Ako lovecký pes vycítili strach Angličanov. Atlético už dlho nenašlo stopéra ako Hancko

Na štadióne Metropolitano sa v utorok večer odohralo niečo, na čo budú fanúšikovia Ligy majstrov ešte dlho spomínať.
Divoký zápas, množstvo chýb, šialený úvod a historický prvý polčas. Uprostred toho všetkého stál slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý patril medzi najspoľahlivejších hráčov Atlética Madrid.
Domáci mali raketový vstup do zápasu a už v 22. minúte viedli 4:0. Duel napokon skončil divokým výsledkom 5:2.
Hancko opäť odohral celý zápas na poste stopéra a pravidelne sa zapájal aj do útočných akcií. Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 89 percent.
„Musel si poradiť s Kolom Muanim v otvorenom priestore. V tomto smere to bol pre Slováka náročný zápas. Postupne sa však stal istotou. Vždy, keď je Atlético pod tlakom pri rozohrávke, číslo 17 vnáša do hry poriadok,“ opisoval jeho výkon Carlos Fernández z denníka Marca.
Je to istota
„Bol veľmi sústredený pri vysokých loptách. Slovák hrá tempom, aké vyžaduje európsky futbal. Atlético už dlho nenašlo stopéra ako Hancko. Bráni, zapája sa do útoku,“ dodal Fernández.
Pozitívne hodnotenia prichádzali aj z ďalších španielskych médií.
„Veľmi istý pri práci s loptou na kopačkách, takmer bezchybný v prihrávkach, a to aj pri dlhých pasoch. Odvážil sa aj na prieniky s loptou a pri jednom z nich takmer vybojoval penaltu. Je to istota,“ hodnotil Jesús Colino z denníka AS.
Prvý polčas na štadióne Metropolitano bol podľa španielskych médií historický.
Stalo sa niečo, čo sme azda ešte nikdy nevideli: darčeky od súpera, pošmyknutia, striedanie brankára Tottenhamu už po štvrťhodine a Atlético, ktoré viedlo 4:0 už po dvadsiatich minútach.
Požehnané šialenstvo
Futbal nám vždy prináša nové a nečakané príbehy – to je jeho veľkosť –, no len zriedka sme mohli vidieť niečo podobné, ako sa odohralo v prvom polčase. Atlético využilo darčeky anglického tímu a výrazne si uľahčilo cestu za postupom proti mužstvu z Premier League.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Tottenham
„Mnohí si museli pretierať oči, aby uverili, že to, čo sa deje na ihrisku, je skutočné. Požehnané šialenstvo, neodolateľné šialenstvo Atlética,“ napísal denník AS.
Zápas výrazne poznačili aj chyby českého brankára Antonína Kinského, ktorého tréner Igor Tudor po sérii zaváhaní už po štvrťhodine stiahol z ihriska.
„Tí, ktorí neveria na smolu, kliatby, zlú karmu, nešťastie či osud, by sa mali pozrieť na to, čo sa odohralo na štadióne Metropolitano v zápase medzi Atléticom Madrid a Tottenhamom v prvom osemfinále Ligy majstrov,“ napísal Chema Fuente z denníka Mundo Deportivo.
Séria katastrofálnych nešťastí
To, čo sa stalo počas prvých pätnástich minút stretnutia, bola – ako by povedal klasik – séria katastrofálnych nešťastí pre anglický tím. Stačilo sa pozrieť na Tottenham na trávniku Metropolitana a bolo jasné, prečo je napriek hviezdnemu kádru len bod nad pásmom zostupu. Je takmer nemožné zažiť toľko smoly v tak krátkom čase. Neuveriteľné.
„Ak tím Igora Tudora – uvidíme, či bude ešte sedieť na lavičke londýnskeho klubu v odvete – neskončil na Metropolitane úplne vyradený, môže za to uvoľnenie a prílišná sebadôvera Atlética v dvoch momentoch zápasu. Tie ponechali Tottenhamu aspoň tenučkú nádej na zvrat. Pacient na pokraji smrti, ktorý čaká na zázrak,“ dodal Fuente.
Samotný priebeh stretnutia bol podľa španielskeho novinára poznačený sériou chýb, ktoré dostali Atlético do pohodlného vedenia.
Festival omylov
„Bol to festival omylov, proti ktorému stálo mužstvo v červeno-bielom, ktoré ako lovecký pes vycítilo strach a zmätok Angličanov a nemilosrdne to využilo. Pravdepodobne natoľko, aby si zabezpečilo postup. Keď sa na vás usmeje šťastie, musíte byť pripravení prijať jeho dary,“ dodal Fuente.
Tréner Atlética Diego Simeone po zápase zdôraznil, že jeho mužstvo dokázalo súpera prinútiť k chybám a rýchlo z nich profitovať.
„Tím sa mi páčil, donútili sme súpera k chybám, aby sa stali. Dodalo nám to sebavedomie a v prvom polčase sme si vypracovali dôležitý náskok," opisoval tréner.
"Pri ich prvom góle sme to mohli vyriešiť lepšie. Potom prišiel ich gól po našej chybe. Teraz si toto víťazstvo užijeme, ale Liga majstrov je veľmi náročná súťaž a neexistuje výsledok, ktorý by vám zaručil postup,“ hodnotil Simeone.