ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)

Futbalisti tímov FC Tatran Prešov a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas štvrťfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa začne o 18:00 h na štadióne v Prešove a v televízii ho odvysiela stanica Šport.
Kde sledovať Slovnaft Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Slovnaft Cup, štvrťfinále, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Štvrťfinále 2025/2026
11.03.2026 o 18:00
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu štvrťfinále Slovnaft cupu medzi mužstvami FC TATRAN Prešov a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Prešov sa aktuálne nenachádza v ideálnej forme, keď od štartu jarnej časti sezóny ešte nezvíťazil. Za posledných päť zápasov má tak na konte iba jednu remízu s Komárnom.
V úplne opačnej forme pricestuje Liptovský Mikuláš, ktorý pôsobí v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Ten si v osemfinále pohára poradil so spomínaným Komárnom 1:0, pričom na výkony nadviazal aj v priamo lige, keď si poradil s lídrom z Banskej Bystrice 3:1 a následne aj s druhým mužstvom Zlatými Moravcami – Vráblami po tesnom výsledku 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.