Brankár Škorvánek: Zaspal som a Česi to využili. Druhý gól som nemal dostať

Ako ste vnímali úvodnú tretinu, v ktorej ste inkasovali tri góly? Bolo to ťažké, ale netreba sa na to vyhovárať. Trochu som tam zaspal a Česi to hneď využili. Level je nastavený vysoko. Tak či tak, predviedli sme dobrú hru. Musíme si zobrať pozitíva do ďalších zápasov a bojovať.

Ktorý z gólov vás najviac mrzí? Aj prvý, ale najmä druhý. Ten bol zlomový, v našej presilovke. Keby nepadol, mohlo to byť inak. Ale na keby sa nehrá. Ako to bolo s vašou nervozitou? Takýto zápas ste ešte v kariére nezažili... Nervozita bola, ale nič také extrémne. Skôr som sa ťažšie dostával do zápasu, nebola tam od úvodu žiadna jednoduchá strela. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2023

Ako veľmi vám pomohla ubránená päťminútová presilovka súpera? Chlapci tam zblokovali množstvo striel, Paťo Koch neskôr takisto zachytil čistý gól. Spoluhráči mi veľmi pomáhali. Po ktorom zákroku ste sa upokojili a dostali do zápasu? Ťažko povedať, asi niektorý v druhej tretine. Povedal som si vtedy, že už musím všetko hodiť za hlavu. Na čom sa dá stavať do ďalších zápasov? Predviedli sme dobrú hru, to je pozitívne. Úvod bol trochu viac divoký, prepadli sme tam, ale potom sme hrali kvalitne.