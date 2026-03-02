Prešov našiel nového trénera. Cifranič sa rozlúčil veľkým gestom

Futbalový klub Tatran Prešov našiel nového trénera po tom, čo na lavičke skončil v pondelok popoludní Vladimír Cifranič.
Predposledný tím Niké ligy preberie 55-ročný kormidelník Jozef Kostelník. Pre šport.sk to povedal predseda predstavenstva klubu Vlastislav Laskovský.
„Dohodli sme sa a zajtra by mal prebrať mužstvo. Chceli sme, aby novým trénerom bol Prešovčan, ktorý by hráčov prebudil, pretože mám pocit, že ešte spia zimným spánkom,“ potvrdil Laskovský.
Svoju premiéru na lavičke Prešova by mal absolvovať v sobotu v zápase s poslednou Skalicou. Prešovčania uplynulý víkend prehrali s Podbrezovou 1:4.
Päťdesiatjedenročný Cifranič skončil na lavičke nováčika Niké ligy, ktorého viedol od septembra minulého roka po sérii nevydarených zápasov a páde tímu na barážovú pozíciu.
Cifranič sa vzdal nároku na odstupné: "S trénerom sme mali včera popoludní posedenie. Riešili sme s ním tú situáciu, ktorá na jar nie je najoptimálnejšia. Zachoval sa tak, ako som doteraz u trénera nevidel. Podal demisiu bez všetkých nárokov, ktoré mu zmluva umožňovala," povedal pre Slovenskú televíziu Stanislav Šesták.
Prešovčania obsadili v základnej časti predposledné 11. miesto a čaká ich boj o udržanie sa. Tatran na jar nebodoval naplno v žiadnom zo štyroch stretnutí. Na konte má bod za remízu s Komárnom (1:1) a prehry v Ružomberku (0:1), s Košicami (1:4) a v Podbrezovej (1:4).
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: