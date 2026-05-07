    VIDEO: Záver etapy ovplyvnil hromadný pád. Líderku poradia zdolala jej tímová kolegyňa

    Holandská cyklistka Mischa Bredewoldová víťazí v 5. etape na Vuelte žien 2026. (Autor: X / Bredewo(r)ld)
    TASR|7. máj 2026 o 17:44
    Slovenská cyklistka Nora Jenčušová došla do cieľa na 118. mieste.

    La Vuelta Femenina 2026

    Výsledky - 5. etapa (León - Astorga, 120 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx-Protime

    2:54:07 hod

    2.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx-Protime

    + 0 s

    3.

    Letizia Paternosterová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    4.

    Agnieszka Skalniaková-Sójková

    Poľsko

    Canyon // SRAM zondacrypto

    + 0 s

    5.

    Shari Bossuytová

    Belgicko

    AG Insurance–Soudal

    + 0 s

    6.

    Megan Jastrabová

    USA

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    118.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 10:05 min

    Slovenská cyklistka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila vo štvrtkovej piatej etape ženskej edície Vuelty 118. miesto.

    Do cieľa prišla s mankom 10:05 minúty na holandskú víťazku Mischu Bredewoldovú.

    Členka tímu Team SD Worx-Protime najlepšie zvládla záverečný špurt 119,6 km dlhej etapy s cieľom v meste Astorga. Na druhom mieste skončila jej tímová kolegyňa a zároveň aj priebežná líderka Lotte Kopecká z Belgicka.

    VIDEO: Zostrih 5. etapy na Vuelte žien 2026

    Záver etapy ovplyvnil pád pretekárok len niekoľko minút pred cieľom. Kopecká sa do červeného dresu pre líderku pretekov obliekla po stredajšej etape.

    Na druhom mieste v celkovom poradí je Nemka Franziska Kochová, ktorá stráca dvanásť sekúnd, Jenčušová zostala na 118. priečke.

    Priebežné poradie po 5. etape

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx - Protime

    15:04:47 h

    2.

    Franziska Kochová

    Nemecko

    FDJ United - SUEZ

    + 12 s

    3.

    Cedrine Kerbaolová

    Francúzsko

    EF Education-Oatly

    + 18 s

    4.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 22 s

    5.

    Anna Van Der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 26 s

    6.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 28 s

    118.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 1:40:21 h

