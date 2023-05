Kto sa lepšie učil? V hokejovom derby hrajú proti sebe aj kamaráti zo školskej lavice

RIGA. Na základnej škole spolu chodili do jednej triedy, dokonca sedeli v jednej lavici. Jeden však je Slovák, druhý Čech. No a v piatok sa postavia proti sebe ako reprezentanti v zápase majstrovstiev sveta.

„Dva roky sme dochádzali do Brna z Malaciek, potom sme sa tam aj usadili. Rodičia si našli prácu, ja som začal chodiť v meste do školy,“ vraví Koch.

„Je to náhoda, ale ocitli sme sa v jednej lavici. Mám na to pekné spomienky. Kto sa lepšie učil? No predsa ja,“ hovorí so smiechom Čech Zbořil.