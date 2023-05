FOTO: Derby plné tvrdých zákrokov a šarvátok. Slováci doplatili na vylúčenie Rosandiča

Góly Slovenska strelili Martin Chromiak a Mislav Rosandič. Slováci boli strelecky aktívnejší (vyhrali na strely 26:22), no Česi si vypracovali viac čistých šancí a okrem troch presných zásahov trafili štyrikrát aj žŕdku.

Postfederálne derby okorenilo viacero tvrdých zákrokov a šarvátok, duel nedohral obranca Mislav Rosandič, ktorý dostal v 19. minúte za faul kolenom na Jiřího Černocha trest na 5 minút + do konca zápasu.

FOTO: Naj momentky zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2023

Mislav Rosandič odchádza do šatne po vylúčení na 5 minút plus do konca zápasu v derby Slovensko - Česko na MS v hokeji 2023. (Autor: TASR)