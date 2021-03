Sklamanie, hnev i triezvy pohľad. Kluby reagujú na vyradenie zo Slovnaft Cupu

V českej futbalovej pohárovej súťaži nastúpili na jar aj tímy z nižších líg. Karlovy Vary utrpeli na Slávii Praha hanebnú porážku 3:10, Přepeře prehrali v Plzni 0:7. Najlepšie si počínali Domažlice, ktoré s Olomoucom prehrali "len" 1:3. Rovnako ako v Česku, aj na Slovensku nemajú kluby od druhej ligy nižšie dovolený tréningový proces, preto by sa podobné výsledky dali očakávať aj u nás. Už sa to však nedozvieme, Slovenský futbalový zväz pre nepriaznivý vývoj pandémie Covid-19 amatérske kluby zo súťaže vylúčil.

Na dedinách a v malých mestách zavládlo sklamanie, na druhej strane však vidia šancu hrať proti inému zvučnému súperovi v neskoršom termíne. Sportnet oslovil všetky kluby z nižších súťaží, na ktoré čakal súper z Fortuna ligy. Prezident Sásovej: Rozhodli o nás bez nás Mestská časť Banskej Bystrice ŠK Sásová mala privítať tím ŠKF Sereď. „Mal to byť sviatok pre región v neľahkej dobe, no skončilo to smutne. Čakali sme, že sa nás niekto spýta na názor, boli sme ochotní hrať aj u súpera. Rozhodli však o nás bez nás,“ povedal prezident ŠK Sásová Milan Babiar. Šéf piatoligistu označil koniec regionálnych tímov v Slovnaft Cupe za druhú veľkú ranu pre amatérsky futbal.

„Čakali sme na podporu zo strany štátu, nedostaneme nič. Verili sme, že sa súťaž rozbehne, ale už sme trochu skeptickí. Nechápem, prečo by ľudia nemohli hrať futbal, keď sa testujú,“ dodal. Podľa Babiara sú viacerí hráči ŠK Sásová demotivovaní. Nabáda ich preto, aby mysleli pozitívne. „Jedno oko plače, no druhé je stále otvorené. Výhodou je, že o rok budeme nasadení priamo do štvrtého kola, teda zas je tu šanca dostať atraktívneho súpera. V živote sa všetko vráti, preto verím, že to bude aj náš prípad,“ uviedol. Stanislav Celleng: Takto sa to nerobí Najzvučnejšieho súpera mali privítať v štvrtoligových Príbelciach, ktoré vyradili fortunaligovú Nitru. Pricestovať tam mal ŠK Slovan Bratislava. „Mrzím nás, že to nikto s nami nekonzultoval. O našom konci sme sa dozvedeli z médií. Som nesmierne sklamaný,“ povedal funkcionár TJD Príbelce Stanislav Celleng.

Prekvapenie Slovnaft Cupu v súťaži nútene končí, v budúcom ročníku bude zaradené priamo do štvrtého kola. „Ak by sme mali hrať proti rovnakému súperovi, brali by sme to. Ale takto... Je to nespravodlivé, pretože sme vyradili Nitru. A nie po administratívnej chybe, ale priamo na ihrisku,“ dodal. Šéfovi futbalu v Príbelciach od rozhodnutia SFZ neustále vyzváňa telefón, fanúšikovia a sponzori sú sklamaní. „Myslia si, že som o tom vedel, ale ja som nemal ani šajnu. Rozhodli o nás bez nás. Skromne sme si išli svojou cestou a tešili sa na obrovskú slávnosť. Prišli by sem ľudia zo širokého okolia, cez tisíc ľudí. Nedávno som oslávil päťdesiat rokov a zápas proti Slovanu by bol pre mňa najväčšou odmenou. Nemám ani slov, takto sa to nerobí. V dnešnej dobe majú všetci telefón, ale nám nik ani len nezavolal,“ povedal sklamane. Rozhodnutie zväzu označil za pofidérne. „My sme si splnili všetky záväzky, dokonca aj navyše. Dvaja, traja funkcionári nás však odstavia? Takto sa to nerobí,“ dodal. V Kežmarku zavládlo totálne sklamanie Nepokračovanie v Slovnaft Cupe rozhodnutím od stola spôsobilo veľké rozčarovanie v Kežmarku. Suverénny líder V. ligy Podtatranskej, ktorý vo svojej súťaži valcuje súperov, mal naraziť na Zlaté Moravce, aktuálne piaty tím Fortuna ligy. „Je to veľmi nešťastné a necitlivé rozhodnutie. Sme totálne sklamaní. Futbalový zväz by to mal zavčasu prehodnotiť,“ vyhlásil tréner Kežmarku Pavol Fejerčák st. „Toto je otvorená súťaž, nielen pre profesionálne kluby, takže rovnosť šancí je evidentne porušená. Na náš názor sa nikto nepýtal. Ten je taký, že buď mali pokračovať všetci, alebo mala byť zrušená celá súťaž,“ tvrdí Fejerčák.

Výhrad voči zväzu má kežmarský tréner viacero. „V dôsledku takýchto rozhodnutí, aj toho minuloročného, keď sme nepostúpili do vyššej súťaže, hoci sme boli prví, je otázne, či hráči budú chcieť pokračovať s futbalom. Majú už toho plné zuby. Aj my sa pravidelne testujeme, tak nechápeme, či sme iní ľudia...“ krúti hlavou.

Smutné je podľa neho aj to, že nevidia svetlo na konci tunela. „Skúste sa polroka individuálne pripravovať na kolektívny šport. Čo majú hráči toľko trénovať? Vo futbale sa pohybujem 50 rokov, ale toto nemá logiku. Sme štát výhovoriek,“ neskrýval rozhorčenie Fejerčák. VIP sektor pod Spišským hradom nebude Keď sa u nováčika III. ligy Východ zo Spišského Podhradia dozvedeli, že ich súperom v pohári bude fortunaligový AS Trenčín, spôsobilo to veľký ošiaľ. Na sociálnej sieti sa objavila informácia, že lúky pod Spišským hradom sa premenia na tribúny. V cene lístka do VIP sektoru mal byť aj guláš. „Rozhodnutie rešpektujeme, lebo ísť hrať po dvoch týždňoch prípravy proti Trenčínu by bolo neľudské. Zároveň ale verím, že aj budúci rok budeme mať v štvrtom kole súpera rovnakého rangu. Inak by to bola nespravodlivosť,“ netají dlhoročný tréner a funkcionár klubu Jozef Komara. „Také mužstvo tu príde raz za tridsať rokov. Podarilo sa nám už vyradiť Podbrezovú i Trebišov, ale Trenčín by bol pre nás výnimočný,“ priznal.

Vtipná reakcia klubu zo Spišského Podhradia na žreb futbalového Slovnaft Cupu (Zdroj: facebook MŠK SPišské Podhradie)

Ani v Spišskom Podhradí nevnímajú pozitívne to, že sa už päť mesiacov nehrá. Tamojší futbal by to však zásadne ohroziť nemalo. „Sme odkázaní na dotáciu z mesta. Tohto roku sme v podobných číslach ako predtým, ešte nám čosi navýšili. Na pokračovanie by sme boli pripravení z finančnej i hráčskej stránky, ale rešpektujeme súčasnú situáciu. Akurát neviem, či Maďari a Poliaci žijú na inej planéte... Najväčší problém vidím v tom, že nemôžu trénovať ani deti,“ povzdychol si Komara. Rozhodnutie zväzu neprekvapilo Treťoligová Rovinka sa mala v štvrtom kole stretnúť so Zemplínom Michalovce, rozhodnutie zväzu ich však neprekvapilo. „Aj sme čakali niečo podobné. Ak by sme chceli hrať, potrebovali by sme trénovať, a to je zatiaľ v nedohľadne. Taká je doba, nič nenarobíme,“ triezvo vyhodnotil situáciu viceprezident klubu Jaroslav Ománik. Uvítal rozhodnutie zväzu, že v budúcom ročníku bude klub nasadený do štvrtého kola. „Vzhľadom na situáciu je to férové riešenie. Keď už sme sa dostali v pohári tak ďaleko, tak aspoň toto máme vydobyté,“ myslí si Ománik.

Tréner Belej: Ľudia by z toho mali zábavu Sklamanie zavládlo aj v piatoligovom tíme ŠK Belá, ktorý vyradil druholigový Poprad a mala tam pricestovať Žilina. Na situáciu však pozerajú triezvo. „Netradičná doba si vyžaduje netradičné rozhodnutia. Sme trochu smutní, ale rešpektujeme rozhodnutie zväzu. Nemal iné riešenie a spravil to najlepšie ako mohol,“ povedal tréner Belej Ján Holúbek. Informáciu o konci sa dozvedel na tréningu Žiliny, kde sa bol pozrieť. „Na Žilinu sme sa tešili, bol by so sviatok pre celý región. Musíme to však brať realisticky. Neviem si predstaviť, ako a kde by sme hrali. Navyše, nemôžeme ani trénovať a bez zápasovej praxe nemáme šancu. Prehrali by sme 0:12 a ľudia by z toho mali zábavu,“ dodal. Správa o nasadení v budúcnom ročníku ho potešila. „Budem sa chváliť, že som piatoligistu doviedol dvakrát po sebe do štvrtého kola,“ pousmial sa.

„Tento formát pohára sa mi veľmi páči, v minulosti sme už proti ligistom hrali. Klobúk dole pred SFZ, že zaradil do súťaže aj slabšie tímy. Preto mu nemáme čo vyčítať. Nevyhodil nás zámerne, ale pretože nemal na výber,“ povedal. V budúcom ročníku by sa potešil konfrontácii so Slovanom, Trnavou, Žilinou alebo Dunajskou Stredou. „Keď to bude Ružomberok, tiež budeme šťastní. Sme skromní. Dôležité je, aby sme hrali doma. Keby sme teraz privítali Žilinu, prišlo by tritisíc ľudí. Ale hrať proti ním na umelej tráve bez divákov, to nemá zmysel. Dotkli by sme sa lopty trinásťkrát, pri rozohrávke. Inak vôbec. Problém hrať s nimi na tom letisku majú ligisti a nie ešte my bez prípravy. Nemalo by to zmysel, takto je to lepšie,“ uviedol. Bez divákov by to nemalo zmysel Po žrebe tretieho kola sa predstavitelia FC Pata tešili na Dunajskú Stredu. Termín zápasu sa však posúval, lebo DAC sa dostal až do tretieho predkola kvalifikácie európskej ligy. Žlto-čierni tak stihli odohrať len jedno stretnutie Slovnaft Cupu. Piešťany zdolali vysoko 7:0, ale zápas so štvrtoligovou Patou sa už neuskutočnil. Mala to byť posledná dohrávka tretieho kola pohára. „Chalani sú sklamaní, ale ja som realista. Nejaké riešenie muselo prísť. Podľa mňa to vymysleli dobre,“ hovorí na margo rozhodnutia zväzu manažér Paty Ladislav Herák.