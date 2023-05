Lašák: Chcem, aby sme hrali takto. Ak vyletíme aj na Lotyšov, máme veľkú šancu

Každý by chcel podpichnúť druhú stranu otázkou: "Ako ste dnes hrali?" Skrátka, toto je zápas, ktorý je pre fanúšikov v Česku či na Slovensku vždy veľmi zaujímavý.

Bolo tam veľa dobrého - psychická odolnosť Škorvánka, Chromiakov presilovkový gól po Kňažkovej prihrávke, Pánikova výborná strela, ktorá stretnutie takmer poslala do predĺženia.

Musím povedať, že prvú tretinu sme hrali najlepšie. Dostávali sme sa do šancí, boli sme nebezpeční pred bránou. Áno, dali sme náhodný druhý gól, no napriek tomu si myslím, že sme v prvom dejstve boli oveľa lepší ako Česi.

Jeho výkon môžeme vnímať z dvoch pohľadov. Na jednej strane mal problém s krosovými prihrávkami. Je to brankár, ktorý má nízko ťažisko a takéto tempo ešte nikdy nezažil. Pri prvom a treťom góle bolo vidno, že mu v presunoch chýba rýchlosť. Ale to by som mu nezazlieval. Potreboval sa zorientovať.

Na druhej strane mu musím vzdať veľkú pochvalu, ako celú situáciu psychicky ustál. Dostať tri góly v úvodnej dvadsaťminútovke a potom kryť niekoľko čistých šancí, a tak dať svojmu tímu šancu bodovať? Tu sa ukazuje kvalita brankára.