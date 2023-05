Ramsay mnohých prekvapil. Proti Čechom rozdelí zohranú dvojicu

Cehlárik bude v druhej formácii s Matúšom Sukeľom a Liborom Hudáčkom.

"Je to rozhodnutie trénerského tímu, rešpektujeme to. Verím, že to prinesie pozitíva a všetky útoky budú hrať kvalitne," povedal Cehlárik pre Sportnet.

Ďalší z hráčov so skúsenosťami z NHL Pavol Regenda nastúpi s Tamášim a Chromiakom, štvrtý útok tvoria Okuliar - Čacho - Lantoši.