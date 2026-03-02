Zväz dostane od štátu zadržané peniaze. Huliakovo ministerstvo uvoľní takmer 3,5 milióna eur

Rudolf Huliak a Ján Kováčik.
Rudolf Huliak a Ján Kováčik. (Autor: TASR)
TASR|2. mar 2026 o 17:28
Rezort postupuje podľa vlastných slov vždy v súlade so zákonom.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ) uvoľní v najbližších dňoch prvú splátku z príspevku uznanému športu pre Slovenský futbalový zväz (SFZ). K tomuto kroku pristúpilo v reakcii na odstránenie protiprávneho stavu SFZ. MCRaŠ o tom informovalo TASR v pondelok.

Prvá splátka v hodnote takmer 3,5 milióna eur

Vyplatenie prvej splátky príspevku uznanému športu v sume 3.498.850 eur pre SFZ pozastavilo MCRaŠ na podnet hlavného kontrolóra športu pre závažné porušenia zákona o športe dňa 29. januára 2026.

Dôvodom na dočasnú stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bolo závažné porušenie zákona o športe, ktoré podľa MCRaŠ súviselo so schválením pôžičky vo výške dvoch miliónov eur od Európskej futbalovej únie (UEFA) s úročením 3,25 percenta ročne prezidentom SFZ Jánom Kováčikom a zatajením skutočnosti o úročení pôžičky. Pôžičku schválil len Výkonný výbor SFZ.

Kováčik priznal chybu a vyjadril sa ku kritikom: Na ich mieste by som konal rovnako
Kováčik priznal chybu a vyjadril sa ku kritikom: Na ich mieste by som konal rovnako

Podľa Stanov SFZ mala túto pôžičku schváliť konferencia, ktorá rozhoduje o uzatvorení zmluvných vzťahov prevyšujúcich dva milióny eur. V danom prípade sa konštatuje, že suma zálohovej platby 2.000.000 eur s úrokovou sadzbou 3,25 percenta ročne predstavuje záväzok prevyšujúci dva milióny eur.

SFZ vykonal nápravu

Hlavný kontrolór športu vyzval SFZ, aby vykonalo nápravu. Ten prijal v predmetnej veci nápravné opatrenie a predložil hlavnému kontrolórovi športu Zápisnicu o hlasovaní č. 1/2026 – Mimoriadna konferencia SFZ vykonaná elektronickým hlasovaním per rollam.

Kandidát na nového prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.
Na snímke kandidát na nového prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík počas volebnej konferencie SFZ v Bratislave 27. februára 2026.
Na snímke kandidát na nového prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Martin Filipko počas volebnej konferencie SFZ v Bratislave 27. februára 2026.
Na snímke účastníci volebnej konferencie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave 27. februára 2026.
Na snímke volebná urna počas zasadnutia volebnej konferencie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave 27. februára 2026.Na snímke kandidát na nového prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík počas volebnej konferencie SFZ v Bratislave 27. februára 2026.Na snímke kandidát na nového prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Martin Filipko počas volebnej konferencie SFZ v Bratislave 27. februára 2026.Kandidát na prezidenta SFZ Martin Filipkov.

Z uvedenej zápisnice vyplýva, že SFZ dodatočne schválil predmetnú Zmluvu s UEFA oprávneným orgánom – Mimoriadnou konferenciou, počtom 65 hlasov. Hlavný kontrolór športu doručil MCRaŠ stanovisko:

„V nadväznosti na prebiehajúcu kontrolnú činnosť a vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa konštatuje, že kontrolovaný subjekt pred ukončením kontrolnej činnosti preukázal splnenie navrhovaných opatrení vedúcich k odstráneniu protiprávneho stavu a napriek závažným porušeniam zákona o športe pominul dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.“

Na základe tejto skutočnosti MCRaŠ rozhodne o zrušení dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, čo umožní v najbližších dňoch poskytnúť prvú splátku z príspevku uznanému športu pre futbalový zväz.

Výplaty meškali aj Calzonovi, tvrdí Kováčik. Huliak sa vraj mstí aj preto, že ho vypískali
Výplaty meškali aj Calzonovi, tvrdí Kováčik. Huliak sa vraj mstí aj preto, že ho vypískali

MCRaŠ dôrazne odmieta tvrdenia SFZ o účelovom zadržiavaní finančného príspevku uznanému športu. Tvrdí, že konalo na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu hovoriacom o podozrení zo závažného porušení zákona o športe a stanov SFZ.

Rezort postupuje podľa vlastných slov vždy v súlade so zákonom a s ohľadom na ochranu a efektívne využívanie prostriedkov daňových poplatníkov.

