Belgicko sa nevedelo presadiť cez obranu súpera. Pomohol príchod najlepšieho strelca krajiny

MS vo futbale 2026 - skupina G
Belgicko - Egypt 1:1 (0:1)
Góly: 66. Hany (vl.) - 19. Ashour.
Rozhodcovia: Abatti - Manis, Alves (všetci Braz.), ŽK: Castagne, De Cuyper - Attia, Fatouh
Diváci: 66.775
Belgicko: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (56. De Cuyper) – Onana (57. Raskin), Tielemans – Doku (86. Fernandez-Pardo), De Bruyne (86. Vanaken), Trossard – De Ketelaere (66. Lukaku)
Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy (88. Adel), Fatouh (89. Hafez) – Lasheen, Attia – Salah (76. Abdelkarim), Ashour (71. Rabia), Ziko (76. Zizo) – Marmoush
Futbalisti Belgicka remizovali v úvodnom dueli G-skupiny MS s Egyptom 1:1. Na štadióne v Seattli poslal „faraónov“ do vedenia v 19. minúte prudkou strelou Emam Ashour, favorit dokázal už len vyrovnať, keď si dal v 66. minúte vlastný gól Mohamed Hany.
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Belgicko čaká ďalší duel v nedeľu o 21.00 SELČ proti Iránu, Egypťania sa stretnú 22. júna o 3.00 s Novým Zélandom.
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MS vo futbale 2026 - skupina G
Priebeh zápasu Belgicko - Egypt
I. polčas:
Favorizovaní Belgičania sa v úvode nevedeli dostať do tempa, jediné, čo dokázali vpredu vyprodukovať, bola nepresná strela De Bruyneho.
Egypťania zodpovedne bránili, dokázali vyhrávať osobné súboje a keď dostali priestor, tak aj nebezpečne hrozili. V 19. minúte Salah prihral voľnému Ashourovi, ktorý prudkou strelou z 20 m otvoril skóre.
„Červení diabli“ reagovali na inkasovaný gól zvýšeným náporom, ale súper ich nepúšťal do koncovky. Naopak, v 33. minúte Ziko tiahlou strelou nechal vyniknúť Courtoisa.
Až v závere polčasu sa 9. tím rebríčka FIFA dostal do výraznejšej šance, Doku pálil z dorážky nad bránu.
II. polčas:
Po prestávke pokračovala snaha Belgičanov prekonať egyptskú hradbu. Blízko k úspechu bol De Bruyne, ktorý z priameho kopu trafil žrď.
V 55. minúte mohli zvýšiť náskok „faraóni“, Salahovu hlavičku vyrazil Courtois a Ashour z hranice päťky vypálil veľmi nepresne.
Rovnako sa skončil aj výpad Marmousha. Dôležitý moment sa udial v 66. minúte, keď prišiel na ihrisko Lukaku a už o pár sekúnd neskôr sa svojím dôrazom pričinil o vyrovnanie - loptu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Hany.
Meunier mohol nakloniť misky váh na stranu Belgicka, neuspel, rovnako ako ďalší obranca Mechele, ktorého vychytal Shobeir. Záverečnú šancu na zmenu skóre nevyužil Lukaku, keď hlavičkoval zblízka nad bránu.