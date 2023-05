Škrípajúca obrana? Našli sa ťahúni defenzívy, zhodli sa Valábik a Gáborík

„Je to zaujímavý ťah, nad ktorým som sa nezamýšľal. Takto sa vytvorili tri solídne formácie. Dáva mi to zmysel. V ofenzíve vidím veľký potenciál,“ hodnotil Valábik.

„Je dobré, že tréner rozdelil silu do útokov. Vždy môže dať hráčov späť. Chalanom to nerobí problém,“ súhlasil Gáborík.

„Treba zaplátať túto dieru. Potrebovali by sme obrancov ako Fehérváry alebo Černák. Hľadáme defenzívneho obrancu, aby nás súperi netočili v pásme. V zostave sú hráči, ktorí dokážu tieniť protihráča. V tom sú solídni. Nevidím však obrancu, ktorý zastaví protiútok a posunie puk. Aspoň nie vo forme, ako by ponúkali obrancovia z NHL,“ doplnil bývalý bek.

„Dva góly na prvú tretinu sú veľmi dobré. Bola to zaujímavá tretina. Sme však ukrátení o kvalitného obrancu, ktorý nám bude chýbať. Nemyslím si, že to bol faul na päť minút plus do konca zápasu,“ reagoval Gáborík.

Do hry sa potom zapojil siedmy obranca František Gajdoš. „Podujal sa ukončovať súboje. Nesnažil sa iba tieňovať hráčov,“ vyzdvihol Valábik.