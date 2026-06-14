Hviezdny duel v Seattli. De Bruyne sa postaví proti Salahovi v šlágri skupiny

V úvodnom dueli G-skupiny majstrovstiev sveta medzi Belgickom a Egyptom sa proti sebe postavia dve osobnosti, ktoré patrili v uplynulom desaťročí k najlepším futbalistom sveta.
Belgický stredopoliar Kevin De Bruyne vyzve egyptského kanoniera Mohameda Salaha. Dlhoročná hviezda Liverpoolu navyše v pondelok oslávi 34. narodeniny.
Egypt sa pokúsi o vôbec prvé víťazstvo na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta, zatiaľ čo Belgicko pokračuje v generačnej obmene. Duel na štadióne Lumen Field v Seattli sa začne o 21.00 SELČ.
Belgicko povedie na turnaji zvyšok takzvanej zlatej generácie. Okrem De Bruyneho budú medzi lídrami aj útočník Romelu Lukaku, brankár Thibaut Courtois či stredopoliar Axel Witsel.
Dôležitú úlohu však budú mať aj Jeremy Doku, Leandro Trossard a Charles De Ketelaere. Belgičania sú pravidelnými účastníkmi svetových šampionátov, no po bronzovej medaile z roku 2018 prišlo sklamanie. V Katare totiž nepostúpili zo skupiny.
Program Belgicka na MS vo futbale 2026
De Bruyne si svoju štvrtú účasť na MS váži.
„Asi robím niečo dobre. Je mi cťou byť tu. Robil som všetko pre to, aby som sa dostal do čo najlepšej formy. Cítim sa skvelo,“ citovala jeho slová agentúra AP.
Spomenul si aj na dlhoročné súboje so Salahom.
„Posledných desať rokov bol mojím súperom. Bude skvelé opäť si proti nemu zahrať. Je to naozaj milý chlapík,“ uviedol hráč Neapola.
Francúzsky tréner Belgicka Rudi Garcia prevzal mužstvo v januári 2025. Podľa belgických médií priniesol do kabíny pozitívnejšiu atmosféru a nové nastavenie tímu.
Garcia navyše Salaha veľmi dobre pozná z obdobia v AS Rím.
„O Egypte vieme úplne všetko. To isté platí o Salahovi, ktorého som trénoval v Ríme. Každého súpera musíme rešpektovať. Nemyslím si, že sme v pozícii absolútneho favorita, a to sa mi páči. Neznamená to však, že sa budeme niekoho báť,“ povedal.
Egypt je so siedmimi titulmi najúspešnejšou krajinou v histórii Afrického pohára národov. Úspechy na kontinente však zatiaľ nedokázal preniesť na svetové šampionáty.
Počas troch doterajších účastí na MS nikdy nezvíťazil. Naposledy sa predstavil v Rusku 2018.
Aj tentoraz sa bude spoliehať najmä na Salaha, hoci záver sezóny mu komplikovalo zranenie zadného stehenného svalu. Podľa médií stále nie je úplne fit.
Výraznou oporou by mal byť aj útočník Omar Marmoush z Manchestru City, ako aj skúsený krídelník Trezeguet.
Tréner Hossam Hassan zdôraznil význam prvého stretnutia.
„Bude to extrémne náročný zápas, no máme silný a konkurencieschopný tím. Belgičania sú favoriti, ale ostatné tri mužstvá majú podobnú šancu na postup,“ uviedol.
Hassan mal v minulosti so Salahom komplikovaný vzťah a kritizoval jeho výkony v reprezentácii. Na poslednom Africkom pohári národov ho však označil za jedného z najlepších hráčov sveta.
Samotný Salah následne priznal, že príprava pod Hassanovým vedením patrila k najlepším, aké v národnom tíme zažil.
MS vo futbale 2026 - G-skupina, 1. kolo
Predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Egypt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Abdelmonen, Fatouh - Attia, Lasheen - Salah, Ashour, Trezeguet - Marmoush