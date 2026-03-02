VIDEO: Hral iba zopár minút, urobil chybu. Necítim sa na sto percent, priznáva Regenda

Pavol Regenda v drese San Jose.
Pavol Regenda v drese San Jose. (Autor: REUTERS)
Sportnet|2. mar 2026 o 11:45
ShareTweet0

Cez prestávku priznal, že pri góle Winnipegu mohol urobiť viac.

Do olympijskej prestávky si Pavol Regenda držal v NHL skvelú bilanciu. V 16 zápasoch osemkrát skóroval a pridal aj jednu asistenciu. Na ZOH patril medzi lídrov slovenského tímu. V šiestich zápasoch nazbieral päť bodov.

Po návrate z Milána ho ale čakala ďalšia tvrdá práca. V prvom zápase proti Calgary (1:4) bol iba v pozícii zdravého náhradníka. 

Následne odohral za San Jose dva zápasy. Hoci ani v jednom z nich nebodoval, Sharks oba vyhrali.

V sobotu zdolali Edmonton 5:4, v nedeľu Winnipeg 2:1 po predĺžení.

Regenda nastúpil v oboch stretnutiach ako krídelník štvrtej formácie. Proti Edmontonu strávil na ľade 10 minút a 48 sekúnd. Do štatistík si pripísal jednu strelu, jeden bodyček a jednu zablokovanú strelu.

Ešte menej minút odohral proti Winnipegu. Čas 7:46 bol jeho najnižší v sezóne. Na ľad sa dostal iba v desiatich striedaniach.

Štatistiky si rozšíril iba o jeden mínusový bod. Ten inkasoval za to, že bol na ľade pri jedinom góle Jets.

V tretej minúte prvej tretiny nastúpil Regenda na prvé striedanie v zápase. Po prehratom súboji v útoku si nepostrážil útočníka Winnipegu Morgana Barrona, ktorý vzápätí skóroval.

VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Winnipeg

„Spravil som chybu, nepokryl som hráča. Oni išli do protiútoku a dali gól," priznal v rozhovore po prvej tretine Regenda.

Hoci San Jose v úvode prestrieľali Winnipeg 14:8, gól nedali. „Musíme sa držať našej hry. Myslím si, že sme mali dobrú tretinu. Len v tom treba pokračovať a gól príde," dodal Regenda.

Sharks sa napokon podarilo nepriaznivý vývoj zvrátiť. V úvode tretej tretiny vyrovnal Will Smith, v druhej minúte predĺženia rozhodol kanadský tínedžer Michael Misa.

Regenda odohral dva zápasy v priebehu dvoch dní. Keď sa ho reportérka spýtala, ako je na tom s energiou, odpovedal, že „sa necíti na sto percent".

„Je to len zopár dní, odkedy sme sa vrátili z olympiády a nemali sme vôbec žiadny oddych. Cítim aj časový posun. Snažím sa urobiť maximum pre tím, korčuľovať a bojovať. Nezáleží na tom, ako sa cítim. Dva zápasy za dva dni sú vždy náročné, ale musíme sa s tým vyrovnať a pokračovať."

San Jose odohrajú nasledujúci zápas v noci na stredu (4:00 SEČ) doma proti Montrealu s Jurajom Slafkovským.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Pavol Regenda v drese San Jose.
Pavol Regenda v drese San Jose.
VIDEO: Hral iba zopár minút, urobil chybu. Necítim sa na sto percent, priznáva Regenda
dnes 11:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Hral iba zopár minút, urobil chybu. Necítim sa na sto percent, priznáva Regenda