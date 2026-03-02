Slovenský hokej má nového maskota. Medveďa Macejka nahradil škriatok

Slovenský hokej mení oficiálneho maskota. Medveď Macejko, ktorý zabával fanúšikov od domácich majstrovstiev sveta v roku 2019, končí, oznámil SZĽH na webe hockeyslovakia.sk.
Nahradí ho Tatrík, magický škriatok, ktorý sa rozhodol, že "radosť z hokeja dožičí mnohým deťom i dospelým po celej krajine. Zamŕzal vodnaté plochy, aby sa na nich mohol hrať hokej.
Roky sa skrýval a potichu sa prizeral detskej i fanúšikovskej radosti z hokeja, ktorou oplýval a dodnes oplýva celý národ. Napokon nastal čas, aby nezostal len tajomstvom Tatier a ukázal sa celému Slovensku."
Podľa hockeyslovakia.sk sa zrodil z horskej rosy a popraškov snehu. Zdobil ho najmä šibalský úsmev a učaroval mu hokej, ktorý videl hrať deti na zamrznutých plesách.
„Veríme, že príchodom maskota Tatríka potešíme široké spektrum fanúšikov slovenského hokeja. Chceme ho priblížiť najmä mladšej generácii, preto sme si vybrali motív magického tatranského škriatka, ktorý rád – rovnako ako deti v rannom či tínedžerskom veku – robí šibalstvá.
Tatrík má povahu beťára, podľa toho sa bude aj správať na hokejových štadiónoch. Veríme, že jeho príbeh i charakter bude príjemným spestrením hokejových zápasov a obľúbia si ho všetky fanúšikovské skupiny slovenského hokeja,“ uviedol riaditeľ Marketingu SZĽH Miloš Lalka.
Prvýkrát sa predstaví v polovici apríla počas prípravy A-tímu na hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku 2026.