podpísaná ešte za Františka Laurinca, bola pre SFZ veľmi nevýhodná. Pôvodný kontrakt garantoval plnú výšku aj v prípade odvolania a platil do konca kvalifikácie o MS 2014.
Základný mesačný plat bol 35-tisíc eur, k tomu prémie: 3-tisíc za prípravný zápas a 5-tisíc za kvalifikačný. Dohodou zväz ušetril približne 630-tisíc eur.
Staré väzby, nové rozhodnutie
Vzťah medzi Weissom a Kováčikom bol pri konci napätý, no úplne sa neprerušil:
„Napriek tomu sme spolu stále komunikovali, občas sme sa aj stretli. Nikdy sme sa nedostali do situácie, ktorá by vylučovala spoluprácu,“ tvrdil Kováčik asi pred štyrmi rokmi.
Weiss bol kandidátom aj po konci Štefana Tarkoviča:
„Weiss bol môj nápad a bol prvou voľbou, ale rozhodol sa zostať v Slovane,“ uviedol Kováčik v roku 2022.
Rozhodnutie na hrane
Weiss dnes stojí medzi dvoma svetmi. Medzi stabilitou klubu a výzvou reprezentácie. Medzi minulosťou, ktorá priniesla úspech aj konflikt, a budúcnosťou plnou otáznikov.
Jeho návrat by bol silným príbehom. No zároveň aj riskom – športovým, finančným aj osobnostným.
A práve pri financiách sa natíska aj netradičná, no nie úplne nereálna úvaha. Niekoho môže napadnúť ešte jedno riešenie – že by Vladimír Weiss viedol reprezentáciu aj Slovan súčasne. Podobnú situáciu už zažil pred spomínanými 15 rokmi.
A SFZ to na krátky čas dovolil aj Francescovi Calzonovi, ktorý súbežne pôsobil aj v SSC Neapol.
Benefit? Ak by Weiss viedol aj Slovan, mohol by zväzu výrazne ustúpiť v otázke platu. V dnešnej dobe by to bolo neštandardné riešenie. Na druhej strane – slovenský futbal zažil v posledných týždňoch aj oveľa bizarnejšie situácie.