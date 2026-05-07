VIDEO: Záver etapy ovplyvnil hromadný pád. Líderku poradia zdolala jej tímová kolegyňa

La Vuelta Femenina 2026
Výsledky - 5. etapa (León - Astorga, 120 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx-Protime
2:54:07 hod
2.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx-Protime
+ 0 s
3.
Letizia Paternosterová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
4.
Agnieszka Skalniaková-Sójková
Poľsko
Canyon // SRAM zondacrypto
+ 0 s
5.
Shari Bossuytová
Belgicko
AG Insurance–Soudal
+ 0 s
6.
Megan Jastrabová
USA
UAE Team ADQ
+ 0 s
118.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 10:05 min
Slovenská cyklistka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila vo štvrtkovej piatej etape ženskej edície Vuelty 118. miesto.
Do cieľa prišla s mankom 10:05 minúty na holandskú víťazku Mischu Bredewoldovú.
Členka tímu Team SD Worx-Protime najlepšie zvládla záverečný špurt 119,6 km dlhej etapy s cieľom v meste Astorga. Na druhom mieste skončila jej tímová kolegyňa a zároveň aj priebežná líderka Lotte Kopecká z Belgicka.
Záver etapy ovplyvnil pád pretekárok len niekoľko minút pred cieľom. Kopecká sa do červeného dresu pre líderku pretekov obliekla po stredajšej etape.
Na druhom mieste v celkovom poradí je Nemka Franziska Kochová, ktorá stráca dvanásť sekúnd, Jenčušová zostala na 118. priečke.
Priebežné poradie po 5. etape
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
15:04:47 h
2.
Franziska Kochová
Nemecko
FDJ United - SUEZ
+ 12 s
3.
Cedrine Kerbaolová
Francúzsko
EF Education-Oatly
+ 18 s
4.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 22 s
5.
Anna Van Der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 26 s
6.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 28 s
118.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 1:40:21 h