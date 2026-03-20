ONLINE: 1. deň na halových MS v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE (Toruň)

Halové MS v atletike 2026, ktoré sa konajú v poľskom meste Toruň, dnes štartujú prvý súťažným dňom.
V akcii budú v dopoludňajšom programe tri slovenské bežkyne. V rozbehoch na 400 m sa predstavia Emma Zapletalová a Daniela Ledecká, v disciplíne na 800 m bude Slovensko reprezentovať Gabriela Gajanová.
ONLINE PRENOS: Halové MS v atletike 2026 (1. deň, Toruň, výsledky, piatok, naživo)
Halové mistrovství světa 2026
20.03.2026 o 10:05
Dopolední program (1. den)
7boj minúta
Skok do výšky žen, finále:
Jaroslava Mahučichová (UKR)
Angelina Topičová (SRB)
Maria Zodziková (POL)
Eleanor Pattersonová (AUS)
Nicola Olyslagersová (AUS)
Julija Levčenková (UKR)
Louise Ekmanová (SWE)
Lamara Distinová (JAM)
Charity Hufnagelová (USA)
Imke Onnenová (GER)
Marija Vukovičová (MNE)
Sedmiboj mužů:
60m
1/2
Ondřej Kopecký (CZE)
Kyle Garland (USA)
Rasmus Roosleht (EST)
Manuel Eitel (GER)
Téo Bastien (FRA)
Jeff Tesselaar (NED)
José Fernando Ferreira (BRA)
2/2
Jente Hauttekeete (BEL)
Heath Baldwin (USA)
Simon Ehammer (SUI)
Kendrick Thompson (BAH)
Dario Dester (ITA)
Makenson Gletty (FRA)
Vilém Stráský (CZE)
400m mužů, rozběhy:
1/6
Lovro Mesec Košir (SLO)
Ericsson Tavares (POR)
Matheus Lima (BRA)
Jereem Richards (TTO)
2/6
Lex Revell-Lewis (NZL)
Árpád Kovács (HUN)
Reheem Hayles (JAM)
Chris Robinson (USA)
3/6
David García (ESP)
Omar Elkhatib (POR)
Muhammad Abdallah Kounta (FRA)
Delano Kennedy (JAM)
4/6
Markel Fernandez (ESP)
Boško Kijanovič (SRB)
Attila Molnár (HUN)
Tomáš Horák (CZE)
5/6
Omar Simpson (ISV)
Javier Gomez (VEN)
Franko Burraj (ALB)
Christopher Morales Williams (CAN)
Brian Onyari Tinega (KEN)
6/6
Jovan Stojoski (MKD)
Elián Larregina (ARG)
Emerson Nascimento (BRA)
Khaleb McRae (USA)
Kelvis Padrino (VEN)
400m žen, rozběhy:
1/7
Bassant Hemidaová (EGY)
Alessandra Bonoraová (ITA)
Lieke Klaverová (NED)
Yemi Mary Johnová (GBR)
2/7
Sofia Lavreshinová (POR)
Annalies Kalmaová (NZL)
Myrte van der Schootová (NED)
Rosey Effiongová (USA)
3/7
Lada Vondrová (CZE)
Louisa Stoneyová (GBR)
Zoe Sherarová (CAN)
Blanca Hervasová (ESP)
4/7
Paula Sevillaová (ESP)
Veronika Drljačičová (CRO)
Bailey Learová (USA)
Natalia Bukowiecká (POL)
5/7
De Cassia Ferreiraová (BRA)
Emma Cannanová (CAN)
Wadeline Venloghová (HAI)
Emma Zapletalová (SVK)
Mette Baasová (FIN)
6/7
Justyna Šwietyová-Erseticová (POL)
Daniela Ledecká (SVK)
Mercy Adongo Oketchová (KEN)
Lurdes Gloria Manuel (CZE)
7/7
Caitlyn Bobbová (BER)
Helena Ponetteová (BEL)
Julia Ribeirová (BRA)
Henriette Jaegerová (NOR)
Amandine Brossierová (FRA)
800m žen, rozběhy:
1/6
Nina Vukovičová (CRO)
Valentina Rosamiliaová (SUI)
Caroline Bredlingerová (AUT)
Rosemary Longisaová (KEN)
Keely Hodgkinsonová (GBR)
2/6
Alison Andrews-Paulová (NZL)
Gladys Chepngetichová (KEN)
Rocio Arroyová (ESP)
Pemille Karlsen Antonsenová (NOR)
Natoya Gouleová-Toppinová (JAM)
3/6
Avery Pearsonová (CAN)
Addison Wileyová (USA)
Kimberley Ficenecová (CZE)
Charlotte Dumasová (FRA)
Boh Ritchieová (NZL)
Hayley Kitchingová (AUS)
4/6
Maeve O'Neillová (IRL)
Julia Jagušciková (POL)
Nigist Getachewová (ETH)
Maeliss Trapeauová (CAN)
Valery Tobiasová (USA)
Kelly-Ann Beckfordová (JAM)
5/6
Anita Horvatová (SLO)
Audrey Werrová (SUI)
Gabriela Gajanová (SVK)
Clara Libermanová (FRA)
Laura Pellicorová (ITA)
6/6
Emma Mooreová (IRL)
Eloisa Coirová (ITA)
Lorea Ibarzabalová (ESP)
Anna Wielgoszová (POL)
Isabelle Boffeyová (GBR)
800m mužů, rozběhy:
1/6
Ivan Pelizza (SUI)
Corentin Le Clezio (FRA)
Allon Tacunami Clay (JPN)
Navasky Anderson (JAM)
Peter Bol (AUS)
2/6
Guilherme Orenhas (BRA)
Marino Bloudek (CRO)
Alexander Stepanov (GER)
Handal Roban (VIN)
Cooper Lutkenhaus (USA)
3/6
Malik Skupin-Alfa (GER)
Mohamed Attaoui (ESP)
Abdullahi Hassan (CAN)
Slimane Moula (ALG)
Eliott Crestan (BEL)
4/6
Hazem Miawad (EGY)
Uku Renek Kronbergs (EST)
Nathan Cumberbatch (TTO)
Elvin Josué Canales (ESP)
Filip Ostrowski (POL)
Mark English (IRL)
5/6
Thomas Cowan (NZL)
Jan Vukovič (SLO)
Jordan Terrasse (FRA)
Ben Pattison (GBR)
Bob Abdelrahim (AUS)
Mohamed Ali Gouaned (ALG)
6/6
James Harding (NZL)
Noah Kibet (KEN)
Sean Dolan (USA)
Maciej Wyderka (POL)
Ryan Clarke (NED)
60m mužů, rozběhy:
1/7
Tiaan Whelpton (NZL)
Jernej Gumilar (SLO)
Samuele Ceccarelli (ITA)
Taymir Burnet (NED)
Zaid Nasrawi (JOR)
Dominik Kopeč (POL)
Eloy Benitez (PUR)
2/7
Imranur Rahman (BAN)
Kossi Médard Nayo (TOG)
Travis Campbell (CAN)
Trayvon Bromell (USA)
Nikola Karamanolov (BUL)
Pablo Mateo (FRA)
Simon Verherstraeten (BEL)
3/7
Raihau Maiau (PYF)
Bryan Levell (JAM)
Toluwabori Akinola (IRL)
Aleksa Kijanovič (SRB)
Dominik Illovszky (HUN)
Tyrell Davis (CAN)
Guillem Crespi (ESP)
4/7
Jošiki Kinaši (JPN)
Pau Funes (GIB)
Bryant Alamo (VEN)
Emmanuel Eseme (CMR)
Jody Smith (GBR)
Jordan Anthony (USA)
Thomas Caredda (MON)
5/7
Julian Vargas (BOL)
Ali Al Balushi (OMA)
Melique Garcia (HON)
Riku Illukka (FIN)
Kishane Thompson (JAM)
Marc Brian Louis (SGP)
Gabriel Aparecido Dos Santos (BRA)
Filippo Randazzo (ITA)
6/7
Arao Adao Simao (ANG)
Jeremiah Azu (GBR)
Strahinja Jovančevič (SRB)
Hristo Iliev (BUL)
Jošihide Kirju (JPN)
Oliwer Wdowik (POL)
Wen-pu Čchen (TPE)
7/7
Erik Cardoso (BRA)
Noureddine Hadid (LBN)
Ackeem Blake (JAM)
Simon Daniel Tang (NMI)
Pais Wisil (PNG)
Claude Itoungue Bogognie (CMR)
Anej Čurin Prapotnik (SLO)
Program:
10:05 Sedmiboj mužů, 60m (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
10:20 60m mužů, rozběhy
10:53 Sedmiboj mužů, skok do dálky (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
11:08 400m žen, rozběhy (Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel)
11:39 Skok do výšky žen, finále
11:56 400m mužů, rozběhy (Tomáš Horák)
12:38 800m žen, rozběhy (Kimberley Ficenec)
12:57 Sedmiboj mužů, vrh koulí (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
13:21 800m mužů, rozběhy
Jaroslava Mahučichová (UKR)
Angelina Topičová (SRB)
Maria Zodziková (POL)
Eleanor Pattersonová (AUS)
Nicola Olyslagersová (AUS)
Julija Levčenková (UKR)
Louise Ekmanová (SWE)
Lamara Distinová (JAM)
Charity Hufnagelová (USA)
Imke Onnenová (GER)
Marija Vukovičová (MNE)
Sedmiboj mužů:
60m
1/2
Ondřej Kopecký (CZE)
Kyle Garland (USA)
Rasmus Roosleht (EST)
Manuel Eitel (GER)
Téo Bastien (FRA)
Jeff Tesselaar (NED)
José Fernando Ferreira (BRA)
2/2
Jente Hauttekeete (BEL)
Heath Baldwin (USA)
Simon Ehammer (SUI)
Kendrick Thompson (BAH)
Dario Dester (ITA)
Makenson Gletty (FRA)
Vilém Stráský (CZE)
400m mužů, rozběhy:
1/6
Lovro Mesec Košir (SLO)
Ericsson Tavares (POR)
Matheus Lima (BRA)
Jereem Richards (TTO)
2/6
Lex Revell-Lewis (NZL)
Árpád Kovács (HUN)
Reheem Hayles (JAM)
Chris Robinson (USA)
3/6
David García (ESP)
Omar Elkhatib (POR)
Muhammad Abdallah Kounta (FRA)
Delano Kennedy (JAM)
4/6
Markel Fernandez (ESP)
Boško Kijanovič (SRB)
Attila Molnár (HUN)
Tomáš Horák (CZE)
5/6
Omar Simpson (ISV)
Javier Gomez (VEN)
Franko Burraj (ALB)
Christopher Morales Williams (CAN)
Brian Onyari Tinega (KEN)
6/6
Jovan Stojoski (MKD)
Elián Larregina (ARG)
Emerson Nascimento (BRA)
Khaleb McRae (USA)
Kelvis Padrino (VEN)
400m žen, rozběhy:
1/7
Bassant Hemidaová (EGY)
Alessandra Bonoraová (ITA)
Lieke Klaverová (NED)
Yemi Mary Johnová (GBR)
2/7
Sofia Lavreshinová (POR)
Annalies Kalmaová (NZL)
Myrte van der Schootová (NED)
Rosey Effiongová (USA)
3/7
Lada Vondrová (CZE)
Louisa Stoneyová (GBR)
Zoe Sherarová (CAN)
Blanca Hervasová (ESP)
4/7
Paula Sevillaová (ESP)
Veronika Drljačičová (CRO)
Bailey Learová (USA)
Natalia Bukowiecká (POL)
5/7
De Cassia Ferreiraová (BRA)
Emma Cannanová (CAN)
Wadeline Venloghová (HAI)
Emma Zapletalová (SVK)
Mette Baasová (FIN)
6/7
Justyna Šwietyová-Erseticová (POL)
Daniela Ledecká (SVK)
Mercy Adongo Oketchová (KEN)
Lurdes Gloria Manuel (CZE)
7/7
Caitlyn Bobbová (BER)
Helena Ponetteová (BEL)
Julia Ribeirová (BRA)
Henriette Jaegerová (NOR)
Amandine Brossierová (FRA)
800m žen, rozběhy:
1/6
Nina Vukovičová (CRO)
Valentina Rosamiliaová (SUI)
Caroline Bredlingerová (AUT)
Rosemary Longisaová (KEN)
Keely Hodgkinsonová (GBR)
2/6
Alison Andrews-Paulová (NZL)
Gladys Chepngetichová (KEN)
Rocio Arroyová (ESP)
Pemille Karlsen Antonsenová (NOR)
Natoya Gouleová-Toppinová (JAM)
3/6
Avery Pearsonová (CAN)
Addison Wileyová (USA)
Kimberley Ficenecová (CZE)
Charlotte Dumasová (FRA)
Boh Ritchieová (NZL)
Hayley Kitchingová (AUS)
4/6
Maeve O'Neillová (IRL)
Julia Jagušciková (POL)
Nigist Getachewová (ETH)
Maeliss Trapeauová (CAN)
Valery Tobiasová (USA)
Kelly-Ann Beckfordová (JAM)
5/6
Anita Horvatová (SLO)
Audrey Werrová (SUI)
Gabriela Gajanová (SVK)
Clara Libermanová (FRA)
Laura Pellicorová (ITA)
6/6
Emma Mooreová (IRL)
Eloisa Coirová (ITA)
Lorea Ibarzabalová (ESP)
Anna Wielgoszová (POL)
Isabelle Boffeyová (GBR)
800m mužů, rozběhy:
1/6
Ivan Pelizza (SUI)
Corentin Le Clezio (FRA)
Allon Tacunami Clay (JPN)
Navasky Anderson (JAM)
Peter Bol (AUS)
2/6
Guilherme Orenhas (BRA)
Marino Bloudek (CRO)
Alexander Stepanov (GER)
Handal Roban (VIN)
Cooper Lutkenhaus (USA)
3/6
Malik Skupin-Alfa (GER)
Mohamed Attaoui (ESP)
Abdullahi Hassan (CAN)
Slimane Moula (ALG)
Eliott Crestan (BEL)
4/6
Hazem Miawad (EGY)
Uku Renek Kronbergs (EST)
Nathan Cumberbatch (TTO)
Elvin Josué Canales (ESP)
Filip Ostrowski (POL)
Mark English (IRL)
5/6
Thomas Cowan (NZL)
Jan Vukovič (SLO)
Jordan Terrasse (FRA)
Ben Pattison (GBR)
Bob Abdelrahim (AUS)
Mohamed Ali Gouaned (ALG)
6/6
James Harding (NZL)
Noah Kibet (KEN)
Sean Dolan (USA)
Maciej Wyderka (POL)
Ryan Clarke (NED)
60m mužů, rozběhy:
1/7
Tiaan Whelpton (NZL)
Jernej Gumilar (SLO)
Samuele Ceccarelli (ITA)
Taymir Burnet (NED)
Zaid Nasrawi (JOR)
Dominik Kopeč (POL)
Eloy Benitez (PUR)
2/7
Imranur Rahman (BAN)
Kossi Médard Nayo (TOG)
Travis Campbell (CAN)
Trayvon Bromell (USA)
Nikola Karamanolov (BUL)
Pablo Mateo (FRA)
Simon Verherstraeten (BEL)
3/7
Raihau Maiau (PYF)
Bryan Levell (JAM)
Toluwabori Akinola (IRL)
Aleksa Kijanovič (SRB)
Dominik Illovszky (HUN)
Tyrell Davis (CAN)
Guillem Crespi (ESP)
4/7
Jošiki Kinaši (JPN)
Pau Funes (GIB)
Bryant Alamo (VEN)
Emmanuel Eseme (CMR)
Jody Smith (GBR)
Jordan Anthony (USA)
Thomas Caredda (MON)
5/7
Julian Vargas (BOL)
Ali Al Balushi (OMA)
Melique Garcia (HON)
Riku Illukka (FIN)
Kishane Thompson (JAM)
Marc Brian Louis (SGP)
Gabriel Aparecido Dos Santos (BRA)
Filippo Randazzo (ITA)
6/7
Arao Adao Simao (ANG)
Jeremiah Azu (GBR)
Strahinja Jovančevič (SRB)
Hristo Iliev (BUL)
Jošihide Kirju (JPN)
Oliwer Wdowik (POL)
Wen-pu Čchen (TPE)
7/7
Erik Cardoso (BRA)
Noureddine Hadid (LBN)
Ackeem Blake (JAM)
Simon Daniel Tang (NMI)
Pais Wisil (PNG)
Claude Itoungue Bogognie (CMR)
Anej Čurin Prapotnik (SLO)
Program:
10:05 Sedmiboj mužů, 60m (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
10:20 60m mužů, rozběhy
10:53 Sedmiboj mužů, skok do dálky (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
11:08 400m žen, rozběhy (Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel)
11:39 Skok do výšky žen, finále
11:56 400m mužů, rozběhy (Tomáš Horák)
12:38 800m žen, rozběhy (Kimberley Ficenec)
12:57 Sedmiboj mužů, vrh koulí (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
13:21 800m mužů, rozběhy
Prenos
60m sedmibojařů
2/2
1. Simon Ehammer (SUI) 6,69
2. Dario Dester (ITA) 6,93
3. Vilém Stráský (CZE) 6,94
4. Makenson Gletty (FRA) 6,96
5. Heath Baldwin (USA) 6,97
6. Kendrick Thompson (BAH) 6,98
7. Jente Hauttekeete (BEL) 6,99
2/2
1. Simon Ehammer (SUI) 6,69
2. Dario Dester (ITA) 6,93
3. Vilém Stráský (CZE) 6,94
4. Makenson Gletty (FRA) 6,96
5. Heath Baldwin (USA) 6,97
6. Kendrick Thompson (BAH) 6,98
7. Jente Hauttekeete (BEL) 6,99
7boj
Ve druhém běhu startoval v osmé krajní dráze Vilém Stráský a zahájil velmi dobře! Doběhl třetí v čase 6,94 v novém maximu sezony. Nejrychlejší byl Simon Ehammer s časem 6,69, což je nový osobák. A zatím potvrzuje roli hlavního favorita.
60m sedmibojařů
1/2
1. Manuel Eitel (GER) 6,91
2. Kyle Garland (USA) 6,93
3. Jeff Tesselaar (NED) 7,00
4. José Fernando Ferreira (BRA) 7,03
5. Ondřej Kopecký (CZE) 7,07
6. Téo Bastien (FRA) 7,08
7. Rasmus Roosleht (EST) 7,17
1/2
1. Manuel Eitel (GER) 6,91
2. Kyle Garland (USA) 6,93
3. Jeff Tesselaar (NED) 7,00
4. José Fernando Ferreira (BRA) 7,03
5. Ondřej Kopecký (CZE) 7,07
6. Téo Bastien (FRA) 7,08
7. Rasmus Roosleht (EST) 7,17
7boj
V prvním běhu na šedesátce sedmibojařů startoval v krajní dráze Ondřej Kopecký, který zahájil soutěž výkonem 7,07 sekundy, což je nejlepší výkon této sezony. Skončil pátý. Nejrychlejší byl Manuel Eitel s časem 6,91 o dvě setiny před Kylem Garlandem.
Program odstartoval.
V pátek dopoledne se rozjede mužský sedmiboj, v němž se mezi čtrnácti vícebojaři představí i české duo Ondřej Kopecký a Vilém Stráský. Dokládá to kvalitu českého víceboje, na druhou stranu na nejvyšší příčky Češi útočit nebudou.
V běžeckých závodech jsou na programu rozběhy. Na čtvrtce žen budou startovat Lada Vondrová a Lurdes Gloria Manuel. Na mužské čtvrtce pak Tomáš Horák. Kimberley Ficenec bude závod v rozbězích na 800 metrů žen.
Na programu je také první medailová disciplína, avšak bez české účasti. O cenné kovy budou bojovat výškařky v čele s Jaroslavou Mahučichovou, Angelinou Topičovou a Nicolou Olyslagersovou.
V běžeckých závodech jsou na programu rozběhy. Na čtvrtce žen budou startovat Lada Vondrová a Lurdes Gloria Manuel. Na mužské čtvrtce pak Tomáš Horák. Kimberley Ficenec bude závod v rozbězích na 800 metrů žen.
Na programu je také první medailová disciplína, avšak bez české účasti. O cenné kovy budou bojovat výškařky v čele s Jaroslavou Mahučichovou, Angelinou Topičovou a Nicolou Olyslagersovou.
Program
10:05 Sedmiboj mužů, 60m (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
10:20 60m mužů, rozběhy
10:53 Sedmiboj mužů, skok do dálky (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
11:08 400m žen, rozběhy (Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel)
11:39 Skok do výšky žen, finále
11:56 400m mužů, rozběhy (Tomáš Horák)
12:38 800m žen, rozběhy (Kimberley Ficenec)
12:57 Sedmiboj mužů, vrh koulí (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
13:21 800m mužů, rozběhy
10:05 Sedmiboj mužů, 60m (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
10:20 60m mužů, rozběhy
10:53 Sedmiboj mužů, skok do dálky (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
11:08 400m žen, rozběhy (Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel)
11:39 Skok do výšky žen, finále
11:56 400m mužů, rozběhy (Tomáš Horák)
12:38 800m žen, rozběhy (Kimberley Ficenec)
12:57 Sedmiboj mužů, vrh koulí (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
13:21 800m mužů, rozběhy
V polské Toruni se koná tento rok halové mistrovství světa v atletice. Program je rozdělen na tři dny a šest soutěžních bloků. První atletický vrchol sezony startuje v pátek. V tomto přenosu se budeme věnovat dopolednímu programu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:05.