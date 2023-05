Chromiak pripomenul pri góle Ovečkina. Koch bol hviezdny aj kontroverzný

Prvá tretina dvíhala prakticky neustále fanúšikov zo sedadiel. Vyše sedemtisíc skvelých fanúšikov Slovenska a Česka v nej videl päť gólov. Prvý už v 5. minúte. Martin Chromiak sa akoby zmenil na Alexandra Ovečkina. Najmladší hráč slovenského tímu má rovnako ako kapitán Washingtonu na drese číslo 8, aj on je pravák a aj on predviedol skvelú strelu z prvej počas presilovky.

„Gól ma potešil, ale hneď by som ho vymenil za body. Sprvoti som si nebol istý, či je puk v bránke, asi sa ešte obtrel o žŕdku. Preto som sa neradoval hneď. Keď však ľudia začali kričať a rozozvučala sa siréna mohol som oslavovať,“ vravel Chromiak, ktorý sa presadil pred zrakmi rodičov.

Kto čakal, že sa v úvode bude hrať opatrný hokej, bol na omyle. Naopak, hráči sa akoby pobláznili atmosférou. „Tá bola neskutočná. O takýchto momentoch snívate, keď sa zmenia na realitu je to niečo úžasné. Musíme sa oťukať z prehry a pripraviť na Lotyšsko,“ pripojil.

Tvrdý hit aj skvelý zákrok

Obrana Slovákov od druhej tretiny neinkasovala. Neraz sa jej členovia prezentovali aj tvrdšou hrou. Ako napríklad Patrik Koch, ktorý poslal tvrdým spôsobom k ľadu Filipa Chlapíka. Moment, ktorý vyvolal na ľade kontroverzné reakcie i náznak šarvátky.

Obranca Vítkovíc sa celkovo prezentoval dobrou hrou do tela, v druhej tretine predviedol aj famózny zákrok na bránkovej čiare, keď po gymnastickom rozkľaku zachránil istý gól. „Snažil som sa zblokovať strelu a podarilo sa to. Škoda, že ani to nepomohlo k víťazstvu,“ povzdychol si.