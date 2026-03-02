Slafkovský s Dvorským v prvom útoku? Zostavili sme slovenský tím na zimnej olympiáde 2030

Slovenskí hokejisti obsadili na nedávno skončených olympijských hrách v Miláne a Cortine prekvapivé štvrté miesto.
Po bronze z Pekingu 2022 druhýkrát za sebou bojovali o medaily, aj keď ich nakoniec nezískali. V zápase o bronz prehrali s Fínskom 1:6.
Pre slovenský hokej je to na turnaji s účasťou hráčov NHL výnimočný výsledok, no v skutočnosti neodráža postavenie Slovenska vo svetovej konkurencii.
„Keď sa na to pozrieme reálne, verili sme, že sa dostaneme do štvrťfinále a tam niekoho potrápime. Nakoniec sme skončili v semifinále, kde sme narazili na svoj strop, mužstvá už boli lepšie," hodnotil po poslednom zápase tréner Vladimír Orzságh.
„Keď si zoberieme svetový hokej, Kanada a USA sú odskočené. Potom je silná štvorka: Česko, Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko. Až potom sme my, Lotyši, Nemci a Dáni.
Vidím budúcnosť pre toto mužstvo, ale nemôžeme si myslieť, že keď sme dnes skončili štvrtí, bude to tak na každých majstrovstvách alebo olympiáde. Do týchto výsledkov ešte musíme dorásť," dodal.
Hráči a Országh sa zhodli na tom, že Slovensko je „tím budúcnosti".
Vedenie reprezentácie poslalo do Milána najmladšie mužstvo a lídri, ktorí ťahali tím, majú kariéry ešte pred sebou.
Hoci do začiatku ďalšej olympiády zostávajú ešte štyri roky, práve teraz je ideálny čas pozrieť sa na to, ako by mohla vyzerať slovenská nominácia na olympiáde v roku 2030.
Kto nahradí kapitána Tatara? Ako bude vyzerať útok, obrana či bránkárska trojica?
Sportnet sa pokúsil zostaviť predpokladanú súpisku tímu, ktorý by mohol o olympijské medaily bojovať aj vo Francúzsku.
Odchody
Tatar, Hudáček, Čerešňák, Marinčin, Cehlárik, Ivan, Sukeľ, Cingel, Takáč
Desať hráčov malo v čase konania hier v Miláne 30 a viac rokov. Až osem z nich nefiguruje v možnej nominácii aj o štyri roky.
Najcitelnejšia bude strata kapitána Tomáša Tatara, ktorý sa s hrami lúčil so slzami v očiach. Zápas proti Fínsku o bronz bol zrejme jeho posledným na olympijských hrách.
Tréneri budú musieť nahradiť aj dobre hrajúcich Libora Hudáčka či Petra Čerešňáka. Obaja patria medzi stálice reprezentácie, no v Nice budú mať už 37, resp. 39 rokov. Rozhodovať však nebude vek, ale aktuálna forma a výkonnosť.
Z vypadavajúcich hráčov by sa mohli do nominácie opäť prebojovať obranca Michal Ivan alebo útočník Matúš Sukeľ.
Kto zostal?
Slafkovský, Dvorský, Pospíšil, Regenda, Liška, Ružička, Okuliar, Kelemen, Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Koch, Hlavaj, Gajan, Škorvánek
Erik Černák pri hodnotení olympiády uviedol, že mužstvo v Miláne vytvorilo „rodinu" a vyzdvihol potenciál tímu do ďalších rokov.
Až 15 hráčov z nominácie, ktorá v Miláne dokázala trápiť najsilnejšie tímy s hráčmi NHL, bude o štyri roky ešte lepších. Mnohí z nich majú kariéry ešte len pred sebou a čakajú ich sľubné roky v NHL.
Medzi lídrov tímu na ZOH 2030 bude bezpochyby patriť Juraj Slafkovský. Najužitočnejší hráč olympiády v Pekingu 2022 sa dostal do All star tímu v Miláne a aj v konkurencii najlepších hráčov sveta patril medzi výraznejších.
„Máme toho veľa pred sebou. Verím, že v budúcnosti už nebudeme po veľkých zápasoch smutní a nahnevaní," hovoril.
Doplniť by ho mal Dalibor Dvorský, ktorý môže byť prvým centrom mužstva.
Obrana sa bude spoliehať na už skúsených hráčov: Šimona Nemca, Martina Fehérváryho a Erika Černáka.
V zostave by nemali chýbať ani Pavol Regenda, Oliver Okuliar či Adam Ružička.
Pokope by mohla zostať aj brankárska trojica, potenciálnou jednotkou by mohol byť Adam Gajan.
Príchody
Pekarčík, Studenič, Mešár, Chromiak, Honzek, Sýkora, Kmec, Kňažko, Radivojevič
Do zostavy oproti tej v Miláne pribudne deväť nováčikov. O miesto v tíme už teraz bojovali viacerí z nich, no prednosť dostali skúsenosti, čo je na turnaji najlepších očakávané.
Priestor o štyri roky by mohli dostať útočníci a obrancovia, ktorí majú skúsenosti so zámorským hokejom a sú blízko toho, aby nastupovali pravidelne v NHL.
Jedným z takých je Samuel Honzek. V sezóne 2025/26 odohral v profilige 18 zápasov. Nebyť zranenia ramena, pre ktoré musel predčasne ukončiť ročník, zahral by si zrejme aj v Miláne.
V Nice by sa mohli predstaviť aj útočníci Juraj Pekarčík, Martin Chromiak, Filip Mešár či obranca Jozef Viliam Kmec, všetko aktuálne hráči nastupujúci v nižšej AHL.
Medzi úplných nováčikov by patril Luka Radivojevič. Talentovaný obranca nebol (zatiaľ) draftovaný do NHL, v prebiehajúcej sezóne nastupuje v univerzitnej NCAA.
Olympijský debut by si o štyri roky mohol odbiť aj Marián Studenič. Ten by bol súčasťou kádra aj na tohtoročných hrách, ale pre odchod z reprezentácie počas kvalifikácie v auguste 2024 bol z možnosti zabojovať o olympiádu vylúčený.
Kde sa bude hrať?
Hokejový turnaj v Miláne sa odohral na dvoch štadiónoch. Nová aréna Santagiulia, ktorá bude po skončení hier slúžiť ako multifunkčná hala s kapacitou 16-tisíc miest, sa dokončovala na poslednú chvíľu. Aj počas hier okolie haly pripomínalo skôr stavenisko ako olympijské dejisko.
Druhá aréna, kde sa hral prevažne ženský turnaj a niekoľko zápasov skupinovej fázy mužského turnaja, bola postavená na výstavisku Fiera Milano Rho. V hľadisku bolo „iba" päťtisíc divákov.
Ak niekto považoval rozhodnutie talianskych organizátorov za neštandardné, v roku 2030 bude ešte o niečo viac prekvapený.
Hokejový turnaj na ZOH o štyri roky by sa mal odohrať v prímorskom letovisku Nice na juh od Álp.
Dve haly, ktoré sú potrebné na organizovanie mužského aj ženského turnaja, budú vybudované na futbalovom štadióne Allianz Riviera (známy ako Stade de Nice).
Je to domovský stánok účastníka najvyššej francúzskej súťaže OGC Nice a má kapacitu viac ako 35-tisíc divákov.
Podľa dostupných informácií by sa mala futbalová hracia plocha rozdeliť na dve rovnaké časti, každá z nich pojme 17-tisíc fanúšikov.
Na štadión by sa v priebehu rokov mala nainštalovať aj dočasná strecha.
Predpokladaná zostava Slovenska na ZOH 2030
Útok:
Juraj Slafkovský - Dalibor Dvorský - Juraj Pekarčík
Marián Studenič - Filip Mešár - Martin Chromiak
Samuel Honzek - Martin Pospíšil - Pavol Regenda
Adam Sýkora - Adam Ružička - Oliver Okuliar
Miloš Kelemen - Matúš Sukeľ
Obrana:
Šimon Nemec - Martin Fehérváry
Erik Černák - Martin Gernát
Samuel Kňažko - Jozef Viliam Kmec
Patrik Koch - Luka Radivojevič
Brankári:
Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek