ONLINE: 2. deň na halových MS v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE (Toruň)

Halové MS v atletike 2026, ktoré sa konajú v poľskom meste Toruň, dnes pokračujú druhým súťažným dňom.
V akcii budú v dopoludňajšom programe štyria slovenskí reprezentanti. V rozbehoch na 60 m sa predstaví Peter Dávid.
Medzi ženami sa v rovnakej disciplíne predtaví dvojica Ema Bendová a Viktória Korbová. V semifinále disciplíny na 800 m bude Slovensko reprezentovať Gabriela Gajanová.
ONLINE PRENOS: Halové MS v atletike 2026 (2. deň, Toruň, výsledky, sobota, naživo)
Halové mistrovství světa 2026
21.03.2026 o 10:05
Dopolední program (2. den)
Skok do výšky mužů, finále:
Jan Štefela (CZE)
Oleh Doroščuk (UKR)
U Sang-hjok (KOR)
Tomohiro Šinno (JPN)
Christian Falocchi (ITA)
Mateusz Kolodziejski (POL)
Antonios Merlos (GRE)
Naoto Hasegawa (JPN)
Younes Ayachi (ALG)
Romaine Beckford (JAM)
Erick Portillo (MEX)
Raymond Richards (JAM)
Sedmiboj mužů:
Pořadí po 4. disciplíně
1. Simon Ehammer (SUI) 3698
2. Kyle Garland (USA) 3660
3. Heath Baldwin (USA) 3510
4. Makenson Gletty (FRA) 3411
5. Téo Bastien (FRA) 3376
6. Jente Hauttekeete (BEL) 3341
7. Rasmus Roosleht (EST) 3333
8. Manuel Eitel (GER) 3287
9. Vilém Stráský (CZE) 3285
10. Ondřej Kopecký (CZE) 3248
11. Jeff Tesselaar (NED) 3228
12. Kendrick Thompson (BAH) 3227
13. José Fernando Ferreira (BRA) 3102
Dario Dester (ITA) DNF
4x400m mix, finále:
Španělsko
Jamajka
Belgie
Polsko
USA
Nizozemsko
800m žen, semifinále:
1/3
Pernille Karlsen Antonsenová (NOR)
Maeve O'Neillová (IRL)
Valentina Rosamiliaová (SUI)
Clara Libermanová (FRA)
Isabelle Boffeyová (GBR)
Hayley Kitchingová (AUS)
2/3
Alison Andrews-Paulová (NZL)
Rocio Arroyová (ESP)
Eloisa Coirová (ITA)
Anna Wielgoszová (POL)
Addison Wileyová (USA)
Keely Hodgkinsonová (GBR)
3/3
Charlotte Dumasová (FRA)
Lorea Ibarzabalová (ESP)
Natoya Goule-Toppinová (JAM)
Gabriela Gajanová (SVK)
Audrey Werrová (SUI)
Nigist Getachewová (ETH)
800m mužů, semifinále:
1/3
Abdullahi Hassan (CAN)
Ben Pattison (GBR)
Navasky Anderson (JAM)
Allon Tacunami Clay (JPN)
Mark English (IRL)
Peter Bol (AUS)
2/3
Noah Kibet (KEN)
Jordan Terrasse (FRA)
Mohamed Attaoui (ESP)
Slimane Moula (ALG)
Cooper Lutkenhaus (USA)
Maciej Wyderka (POL)
3/3
Sean Dolan (USA)
Ivan Pelizza (SUI)
Handal Roban (VIN)
Marino Bloudek (CRO)
Eliott Crestan (BEL)
Filip Ostrowski (POL)
60m žen, rozběhy:
1/7
Ema Bendová (SVK)
Magdalena Lindnerová (AUT)
Zaynab Dossová (ITA)
Jaslyn Gardnerová (USA)
Audrey Leducová (CAN)
Jessica Lauranceová (PHI)
Lénie Pointetová (SUI)
2/7
Viktória Korbová (SVK)
Patrizia van der Wekenová (NED)
Lauren Royová (IRL)
Tatjana Pintová (POR)
Ajla Del Ponteová (SUI)
Zion Corrales-Nelsonová (PHI)
Minke Bisschopsová (NED)
3/7
Saran Hadja Kouyateová (GUI)
Christina Haflidadóttová (ISL)
Rafailia Spanoudaki-Chatzirigaová (GRE)
Zala Isteničová (SLO)
Alessandra Gasparelliová (SMR)
Jael Bestuéová (ESP)
Jonielle Smithová (JAM)
Karolína Maňasová (CZE)
4/7
Beatriz Castelhanová (POR)
Gabriela Mouraová (BRA)
María Ignacia Monttová (CHI)
Kelly Ann Doualla Edimová (ITA)
Julien Alfredová (LCA)
Sade McCreathová (CAN)
Magdalena Stefanowiczová (POL)
5/7
Liao Jan-tün (TPE)
Zoe Hobbsová (NZL)
Dina Asher-Smithová (GBR)
Gladymar Torresová (PUR)
Natacha Ngoyeová (CGO)
Ana Azevedová (BRA)
Lamiya Valijevová (AZE)
Ciara Nevilleová (IRL)
6/7
Glanyernis Guerraová (VEN)
Claudine Njarasoaová (MAD)
Lotta Kemppinenová (FIN)
Im Lan Loiová (MAC)
Jacious Searsová (USA)
Philina Marianne Schwartzová (GER)
Brianna Lystonová (JAM)
7/7
Soniya Jonesová (ANT)
Liranyi Alonsová (DOM)
Lucija Potniková (SLO)
Amy Huntová (GBR)
Ewa Swobodová (POL)
Estelle Shortová (COK)
Leah Bertrandová (TTO)
Isabel Poschová (AUT)
60m překážek mužů, rozběhy:
1/6
John Cabang (PHI)
Stanislav Stankov (BUL)
Eduardo Rodrigues (BRA)
Peter Dávid (SVK)
Jonáš Kolomazník (CZE)
Lorenzo Ndele Simonelli (ITA)
Demario Prince (JAM)
Tahj Brown (BAH)
2/6
Oleh Kukota (UKR)
Asier Martínez (ESP)
Dylan Beard (USA)
Saguirou Badamassi (NIG)
Keon Rude (CAN)
Youssef Badawy Sayed (EGY)
Ťun-si Liou (CHN)
Anthony Ommundsen Johnsen (NOR)
3/6
Franco Le Roux (RSA)
Romain Lecoeur (FRA)
Enrique Llopis (ESP)
Oliver Mulas (ITA)
Yi-Kai Lin (TPE)
Christos-Panagiotis Roumtsios (GRE)
Louis Francois Mendy (SEN)
Usumane Djumo (GBS)
4/6
Wilhem Belocian (FRA)
Santeri Kuusiniemi (FIN)
Martin Sáenz de Santa María (CHI)
Thiago Resende Ornelas Dos Santos (BRA)
Bojan Novakovič (SRB)
Milan Trajkovič (CYP)
Richard Diawara (MLI)
Jerome Campbell (JAM)
5/6
Mondray Barnard (RSA)
Elmo Lakka (FIN)
Jakub Szymaňski (POL)
Michael Obasuyi (BEL)
Šusei Nomoto (JPN)
Fabio Kobelt (SUI)
Dmytro Bahinskyj (UKR)
6/6
Dániel Eszes (HUN)
Štěpán Štefko (CZE)
Jüan-ťiang Čchen (CHN)
Marcos Herrera (ECU)
Trey Cunningham (USA)
Damian Czykier (POL)
Rjota Fudžii (JPN)
Program:
10:05 Sedmiboj mužů, 60m překážek (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
10:20 60m překážek mužů, rozběhy (Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko)
11:05 60m žen, rozběhy (Karolína Maňasová)
11:10 Sedmiboj mužů, skok o tyči (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
12:00 4x400m mix
12:15 Skok do výšky mužů, finále (Jan Štefela)
12:22 800m žen, semifinále
13:08 800m mužů, semifinále
Program:
Co se zmíněných rozběhů na 60 metrů překážek mužů a 60 metrů žen týče, čeští reprezentanti se v případě úspěchu představí také ve večerních semifinálových bězích. Tyto disciplíny mají v sobotu na programu veškeré závody, na závěr večerního bloku se uskuteční i finálové běhy.
Jan Štefela byl v minulé sezoně během halové sezony stříbrný na mistrovství Evropy. Během sezony pod otevřeným nebem pak bral ještě cennější bronzovou medaili na mistrovství světa.
Během dopoledního programu bude pokračovat mužský sedmiboj s Ondřejem Kopeckým a Vilémem Stráským dalšími dvěma disciplínami. Na programu jsou také rozběhy nad překážkami s Jonášem Kolomazníkem a Štěpánem Štefkem a ženská šedesátka s Karolínou Maňasovou.
Hlavním vrcholem ale bude finále mužské výšky, ve které patří ke spolufavoritům český reprezentant Jan Štefela. Ten po životní minulé sezoně pokračuje i letos ve skvělých výkonech a má v probíhajícím ročníku už skočeno 232 centimetrů. Jeho hlavními konkurenty by měli být Oleh Doroščuk a U Sang-hjok.
Sedmiboj mužů po 4. disciplíně
1. Simon Ehammer (SUI) 3698
2. Kyle Garland (USA) 3660
3. Heath Baldwin (USA) 3510
4. Makenson Gletty (FRA) 3411
5. Téo Bastien (FRA) 3376
6. Jente Hauttekeete (BEL) 3341
7. Rasmus Roosleht (EST) 3333
8. Manuel Eitel (GER) 3287
9. Vilém Stráský (CZE) 3285
10. Ondřej Kopecký (CZE) 3248
11. Jeff Tesselaar (NED) 3228
12. Kendrick Thompson (BAH) 3227
13. José Fernando Ferreira (BRA) 3102
Dario Dester (ITA) DNF
10:05 Sedmiboj mužů, 60m překážek (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
10:20 60m překážek mužů, rozběhy (Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko)
11:05 60m žen, rozběhy (Karolína Maňasová)
11:10 Sedmiboj mužů, skok o tyči (Ondřej Kopecký, Vilém Stráský)
12:00 4x400m mix
12:15 Skok do výšky mužů, finále (Jan Štefela)
12:22 800m žen, semifinále
13:08 800m mužů, semifinále
Halové mistrovství světa v polské Toruni má před sebou druhý soutěžní den, opět rozdělen na dva bloky. V tomto přenosu se budeme věnovat dopolednímu bloku disciplín.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:05.