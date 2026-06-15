    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina G
    1 - 1
    0:1
    Egypt
    Egypt
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    Belgicko sa nevedelo presadiť cez obranu súpera. Pomohol príchod najlepšieho strelca krajiny

    Romelu Lukaku oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil prvý gól svojho tímu.
    Fotogaléria (35)
    Romelu Lukaku oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil prvý gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. jún 2026 o 22:57
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    Belgicko dnes remizovalo s Egyptom v skupine G na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Belgicko - Egypt 1:1 (0:1)

    Góly: 66. Hany (vl.) - 19. Ashour.

    Rozhodcovia: Abatti - Manis, Alves (všetci Braz.), ŽK: Castagne, De Cuyper - Attia, Fatouh

    Diváci: 66.775

    Belgicko: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (56. De Cuyper) – Onana (57. Raskin), Tielemans – Doku (86. Fernandez-Pardo), De Bruyne (86. Vanaken), Trossard – De Ketelaere (66. Lukaku)

    Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy (88. Adel), Fatouh (89. Hafez) – Lasheen, Attia – Salah (76. Abdelkarim), Ashour (71. Rabia), Ziko (76. Zizo) – Marmoush

    Futbalisti Belgicka remizovali v úvodnom dueli G-skupiny MS s Egyptom 1:1. Na štadióne v Seattli poslal „faraónov“ do vedenia v 19. minúte prudkou strelou Emam Ashour, favorit dokázal už len vyrovnať, keď si dal v 66. minúte vlastný gól Mohamed Hany.

    Belgicko čaká ďalší duel v nedeľu o 21.00 SELČ proti Iránu, Egypťania sa stretnú 22. júna o 3.00 s Novým Zélandom. 

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Belgicko - Egypt

    I. polčas:

    Favorizovaní Belgičania sa v úvode nevedeli dostať do tempa, jediné, čo dokázali vpredu vyprodukovať, bola nepresná strela De Bruyneho.

    Egypťania zodpovedne bránili, dokázali vyhrávať osobné súboje a keď dostali priestor, tak aj nebezpečne hrozili. V 19. minúte Salah prihral voľnému Ashourovi, ktorý prudkou strelou z 20 m otvoril skóre.

    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    Egyptský Emam Ashour, vľavo, pri oslave po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    Egyptský Mohamed Salah gestikuluje, keď hovorí so svojimi spoluhráčmi počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    Belgický Nathan Ngoy (vľavo) beží s egyptským Omarom Marmoushom po dlhej lopte počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    Egyptský Mohanad Lashin (vľavo) atakuje Belgického Leandra Trossarda počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    35 fotografií
    Belgický Jeremy Doku (vpredu) a egyptský Emam Ashour bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Mohamed Salah gestikuluje a rozpráva sa so svojimi spoluhráčmi počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Emam Ashour (8) strieľa úvodný gól počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Jeremy Doku (vpredu) a egyptský Emam Ashour bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Belgický Kevin De Bruyne (vľavo) a egyptský Hamdy Fathy bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Emam Ashour (8) objíma Mohameda Salaha (10) po strelení gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Emam Ashour (vľavo) padá pri oslave po strelení úvodného gólu svojho tímu proti Belgicku počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour (vľavo) oslavuje po strelení svojho tímového úvodného gólu proti Belgicku počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Belgický Amadou Onana (vľavo) a egyptský Omar Marmoush bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour (8) strieľa gól svojho tímu – úvodný gól proti Belgicku počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour (vľavo) oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptskí hráči základnej zostavy pózujú na tímovej fotografii na začiatku zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale proti Belgicku v Seattli.Brankár Belgicka Thibaut Courtois (1) je prekonaný strelou Egyptského Emama Ashoura (8) na úvodný gól počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Salah (vpravo) odráža útok Belgického Timothyho Castagneho počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Salah, v strede, a Belgičan Timothy Castagne (21) bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Belgický tím sa zúčastňuje rozcvičky pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Fanúšikovia čakajú na začiatok zápasu základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský futbalista Mohamed Salah prichádza na ihrisko na rozcvičku pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale proti Belgicku v Seattli.Belgický futbalista Kevin De Bruyne sa zúčastňuje rozcvičky pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgickí fanúšikovia čakajú na začiatok zápasu základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický futbalista Zeno Debast (vpravo) s belgickým futbalistom Alexis Saelemaekers (druhý sprava) a spoluhráčmi na ihrisku pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský futbalista Omar Marmoush kráča po ihrisku pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Hany (3, vpravo) skóruje vlastný gól za chrbát belgického Romelua Lukakua (9) a egyptského brankára Mostafu Shoubira (23) počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Youri Tielemans (8) si po podaní ruky s egyptským brankárom Mostafom Shoubirrom (23) po zápase skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Hráči Belgicka reagujú na konci zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku, druhý sprava, reaguje po tom, čo nevyužil šancu na strelenie gólu počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku oslavuje po tom, čo vynútil vlastný gól Egypta, ktorý si strelil Mohamed Hany, počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Hany (3) skóruje vlastný gól počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku, vpravo, oslavuje so spoluhráčom Belgicka Kevinom De Bruynem po tom, čo si Egyptský Mohamed Hany strelil vlastný gól počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku (9) oslavuje gól so spoluhráčmi počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.

    „Červení diabli“ reagovali na inkasovaný gól zvýšeným náporom, ale súper ich nepúšťal do koncovky. Naopak, v 33. minúte Ziko tiahlou strelou nechal vyniknúť Courtoisa.

    Až v závere polčasu sa 9. tím rebríčka FIFA dostal do výraznejšej šance, Doku pálil z dorážky nad bránu.

    II. polčas:

    Po prestávke pokračovala snaha Belgičanov prekonať egyptskú hradbu. Blízko k úspechu bol De Bruyne, ktorý z priameho kopu trafil žrď.

    V 55. minúte mohli zvýšiť náskok „faraóni“, Salahovu hlavičku vyrazil Courtois a Ashour z hranice päťky vypálil veľmi nepresne.

    Rovnako sa skončil aj výpad Marmousha. Dôležitý moment sa udial v 66. minúte, keď prišiel na ihrisko Lukaku a už o pár sekúnd neskôr sa svojím dôrazom pričinil o vyrovnanie - loptu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Hany.

    Meunier mohol nakloniť misky váh na stranu Belgicka, neuspel, rovnako ako ďalší obranca Mechele, ktorého vychytal Shobeir. Záverečnú šancu na zmenu skóre nevyužil Lukaku, keď hlavičkoval zblízka nad bránu.

    Program skupiny G na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová.
    Zapletalová sa predstaví blízko slovenských hraníc. Športový program na dnes (16. jún)
    dnes 00:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgicko sa nevedelo presadiť cez obranu súpera. Pomohol príchod najlepšieho strelca krajiny