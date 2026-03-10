Hancko zažil český horor. Najhorší výkon v dejinách Ligy majstrov, hlásil komentátor

„Najhorší individuálny výkon v dejinách Ligy majstrov, o tom sa práve špekuluje,“ vyhlásil český komentátor Nova Sport počas prvého osemfinálového zápasu Ligy majstrov medzi Atléticom Madrid a Tottenhamom Hotspur. Svojho krajana nešetril.
Domáci mali raketový vstup do zápasu a už v 22. minúte viedli 4:0. Duel napokon skončil divokým výsledkom 5:2.
Český brankár Antonín Kinský (22 r.) zažil hororový debut v Lige majstrov. V úvode zápasu spravil dve fatálne chyby a tréner Igor Tudor ho po pätnástich minútach stiahol z ihriska.
„Srdce mi puká kvôli tomu chalanovi. Mal hrozných pätnásť minút, ale ani neviem, čo na to povedať. Je mi ho strašne ľúto. Tento tím Tottenhamu je momentálne úplne rozhádzaný...,“ reagoval v štúdiu TNT Sports bývalý brankár Tottenhamu Joe Hart.
Podobne emotívne opisovali situáciu aj anglickí novinári priamo zo štadióna.
„Niečo také som ešte nikdy nevidel. Brankára vystriedajú tak skoro po dvoch chybách. Musí vám ho byť ľúto,“ napísal reportér denníka Daily Mail Matt Barlow.
Kinský odchádzal z ihriska psychicky zdrvený a zamieril rovno do útrob štadióna.
Zdrvený v tuneli
„Gallagher, Palhinha a Solanke odchádzajú do tunela za Kinským… Ach nie… Vicario nahrádza Kinského, ktorý ide rovno do tunela úplne zdrvený. Čo sa to práve stalo?“ pýtal sa Barlow počas dramatických chvíľ.
VIDEO: Prvý gól Atlética po chybe českého brankára
Mladý český brankár pritom súperovi doslova daroval prvý aj tretí gól.
„Som v šoku. Pre Antonína Kinského je to ďalšia nočná mora. Prihral loptu priamo Juliánovi Álvarezovi a ten ju pohodlne doklepol do siete. Nemôžem tomu uveriť. Trápne. Pre Spurs je to zlé a ešte horšie,“ opisoval tretí gól Daily Mail.
Veľké chyby však nerobili iba Kinský. Pri druhom góle zlyhala aj obrana Tottenhamu. Stopér Micky van de Ven sa pošmykol, pustil Antoina Griezmanna do samostatného nájazdu a francúzsky útočník bez problémov skóroval.
VIDEO: Veľká chyba českého brankára
Bol prestupová bomba
Na jednej strane tak smútil český brankár, na druhej strane mal dôvod na radosť slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý odohral celý zápas. A opäť podal dobrý výkon.
„Chceli sme to postaviť na ich súboji, ale nie je čo. Toto sme Kinskému neželali. Toto nevymyslíš,“ vravel komentátor Nova Sport, ktorá zápas vysielala.
Je to pritom len rok, čo sa Kinskému splnil veľký sen. Z pražskej Slavie prestúpil do londýnskeho Tottenhamu. Podľa českých médií sa transferová suma pohybovala na úrovni 16,5 milióna eur a s ďalšími bonusmi môže prekročiť hranicu 20 miliónov.
Prestupová bomba, ktorá sa môže zaradiť medzi najväčšie transfery v dejinách českej ligy, však tentoraz dostala krutý úvod na najväčšej európskej scéne.
Český brankár sa v utorok v noci preslávil. Ale nie tak, ako by si želal. Pripomenul smoliara Lorisa Kariusa, ktorý vo finále Ligy majstrov spravil dve obrovské chyby, ktoré stáli Liverpool titul.