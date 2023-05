Slováci v derby dvakrát viedli, proti Čechom však nezískali ani bod

/zdroj: RTVS/

Andrej Podkonický, asistent trénera Slovenska: "Myslím si, že sme mali dobru prvú tretinu, boli sme lepším mužstvom, vytvorili sme si viac šancí. Dali sme gól z presilovky, škoda, že sme hneď inkasovali. Potom sme dostali gól v našej presilovke, následne sme dali lacný gól, keď si to český brankár strelil do bránky. Rozhodla zrejme päťminútová presilovka, v ktorej sme síce dostali iba jeden gól, ale Česi prebrali iniciatívu, zavreli nás párkrát v pásme. Tretia tretina bola vyrovnaná, škoda, že sa nám nepodarilo vyrovnať. Určite sme si bod zaslúžili, takže je to smoliarsky zápas."

Oliver Okuliar, útočník Slovenska: "Myslím si, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a zaslúžili sme si bod. Začiatok na MS býva zväčša opatrný, teraz tomu tak nebolo, po prvej tretine začali hrať oba tímy disciplinovanejšie. Určite je na čom stavať do ďalších zápasov."

Stanislav Škorvánek, brankár Slovenska: "Pre mňa osobne to bol ťažký duel. Prvá tretina nebola podľa mojich predstáv. Boli sme v nej jasne lepší, ale prehrali sme ju 2:3. Potom to bolo vyrovnané a siahali sme na vyrovnávajúci gól, škoda. Pri prvom góle som to podcenil, myslel som si, že to bude zakončovať k prvej žŕdke a on to šikovne využil. Porovnávať s extraligou sa to nedá, ale urobil som maximum. Spravil som dve pozičné chyby, súper obe využil, čo ma mrzí. Verím, že budeme zbierať víťazstvá. Snažil som sa nastaviť na zápas a nevnímať to okolo, pretože stále neverím, čo sa okolo mňa deje."