Ramsay: Som na chlapcov hrdý. Keď som sa prešiel po meste, čakal som divočinu

O osude zápasu napokon rozhodla bláznivá prvá tretina, v ktorej padlo päť gólov a Slováci prišli o najskúsenejšieho obrancu Mislava Rosandiča, ktorý dostal po faule kolenom trest na päť minút a dokonca zápasu.

„V prvej tretine sme spravili niekoľko chýb. Viackrát sme pustili súpera do prečíslenia, hoci sme on tom pred zápasom hovorili, a aj tak sme si nedali pozor. Brankára by som v žiadnom prípade nevinil. Dve tretiny chytal výborne a držal nás do konca v hre o dobrý výsledok,“ hodnotil 72-ročný Ramsay.

Nikto sa neľutoval

V hre svojich zverencov našiel veľa pozitív, na ktorých môže tím stavať v ďalšom priebehu turnaja. „Videl som veľa odhodlania, dokázali sme si vypýtať svojou aktivitou presilovky, zatlačiť súpera. Nikto to nevzdal, nikto sa neľutoval. Som na chlapcov hrdý,“ vravel.