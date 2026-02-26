Kapitánka Američaniek kritizuje Trumpa. Nevkusným vtipom zatienil množstvo úspechov

Kapitánka amerického ženského hokejového tímu Hilary Knightová označila za nešťastné, že „nevkusný vtip“ prezidenta Donalda Trumpa zatienil úspechy amerických športovcov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Trump telefonicky zablahoželal mužskému tímu po zisku zlata nad Kanadou a pozval hráčov na svoj prejav o stave Únie. Zároveň dodal, že bude musieť pozvať aj ženský tím, inak by mohol byť „odvolaný z funkcie“.
Ženské družstvo následne účasť na podujatí odmietlo.
„Bol to trochu nevkusný vtip a, žiaľ, zatienil množstvo úspechov - najmä úspech žien, ktoré potiahli tím USA a dosiahli skvelé zlaté výsledky,“ povedala päťnásobná olympijská medailistka Knightová v relácii SportsCenter na stanici ESPN.
Niekoľko hráčov mužského tímu sa pri prezidentovej poznámke zasmialo, čo vyvolalo kritiku na sociálnych sieťach. Knightová však zdôraznila, že medzi mužskou a ženskou reprezentáciou panuje vzájomná podpora a rešpekt.
„Chalani boli v ťažkej situácii. Je škoda, že tento príbeh zatienil skutočné puto a úprimnú podporu medzi nami,“ uviedla.
Mužský tím bol následne prijatý v Oválnej pracovni Bieleho domu a zúčastnil sa aj prezidentovho prejavu pred oboma komorami Kongresu. Trump zároveň udelil brankárovi Connor Hellebuyck Prezidentskú medailu slobody.
Knightová, ktorá v minulom roku oznámila, že hry v Miláne a Cortine budú jej posledné, získala druhé olympijské zlato. V rozhodujúcom zápase proti Kanade strelila vyrovnávajúci gól v závere riadneho hracieho času a s 15 presnými zásahmi je najlepšou olympijskou strelkyňou USA bez ohľadu na pohlavie.
Podľa nej by celá kontroverzia mohla byť „dobrou lekciou“ o tom, ako sa hovorí o ženách nielen v športe, ale aj v iných oblastiach. „Ženy nie sú menej než ostatní a ich úspechy by nemalo nič zatieniť,“ dodala.