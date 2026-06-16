    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina G
    1 - 1
    0:1
    Egypt
    Egypt
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    Belgicko už nemá priestor na chybu. V hre bolo mnoho nepresností, kritizuje Garcia

    Momentka zo zápasu Belgicko - Egypt
    Fotogaléria (35)
    Momentka zo zápasu Belgicko - Egypt (Autor: TASR/AP)
    SITA|16. jún 2026 o 11:18
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    Belgičania zaspali úvod šampionátu.

    Belgicko vstupovalo do futbalových MS 2026 ako favorit G-skupiny, ale po prvom zápase namiesto osláv rieši komplikácie.

    ﻿Remíza s Egyptom (1:1) síce neznamená katastrofu, no výkon „červených diablov“ ukázal viacero problémov, ktoré budú musieť rýchlo odstrániť, ak chcú pomýšľať na postup z prvého miesta.

    Ešte niekoľko dní pred zápasom sa v belgickom tábore viac hovorilo o horúčavách než o samotnom súperovi. Hráči absolvovali netradičnú prípravu v saunách a pod horúcimi sprchami, aby sa pripravili na podmienky amerického leta.

    Keď však prišiel ostrý štart šampionátu, najväčším problémom sa neukázalo počasie, ale samotný výkon favorita.

    „Pre mňa boli dva hlavné problémy. Straty lôpt, niekedy sme prihrávali priamo súperovi. Chápem, že bolo teplo a chýbal nám zápasový rytmus, ale po technickej stránke bolo v našej hre mnoho nepresností,“ hodnotil tréner Belgičanov Rudi Garcia.

    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    Egyptský Emam Ashour, vľavo, pri oslave po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    Egyptský Mohamed Salah gestikuluje, keď hovorí so svojimi spoluhráčmi počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    Belgický Nathan Ngoy (vľavo) beží s egyptským Omarom Marmoushom po dlhej lopte počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    Egyptský Mohanad Lashin (vľavo) atakuje Belgického Leandra Trossarda počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.
    35 fotografií
    Belgický Jeremy Doku (vpredu) a egyptský Emam Ashour bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Mohamed Salah gestikuluje a rozpráva sa so svojimi spoluhráčmi počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Emam Ashour (8) strieľa úvodný gól počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Jeremy Doku (vpredu) a egyptský Emam Ashour bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Belgický Kevin De Bruyne (vľavo) a egyptský Hamdy Fathy bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Emam Ashour (8) objíma Mohameda Salaha (10) po strelení gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Emam Ashour (vľavo) padá pri oslave po strelení úvodného gólu svojho tímu proti Belgicku počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour (vľavo) oslavuje po strelení svojho tímového úvodného gólu proti Belgicku počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Belgický Amadou Onana (vľavo) a egyptský Omar Marmoush bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour (8) strieľa gól svojho tímu – úvodný gól proti Belgicku počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Egyptský Emam Ashour (vľavo) oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptskí hráči základnej zostavy pózujú na tímovej fotografii na začiatku zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale proti Belgicku v Seattli.Brankár Belgicka Thibaut Courtois (1) je prekonaný strelou Egyptského Emama Ashoura (8) na úvodný gól počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Salah (vpravo) odráža útok Belgického Timothyho Castagneho počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Salah, v strede, a Belgičan Timothy Castagne (21) bojujú o loptu počas zápasu skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale v Seattli.Belgický tím sa zúčastňuje rozcvičky pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Fanúšikovia čakajú na začiatok zápasu základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský futbalista Mohamed Salah prichádza na ihrisko na rozcvičku pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale proti Belgicku v Seattli.Belgický futbalista Kevin De Bruyne sa zúčastňuje rozcvičky pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgickí fanúšikovia čakajú na začiatok zápasu základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický futbalista Zeno Debast (vpravo) s belgickým futbalistom Alexis Saelemaekers (druhý sprava) a spoluhráčmi na ihrisku pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský futbalista Omar Marmoush kráča po ihrisku pred zápasom základnej skupiny G majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Hany (3, vpravo) skóruje vlastný gól za chrbát belgického Romelua Lukakua (9) a egyptského brankára Mostafu Shoubira (23) počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Youri Tielemans (8) si po podaní ruky s egyptským brankárom Mostafom Shoubirrom (23) po zápase skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Hráči Belgicka reagujú na konci zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku, druhý sprava, reaguje po tom, čo nevyužil šancu na strelenie gólu počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku oslavuje po tom, čo vynútil vlastný gól Egypta, ktorý si strelil Mohamed Hany, počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Egyptský Mohamed Hany (3) skóruje vlastný gól počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku, vpravo, oslavuje so spoluhráčom Belgicka Kevinom De Bruynem po tom, čo si Egyptský Mohamed Hany strelil vlastný gól počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.Belgický Romelu Lukaku (9) oslavuje gól so spoluhráčmi počas zápasu skupiny G na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Belgickom a Egyptom v Seattli.

    Belgicko pôsobilo najmä v prvom polčase nezvyčajne pasívne. Egypt dokázal rozbíjať jeho kombinácie, vyhrával osobné súboje a favorit sa len ťažko dostával do tempa. Garcia priznal, že jeho mužstvo nezvládlo ani fyzickú stránku zápasu. „Vedeli sme, že Egypt bude silný v súbojoch, a nechali sme sa prevýšiť,“ povedal.

    Po prestávke sa však obraz hry výrazne zmenil. Belgičania zrýchlili pohyb, začali byť agresívnejší a dostávali sa do šancí. Práve preto tréner po zápase nehovoril len kriticky.

    „Od druhého polčasu som videl mužstvo, ktoré už vedelo, ako má hrať,“ vyhlásil Garcia. „Som veľmi spokojný s hráčmi z lavičky. Opäť sa ukázalo, že zápasy nevyhráva jedenásť futbalistov. Nicolas Raskin nám napríklad pomohol získať späť kontrolu nad osobnými súbojmi.“

    Muž trhá iránsku vlajku počas sledovania zápasu G-skupiny Irán – Nový Zéland na MS vo futbale 2026.
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    Jednou z najdiskutovanejších postáv zápasu bol Jeremy Doku. Krídelník Manchestru City patril počas prípravy k najlepším hráčom Belgicka, proti Egyptu sa však trápil. Garcia ho počas zápasu presúval z ľavej strany na pravú, neskôr aj do stredu poľa, no ani to neprinieslo želaný efekt.

    „Na ľavej strane čelil zdvojovaniu, na pravej bol excelentný Trossard, preto sme ich vymenili. Na začiatku druhého polčasu hral v strede, pretože nám chýbala hĺbka hry,“ vysvetľoval tréner.

    Podľa Garciu môže byť za nevýrazným výkonom aj zdravotný problém z predchádzajúceho týždňa, keď Doku predčasne opustil tréning pre komplikácie s dýchaním.

    „Je to už oveľa lepšie, ale Jeremyho to ovplyvnilo. Nebol úplne vo svojej koži. V závere už nemohol ísť naplno, preto bolo správne ho vystriedať,“ dodal.

    V belgickom tábore po remíze nikto neskrýval sklamanie. Obranca Brandon Mechele však upozornil, že prvé zápasy bývajú špecifické. „Nikdy neviete, čo prinesie prvý zápas na majstrovstvách sveta. Možno tam bol tlak, možno nervozita. Myslím si však, že sme sa do stretnutia vrátili a napokon sme si zaslúžili vyhrať.“

    Keďže aj v druhom zápase tejto skupiny medzi Iránom a Novým Zélandom sa mužstvá rozišli zmierlivo (2:2), Belgicko už nemá priestor na ďalšie zaváhanie. Duely proti Iránu a Novému Zélandu sú odteraz povinná jazda.

    „Vieme, že teraz musíme začať vyhrávať,“ priznal Garcia bez okolkov. Belgicko si vytvorilo dostatok príležitostí na obrat, no doplatilo na slabú efektivitu. „Nemôžete očakávať päť gólov, keď iba dvadsať percent striel smeruje medzi tri žrde,“ poznamenal tréner.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny G na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Momentka zo zápasu Belgicko - Egypt
    Momentka zo zápasu Belgicko - Egypt
    Belgicko už nemá priestor na chybu. V hre bolo mnoho nepresností, kritizuje Garcia
    dnes 11:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Momentka zo zápasu Belgicko - Egypt
    Momentka zo zápasu Belgicko - Egypt
    Belgicko už nemá priestor na chybu. V hre bolo mnoho nepresností, kritizuje Garcia
    dnes 11:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgicko už nemá priestor na chybu. V hre bolo mnoho nepresností, kritizuje Garcia